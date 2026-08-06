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Tensión en el Mar Rojo: el Gobierno de Yemen advirtió que responderá al ataque hutí que dejó 58 soldados muertos

La ofensiva con misiles y drones contra campamentos militares yemeníes se convirtió en la acción militar más letal contra las fuerzas gubernamentales desde la tregua de 2022 y elevó el riesgo de una nueva escalada del conflicto

El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Mohammed Alimi, participa en una reunión del gabinete en el Palacio Maashiq, en Adén (EP/Archivo)
El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Mohammed Alimi, participa en una reunión del gabinete en el Palacio Maashiq, en Adén (EP/Archivo)
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El Gobierno de Yemen anunció este jueves que tomará represalias contra los rebeldes hutíes luego de una serie de ataques con misiles y drones que provocaron la muerte de al menos 58 soldados, según fuentes médicas. Se trata del golpe más mortífero sufrido por las fuerzas oficiales desde la entrada en vigor de la tregua de 2022, un acuerdo que redujo considerablemente los enfrentamientos a gran escala, aunque nunca puso fin al conflicto.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa yemení aseguró que las Fuerzas Armadas responderán a la ofensiva insurgente. La cartera no precisó cuándo ni cómo se llevará a cabo esa reacción, aunque dejó claro que habrá una contestación militar.

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Nuestras Fuerzas Armadas responderán a estos ataques con misiles y drones en el lugar y el momento apropiados”, señaló el Ministerio de Defensa en su declaración oficial.

La advertencia del gobierno llega después de una jornada marcada por ataques simultáneos contra posiciones militares en distintas zonas del país. Las autoridades consideran que la ofensiva representa una nueva escalada del conflicto interno y un desafío directo al frágil equilibrio alcanzado tras el cese de hostilidades de hace cuatro años.

Los rebeldes hutíes reivindicaron la operación. Su portavoz militar, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra concentraciones de tropas respaldadas por Arabia Saudita en el este de Yemen y sostuvo que fueron ejecutados mediante misiles balísticos y drones.

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Los rebeldes hutíes reivindican ataques contra campamentos gubernamentales en Marib y Hadramut
Los rebeldes hutíes reivindican ataques contra campamentos gubernamentales en Marib y Hadramut

Según Saree, la ofensiva dejó “cientos de mercenarios enemigos saudíes” muertos o heridos y destruyó instalaciones militares, depósitos de armas y vehículos utilizados por las fuerzas gubernamentales. Esa versión, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades yemeníes.

El dirigente hutí también lanzó una advertencia ante la posibilidad de una respuesta militar del gobierno y sus aliados.

Llamamos a todo nuestro pueblo a permanecer vigilante y enfrentar cualquier agresión saudí y a atacar las concentraciones de tropas saudíes dondequiera que estén”, declaró Saree.

Mientras tanto, la misión diplomática de Estados Unidos para Yemen expresó sus condolencias por la muerte de los militares y condenó la ofensiva insurgente.

En un mensaje difundido en la red social X, la representación estadounidense afirmó que los ataques hutíes “representan otro ejemplo más de su terrorismo contra el pueblo yemení”, al tiempo que transmitió su solidaridad con las familias de los soldados fallecidos.

La ofensiva insurgente impactó campamentos pertenecientes al ejército del gobierno reconocido internacionalmente en las provincias de Marib y Hadramut, dos zonas estratégicas donde permanecen desplegadas fuerzas leales al Ejecutivo.

Funcionarios yemeníes informaron que los bombardeos causaron al menos 58 muertos y alrededor de 50 heridos. El ejército confirmó públicamente la existencia de bajas entre sus efectivos, pero evitó divulgar un balance oficial de víctimas.

El Gobierno de Yemen advirtió que responderá “en el momento apropiado” al ataque hutí que dejó 38 soldados muertos
El Gobierno de Yemen advirtió que responderá “en el momento apropiado” al ataque hutí que dejó 38 soldados muertos

Yemen permanece inmerso en un conflicto desde 2014, cuando los rebeldes hutíes tomaron el control de Saná, la capital del país, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a instalarse en el exilio en Arabia Saudí.

Un año después, una coalición militar liderada por Riad intervino para respaldar al gobierno y recuperar los territorios ocupados por los insurgentes. Sin embargo, tras más de una década de enfrentamientos, ninguno de los dos bandos ha logrado imponerse de manera definitiva.

En los últimos meses, los hutíes han intensificado además sus acciones contra Arabia Saudita y el tráfico marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. El movimiento sostiene que esas operaciones responden al bloqueo aéreo y naval impuesto por el reino saudí sobre Yemen desde 2015, mientras el gobierno y sus aliados las consideran una amenaza para la estabilidad regional.

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