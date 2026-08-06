El presidente del Banco Central rechazó una intervención para asistir a morosos: “Es una cuestión entre privados”

El titular del BCRA, Santiago Bausili, presentó el Informe de Política Monetaria (IPOM) en conferencia de prensa.

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En el contexto de presentación del último Informe de Política Monetaria (IPOM), el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que la mora se encuentra en un “punto de inflexión” y descartó una posible intervención para auxiliar a los deudores. Además, rechazó la posibilidad de eliminar el cepo cambiario a las empresas y se refirió a los desafíos de canalizar los ahorros de los argentinos hacia el mercado local.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otro. Y eso incluye una monetización de estas cuestiones. En todos esos casos, se dispara el riesgo moral”, indicó Bausili, quien estuvo acompañado de Vladimir Werning, vicepresidente del Central.

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El titular de la autoridad monetaria, en línea con la postura del presidente Javier Milei, sostuvo que siguen viendo a la mora como “una cuestión entre privados” y que en la historia cuando el Estado se mete en el medio de una conversación entre privados típicamente “es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”.

“Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estamos atendiendo. Estamos escuchando y analizando; por ahora esta nos parece que es la mejor alternativa. Ojalá los números de junio vayan confirmando esta reversión en la tendencia”, sostuvo.

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En tal sentido, destacó que la morosidad se encontraría en un “punto de inflexión”. Cabe destacar que en los últimos días, la consultora 1816, en base a datos oficiales del BCRA, detectó la primera baja en 19 meses de la irregularidad del crédito a las familias: de 12,8% a 12,7 por ciento.

La irregularidad del crédito en entidades financieras argentinas a privados muestra que el crédito a familias alcanza un 12,7% estimado en junio de 2026, según datos del BCRA y CENDEU.

“Es raro que los ratios de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas”, ilustró. A modo ilustrativo, señaló que una persona con un crédito refinanciado demora nueve meses en pasar de categoría 5 (deuda incobrable) a categoría 1 (deuda al día).

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Y sumó: “El monto en pesos del aumento en morosidad perdió significancia o dejó de ser un monto que lastima de una manera significativa a la masa del crédito otorgado. Eso siguió reduciéndose hasta los últimos números que tenemos”.

También Bausili, hizo referencia a las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva respecto al problema de la mora. “El Fondo estuvo conversando con los bancos para ver que se puede hacer que no involucre subsidios cruzados, arbitrariamente sacar recursos de un lugar a otro para fomentar el desarrollo de ese crédito”, comentó.

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Al momento de explicar por qué se mantienen las normativas macroprudenciales para los los créditos en dólares para personas, Bausili planteó que “los argentinos ahorran en dólares y creo que van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo; no sé por cuánto tiempo”.

Acto seguido, hizo referencia en la importancia de poder generar los incentivos correctos para que los ciudadanos encaucen sus ahorros hacia opciones locales, en vez de buscar refugio fuera del sistema argentino.

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Para el titular del BCRA, la mora bancaria se encuentra ante un punto de inflexión a la baja. (Captura)

“Mientras no le proveamos la forma de canalizar ese ahorro en instrumentos en el sistema financiero doméstico, lo van a llevar a otro sistema financiero. Y eso no nos conviene como país. A nosotros nos conviene que la Argentina haya más inversión y para eso tiene que canalizarse a algún tipo de ahorro o inversión”, dictaminó el funcionario, quien estuvo acompañado del vicepresidente del organismo, Vladimir Werning.

Durante otro tramo de la conferencia, el presidente del Central afirmó que, por el momento, no está en la hoja de ruta un cambio en los encajes bancarios en el corto plazo ni levantar las restricciones cambiarias vigentes para las empresas.

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Menos inflación

Luego de que la inflación se ubicara en 1,9% en junio y ante la expectativa de los privados de un leve salto en julio -hasta 2,1%- por cuestiones estacionales como las vacaciones de invierno, para el tercer trimestre del año el BCRA una mejora en la dinámica sin presiones alcistas derivadas de los factores transitorios que incidieron en los primeros meses del año.

“Adicionalmente, entre julio y septiembre se prevé que continúe la estacionalidad favorable en los precios de las carnes, mientras que a partir de agosto se proyecta una moderación o incluso una caída en el precio minorista promedio de las verduras, luego de las fuertes subas mensuales verificadas en mayo (15,2%) y junio (7,5%)”, destacó el IPOM.

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Crédito más selectivo

En materia de crédito, de cara a los próximos meses, el informe del BCRA destacó que el financiamiento bancario en pesos se acoplará gradualmente al dinamismo observado en el crédito en moneda extranjera, destinado principalmente a empresas.

Según el BCRA, seguirá bajando la inflación en los próximos meses. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la entidad sostiene que la cartera de crédito de personas humanas atravesó un “proceso de normalización” luego del aumento de la mora como consecuencia de la fuerte expansión del crédito, mientras que el financiamiento a empresas mantuvo indicadores de calidad favorables y conservó margen para crecer. Hacia adelante, en el BCRA proyectan que el ciclo crediticio evolucionará hacia un esquema “más selectivo y sostenible”, con mayor peso del historial crediticio en las decisiones de otorgamiento y precio de los prestamos por parte de los bancos.

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Menor demanda del Tesoro

En cuanto al fortalecimiento de su margen de acción, el organismo informó que durante los primeros siete meses del año se verificó un aumento de reservas líquidas y una disminución de activos irrealizables en su balance. A este proceso se sumó la recuperación de herramientas de política, como la operatoria en futuros y swaps.

De acuerdo con el IPOM, estas herramientas supusieron una mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera por más de USD 20.000 millones en lo que va del año. Se proyecta que la acumulación de reservas continuaría alineada al ritmo de compras de dólares que realiza el BCRA, apoyada por la estrategia financiera del Tesoro de atender sus obligaciones en moneda extranjera con nuevo financiamiento en la misma moneda, lo que modera la demanda de dólares al BCRA con pesos provenientes del superávit fiscal.

El informe también señaló que la continuidad del proceso de crecimiento estaría impulsada por las actividades primarias, cuyos eslabonamientos productivos comenzarían a traccionar sobre el resto de los sectores que se muestran estancados como industria y comercio, y sobre el empleo.

En perspectiva, el BCRA enfatizó que “la acumulación de reservas y la recuperación de herramientas de política ofrecen un mayor margen de maniobra para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, y que las condiciones macroeconómicas actuales sientan las bases para una recuperación sostenida de la economía argentina en los próximos meses.