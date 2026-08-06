Video viral: las reacciones de un ex compañero de Scaloni y Messi en la Selección durante el épico triunfo ante Inglaterra

Así vivió Lucas Bernardi el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial

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El Mundial 2026 dejó recuerdos y anécdotas para todo el pueblo argentino. El país entero vibró al ritmo de la Scaloneta y, como muchos otros, Lucas Bernardi vivió de manera eufórica el agónico triunfo de la Selección frente a Inglaterra en semifinales.

El exfutbolista y entrenador rosarino vivió desde su casa cada minuto del sufrido triunfo albiceleste —2-1 en tiempo de descuento— con una intensidad que no dejó lugar a dudas de que el fútbol, para él, sigue siendo una pasión sin filtros.

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El partido del 15 de julio en Atlanta fue una montaña rusa de emociones para los argentinos. Inglaterra se puso en ventaja en el minuto 55 con un gol de Anthony Gordon y pareció encaminarse a su primera final mundialista desde 1966. Pero Argentina, fiel a su estilo en el torneo, respondió con una presión imparable sobre el arco de Jordan Pickford. En el video que circula en redes, se escucha la voz de Bernardi guiar el juego desde el sillón como si tuviera un micrófono en el vestuario: “Pásela a Enzo, que ahí está Leo”, “No hay apuro, que tienen que descansar”, “Dale, marcá, marcá”.

Bernardi es una reconocida figura en Newell´s

El empate llegó en el minuto 85. Enzo Fernández recibió un pase de Lionel Messi en el borde del área y sacó un remate de 20 metros que se coló en el ángulo. En las imágenes, Bernardi golpea la mesa, llora y grita “Gol, carajo, ¡gol!” con una mezcla de alivio y desborde que resonó en miles de hogares argentinos esa misma noche. Dos minutos después, en el segundo del tiempo adicionado, Lautaro Martínez —ingresado en el minuto 81— cabeceó un centro de Messi para consumar la remontada. El estadio Mercedes-Benz de Atlanta estalló; la casa de Bernardi, también.

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La escena que circula en TikTok no es la de un técnico que analiza fríamente el juego. Es la de un hincha de alma que, aun con décadas de fútbol profesional encima, no puede contener lo que siente. Y esa autenticidad es, en parte, lo que convirtió el video en viral en pocas horas.

Bernardi conoce el fútbol de adentro desde hace casi tres décadas. Surgido de las inferiores de Newell’s Old Boys, su club de toda la vida en Rosario, debutó en la Primera División argentina en 1998. Dos años después, el Olympique de Marsella lo contrató por seis millones de euros, aunque su paso por Francia fue breve: el club lo vendió al AS Mónaco por diez millones de euros para equilibrar sus finanzas. En el Principado encontró su mejor versión. En su primera temporada fue elegido mejor mediocampista del campeonato francés por el diario L’Équipe, ganó la Copa de la Liga 2003 y llegó a la final de la Champions League 2004. Con la selección argentina disputó la Copa Confederaciones 2005, donde el equipo cayó 4-1 ante Brasil en la definición.

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Precisamente en esa Copa Confederaciones, Bernardi compartió plantel con quien hoy conduce a la Scaloneta: Lionel Scaloni. Ambos, nacidos en la provincia de Santa Fe con apenas ocho meses de diferencia, integraron el equipo dirigido por José Pekerman en Alemania.

Volvieron a coincidir el 17 de agosto de ese mismo año, en un amistoso ante Hungría en Budapest que pasó a la historia por otro motivo: fue el debut de Lionel Messi con la mayor, aunque el rosarino fue expulsado a los 92 segundos de ingresar. La amistad forjada en aquellos años se mantuvo con el tiempo. En 2023, el nombre de Bernardi sonó para sumarse al cuerpo técnico de Scaloni e incluso para hacerse cargo del combinado Sub 20.

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Una lesión grave truncó su proyección en Europa y, en enero de 2009, regresó a Newell’s. Allí cerró su carrera como jugador de la mejor manera posible: fue capitán del equipo que se consagró campeón del Torneo Final 2013. Se retiró en noviembre de 2014, a los 37 años.

Su paso a los bancos de suplentes llegó en 2015, cuando asumió como técnico del mismo Newell’s. Desde entonces dirigió a Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz —en dos etapas—, Estudiantes de La Plata y Belgrano. En diciembre de 2024 volvió a su club de origen para hacerse cargo de la reserva, y en octubre de 2025 asumió la conducción del primer equipo con la misión de alejarlo del descenso, en un ciclo que no duró mucho.

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Aquella noche del 15 de julio, sin embargo, Bernardi no era técnico ni ex jugador. Era, como tantos millones de argentinos, alguien que gritaba los goles frente al televisor con todo lo que tenía.