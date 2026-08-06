Faustino Oro deslumbró en una exhibición de ajedrez: ganó una partida simultánea contra una selección de 25 jugadores

El Gran Maestro Internacional de 12 años brilló en una exhibición realizada en Mar del Pla

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Faustino Oro, el niño prodigio del ajedrez argentino que logró la norma de Gran Maestro con tan solo 12 años, dio una nueva exhibición en Mar del Plata al vencer a una selección de 25 jugadores Sub 16 en una partida simultánea.

En el evento que se llevó a cabo en el Gran Hotel Provincial de la Ciudad Feliz y tras las partidas, Oro fue declarado Visitante Notable por el Concejo Deliberante y estampará sus manos en la Vereda de las Estrellas, como parte de su visita a la localidad de la Costa Atlántica.

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“Estoy muy contento de estar en Mar del Plata, porque aquí jugué mi primer torneo clásico, así que tengo muy lindo recuerdo de esta ciudad”, dijo Faustino, quien se convirtió en el segundo Gran Maestro Internacional más joven de la historia al recordar su paso en 2021 en el torneo Alejandro Judewitz, el primero válido para su ranking ELO. Sobre el crecimiento del deporte en el país, Oro expresó: “Hay mucho talento joven. Cada vez veo más chicos, tanto en Mar del Plata como en otras provincias, que juegan y disfrutan del ajedrez. Eso me pone muy contento”.

Faustino Oro brindó una nueva exhibición de ajedrez en Mar del Plata y fue homenajeado (Instagram Gabriela Azcoitia)

El ajedrecista llegaba a Mar del Plata luego de ofrecer otra exhibición el fin de semana pasado en Tigre y continuará su recorrido por el país con una visita a Rosario prevista para la próxima semana. La gira es organizada por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Antes de su travesía en el país, Faustino Oro aprovechó su estadía en Buenos Aires para ir al estadio José Amalfitani para ver a Vélez -club del que es hincha- ante Independiente. El joven fue invitado por el departamento de cultura del Fortín, que le obsequió una camiseta.

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El pasado 9 de mayo, en el Festival Internacional de Cerdeña, Italia, Faustino Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez a pesar de su caída frente al ruso Ian Nepómniashchi, doble subcampeón mundial. El argentino cerró el certamen con 6 puntos en 9 rondas, una actuación de 2.629 Elo y una suba de +11,4 en el ranking. Para obtener el título necesitaba superar la barrera de 2.600 Elo, además de haber cumplido las tres normas exigidas por la Federación Internacional del Ajedrez en torneos distintos y frente a rivales de diferentes nacionalidades.

Faustino Oro estuvo presente en el estadio de Vélez para ver el partido frente a Independiente por el Torneo Clausura (Prensa Vélez)

Nacido el 14 de octubre de 2013 en Buenos Aires, Faustino Oro ya había alcanzado otro récord en junio de 2024, cuando se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia con 10 años, 8 meses y 16 días. Antes, en septiembre de 2023, había conseguido su primera norma de MI y en marzo de 2024 sumó la segunda.

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El reconocimiento internacional apareció de inmediato tras la obtención del nuevo título. El neerlandés Anish Giri vinculó el logro con el volumen de práctica del argentino y escribió: “El Gran Maestro más joven en este momento tiene unos 12 años y 40.000 partidas”. Luego agregó: “Felicitaciones Faustino”.

Por su parte, la estadounidense Susan Polgár también celebró la consagración y subrayó su dimensión histórica. “Felicitaciones a Faustino, su familia, su equipo y todo Argentina. Esto lo convierte en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. ¡Qué leyenda en formación!”, afirmó.

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