Giro en la carrera de Kelci Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi: el guiño del defensor de Argentina

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers posan sonrientes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, durante el Mundial de la FIFA 2026

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Kelci Rose Bowers, la futbolista pareja del argentino Marcos Senesi, cambia de club tras acompañar el paso a paso del defensor y de la selección argentina en el Mundial 2026 y seguirá su carrera en Inglaterra como nueva jugadora de Hashtag United, después de cerrar su etapa en Bournemouth, equipo en el que también se desempeñaba el ex San Lorenzo.

El nuevo club de Kelci Rose Bowers tras el Mundial 2026 es Hashtag United, equipo femenino que compite en la FAWNL Southern Premier Division, una liga de ascenso en Inglaterra. La defensora de 22 años dejó Bournemouth y anunció el cambio en el primer fin de semana de agosto, ya de regreso en el país junto a Senesi: juntos se mudaron a Londres, dado que el zaguero se incorporó al Tottenham.

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Bowers volvió a Inglaterra tras acompañar a Senesi durante el Mundial 2026 con la camiseta de la selección argentina. Una vez instalada, definió su próximo destino deportivo.

Cómo se anunció su llegada al Hashtag United

A través de Instagram, Kelci Rose Bowers mostró sus primeras imágenes con la ropa de su nuevo equipo y escribió: “Primer juego con los nuevos colores”. En las fotos se la ve con la indumentaria del club mientras se coloca los botines.

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El anuncio oficial también apareció en los canales del club, situado en Londres. “Nos complace anunciar que la dinámica lateral Kelci-Rose Bowers ha fichado oficialmente por el club. A sus 22 años, ya cuenta con una gran experiencia, tras haber sido una pieza clave del equipo del Bournemouth que terminó tercero la temporada pasada y ganó la FAWNL Cup”.

La presentación incluyó además un video con el mensaje “Próxima parada”. Allí se ve a la defensora preguntarles a sus seguidores por un club al que sumarse en Londres, tomar el subte desde el centro de la ciudad hacia Barkingside y terminar dentro de la cancha de su nuevo equipo con la camiseta oficial.

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Kwelcy Rose Bowers durante la presentación en su nuevo club

La trayectoria de Kelci Rose Bowers antes de su nuevo desafío

La futbolista se formó en las divisiones juveniles de Chelsea y Southampton, pasó por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) en Estados Unidos y representó a Inglaterra desde la Sub-15 hasta la Sub-19. Antes de este cambio, también pasó por Portsmouth y Bournemouth.

En su anterior club fue campeona de la FA Women’s National League Division One South West, de la National League Plate y de la FA Women’s National League Cup.

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Durante su ciclo en Bournemouth sumó 70 partidos oficiales y marcó 11 goles. El propio Hashtag United recordó además que la jugadora les convirtió el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada pasada.

“Tras haber representado a Inglaterra desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19, Kelci llega para aportar una gran solidez a nuestra defensa... Aunque todavía nos debe una, después de habernos marcado el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada pasada”, señalaron autoridades del club.

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La presentación de club en sus redes

El apoyo de Marcos Senesi en esta nueva etapa

El cambio de Bowers coincidió con otra novedad en la carrera de Marcos Senesi, que ya se sumó al Tottenham. Así, ambos iniciaron una nueva etapa deportiva en Inglaterra casi al mismo tiempo.

Senesi reaccionó en la publicación de presentación de su pareja con un mensaje breve: “Show time (es tiempo de show)”. La jugadora respondió después con dos corazones rojos.

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Más tarde, Bowers compartió un video en sus historias donde se ve al argentino con una gorra del club con la inscripción “Hacer el fútbol divertido otra vez”. En ese tramo, también mostró que el cambio de equipo sumó un nuevo respaldo dentro de su entorno cercano.