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River Plate acordó de palabra la venta de Facundo Colidio a un grande de Brasil: los detalles de la operación

El Millonario llegó a un principio de entendimiento con el Vasco Da Gama por el pase de Facundo Colidio

River Plate acordó de palabra la salida deFacundo Colidio al Vasco Da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)
River Plate acordó de palabra la salida deFacundo Colidio al Vasco Da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)
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River Plate continúa con un movido mercado de fichajes y, luego de confirmar a su octavo refuerzo y cerrar el arribo de Thiago Almada, acordó de palabra la salida de un peso pesado en el vestuario: todo indica que Facundo Colidio se marchará a Vasco Da Gama en los próximos días. El Millonario tiene un arreglo de palabra con el cuadro brasileño para desprenderse del delantero que llegó en 2023.

El atacante de 26 años comenzó el semestre con el plantel y viajó a la pretemporada, aunque dentro del club estaban abiertos a una transferencia en caso de una buena propuesta. Tras un primer aproximamiento, el cuadro de Río de Janeiro elevó una mejor oferta en la que modificó los plazos y las condiciones de pago de una negociación que en su primer tramo no había conformado en Núñez.

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Con este panorama, Vasco da Gama está dispuesto a comprar el 50% de la ficha por USD 4,5 millones y a comprometer la adquisición del porcentaje restante mediante objetivos que se consideran alcanzables, por otros USD 5,5 millones. La operación, que podría rondar los 10 millones de dólares en su totalidad, todavía no está del todo sellada, aunque periodistas de ambos países aseguraron que hay un “acuerdo de palabra”. Incluso, Facundo Colidio podría quedar marginado de la lista de convocados para el duelo contra Tigre el próximo sábado.

Vasco Da Gama desembolsará 4.5 millones de dólares por el 50% del futbolista y deberá pagar otros 5.5 millones por objetivos de fácil cumplimiento (REUTERS/Agustin Marcarian)
Vasco Da Gama desembolsará 4.5 millones de dólares por el 50% del futbolista y deberá pagar otros 5.5 millones por objetivos de fácil cumplimiento (REUTERS/Agustin Marcarian)

La inminente partida de Colidio se produce en un momento de fuerte recambio ofensivo. Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré llegaron en el presente mercado para ampliar las variantes en ataque, en una nómina que también incluye a Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Eduardo Coudet querría seguir contando con el atacante, pero tanto el jugador como la dirigencia consideran que su etapa en el club está cumplida. En ese escenario, la acumulación de delanteros volvió más viable su salida.

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Colidio arribó a River a mediados de 2023 por pedido de Martín Demichelis, en una transferencia que se llevó a cabo por una cifra aproximada de 5 millones de dólares. Su contratación se produjo con el Inter de Milán tras un destacado paso por Tigre. En sus tres años en el club, disputó 136 partidos, marcó 32 goles y dio 14 asistencias. Además, ganó las finales del Trofeo de Campeones y de la Supercopa Argentina, con un gol incluido en la primera de esas definiciones.

En el cierre del primer semestre, Colidio fue una de las figuras del equipo del Chacho Coudet que llegó a la final del Torneo Apertura contra Belgrano en Córdoba. El futbolista con pasado en Boca Juniors fue titular en tres de los cuatro partidos que disputó el Millonario en la segunda etapa del año.

Con la camiseta de River, Facundo Colidio disputó 136 partidos, marcó 32 goles y dio 14 asistencias (REUTERS/Santiago Arcos)
Con la camiseta de River, Facundo Colidio disputó 136 partidos, marcó 32 goles y dio 14 asistencias (REUTERS/Santiago Arcos)

En paralelo a la negociación por Colidio, River oficializó la contratación de Francisco Ortega como su octavo refuerzo del mercado de pases. El lateral izquierdo selló contrato hasta diciembre de 2030 tras completar la revisión médica. Según pudo saber Infobae, la operación con Olympiakos de Grecia se cerró en 5 millones de euros por la totalidad del pase. El futbolista, de 27 años, quedó vinculado por cuatro años y medio.

La misma jornada en la que se confirmó a Ortega también quedó acordada la incorporación de Thiago Almada. River desembolsará cerca de USD 20 millones por la totalidad de su pase y se espera que en los próximos días arribe al país para sumarse al equipo de Núñez. El movimiento forma parte de un mercado de pases de gran volumen en River. Antes habían llegado Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Tobías Andrada.

Las altas coincidieron con una lista extensa de salidas. Ian Subiabre fue presentado en Tigre y en las próximas horas se formalizarán los pases de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia de Mendoza y Santiago Lencina a Burgos de España. Antes ya se habían definido las desvinculaciones de Paulo Díaz, que firmó con Atlanta United tras rescindir; Maximiliano Meza, que ya debutó en Independiente; Alex Woiski, que rescindió; y Andrés Herrera, transferido a Columbus Crew de Estados Unidos.

La nómina de bajas también incluye a Juan Fernando Quintero, que rescindió su contrato, y a Franco Armani, que regresó al fútbol colombiano. Además salieron a préstamo Bautista Dadín a Aldosivi de Mar del Plata, Leonel Jaime a Peñarol de Uruguay y Ulises Giménez a Sarmiento de Junín.

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