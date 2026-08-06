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Empresas agroalimentarias de la región acuerdan negocios por USD 25.5 millones en una rueda virtual

El encuentro número 13, coordinado por el IICA junto con la FAO y la SIECA, reunió a 701 compañías de América Latina y el Caribe, con una mayor actividad en frutas y hortalizas

07/04/2025 Imagen de recurso de frutas y hortalizas ECONOMIA LA UNIÓ
07/04/2025 Imagen de recurso de frutas y hortalizas ECONOMIA LA UNIÓ
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La 13ª rueda de negocios agroalimentaria organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) permitió a 701 empresas de América Latina y el Caribe generar intenciones comerciales por USD 25.5 millones, con mayor concentración en frutas y vegetales, según informó el IICA en un comunicado.

La oferta y la demanda se concentraron principalmente en frutas y vegetales, aunque también adquirieron relevancia otros productos como café, cacao, preparaciones alimenticias, bocadillos saludables y servicios asociados al comercio exterior, como transporte, logística y certificaciones de calidad e inocuidad. El IICA destacó que esta diversidad de propuestas refleja una tendencia de crecimiento en la variedad de productos presentes en la rueda.

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El director de Cooperación Técnica del IICA, Daniel Rodríguez, explicó que el evento ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en la cantidad de empresas y países involucrados como en el volumen de oportunidades generadas.

El crecimiento sostenido en el número de empresas y países participantes, el aumento en las intenciones de negocios y la incorporación de una oferta cada vez más diversa de productos y servicios demuestran que las ruedas virtuales de negocios se han consolidado como uno de los principales espacios para generar oportunidades comerciales, diversificar mercados y fortalecer los vínculos”, afirmó Rodríguez, según recogió EFE.

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Primer plano de una mujer indígena guatemalteca sentada detrás de una mesa con aguacates en una cesta, granos y otros productos. Hay un logo verde de aguacate al fondo
Una emprendedora indígena de Guatemala sonríe mientras exhibe aguacates y otros productos agrícolas locales en un evento o feria, destacando la riqueza de la producción nacional. (Periódico digital del sector exportador guatemalteco)

Participación de mujeres, jóvenes y pymes

En esta edición, el 38% de las empresas participantes fueron lideradas por mujeres y el 46% estuvieron dirigidas por personas menores de 40 años. Según EFE, estos datos muestran una mayor participación de actores jóvenes y mujeres al sector agroalimentario regional, así como el protagonismo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El oficial principal de Programas y Comercio de la FAO, Pablo Rabczuk, resaltó el potencial del comercio agroalimentario intrarregional y subrayó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representaron el 68% de las compañías presentes. “Herramientas como las ruedas de negocio virtuales son de suma importancia para incentivar a que las empresas de la región apuesten por el mercado regional. En momentos de alta volatilidad global, hay un espacio para crecer en la región que debe ser aprovechado”, expuso Rabczuk en declaraciones difundidas por EFE.

El balance de los organizadores

El encuentro virtual, que contó con la colaboración de la SIECA, se afianza como una estrategia para fortalecer la integración económica y la generación de oportunidades en el sector agroalimentario de la región. Las entidades organizadoras remarcaron que la consolidación de la rueda de negocios como plataforma comercial contribuye a la diversificación de mercados y a la expansión de la oferta exportable, en un contexto de alta volatilidad internacional.

El evento de mayor relevancia rural reúne innovación, integración y nuevas ideas, ofreciendo escenarios nunca vistos para fortalecer la seguridad y la productividad alimentaria local (Foto cortesía Presidencia)
El evento de mayor relevancia rural reúne innovación, integración y nuevas ideas, ofreciendo escenarios nunca vistos para fortalecer la seguridad y la productividad alimentaria local (Foto cortesía Presidencia)

Recientemente, federaciones de empresas agroalimentarias de todo el continente dieron su apoyo a los nuevos lineamientos estratégicos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para el período 2026-2030, que proponen fortalecer la resiliencia, aumentar la productividad, promover el bienestar social e impulsar la sostenibilidad de la agricultura regional. Actualmente, el Comité Ejecutivo del IICA para el periodo 2026-2027 estará a cargo de la representación de Panamá, bajo la presidencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

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