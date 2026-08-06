Plan Vacación 2026 en El Salvador registra baja en accidentes, pero aumentaron un 70 % las emergencias por incendios

Personal de Protección Civil y autoridades presentan el balance preliminar del Plan Vacación 2026 en El Salvador, con énfasis en la reducción de accidentes viales y el incremento de emergencias por incendios (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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Las autoridades de Protección Civil presentaron este jueves 6 de agosto, el balance preliminar del Plan Vacación 2026, destacando que se ha logrado una reducción del 17.8 % en accidentes de tránsito y una baja en los rescates acuáticos respecto al año anterior. El dispositivo, que involucra a diversas instituciones estatales, se mantiene activo en playas, carreteras y centros turísticos hasta el próximo lunes 10 de agosto.

Según informó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, entre el 1 y el 5 de agosto se han registrado 259 accidentes de tránsito, cifra inferior a los 315 reportados en el mismo periodo de 2025. Esta disminución representa una reducción del 17.8 %. El funcionario enfatizó que el operativo busca salvaguardar la vida de los vacacionistas y exhortó a la ciudadanía a respetar las normativas de tránsito.

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En el balance presentado por el funcionario, también detalló que los accidentes han dejado 231 personas lesionadas, un 23.5 % más respecto a las 187 del año pasado. Además, se contabilizan 14 fallecidos en incidentes viales, cuatro menos que en 2025. Las autoridades también reportaron la detención de 48 conductores peligrosos, 17.1 % más en comparación con los 41 del año anterior.

Ante este panorama, durante los días de asueto, elementos de protección civil y del cuerpo de bomberos se desplegaron en playas públicas y ranchos privados. El director Amaya subrayó que no se han registrado personas ahogadas en estos puntos. “Por todo hemos realizado 44 rescates acuáticos, 37 de ellos profundos”, puntualizó el titular, quien agregó que la cobertura de seguridad se extendió hasta las siete de la noche para responder a la afluencia de visitantes.

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Guardavidas y personal de Protección Civil recorren una playa de El Salvador como parte de las acciones preventivas del Plan Vacación 2026, reforzando la seguridad para visitantes y familias (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Comparado con el balance de 2025, los rescates acuáticos disminuyeron un 19 %, pasando de 54 a 44. Amaya recomendó a los vacacionistas acatar las indicaciones de los guardavidas y no descuidar a menores cerca del agua. “La seguridad no ha faltado en ninguno de los momentos”, aseguró el funcionario durante la conferencia.

Sin embargo, el director informó sobre un incidente marítimo el 2 de agosto en la bocana El Bajón, Puerto El Triunfo, Usulután, donde el mar picado provocó el volcamiento de una lancha. La emergencia obligó a realizar tres rescates, aunque se reportó como desaparecida una persona que posteriormente fue localizada sin vida. Además, se documentó el fallecimiento de un adulto en una posa.

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Incendios, rescates y emergencias destacadas

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, presentó el balance de emergencias atendidas entre el 1 y el 5 de agosto. Durante este periodo, se registraron 34 incendios, un 70 % más que los 20 reportados en 2025.

Los incendios en maleza tuvieron un incremento del 225 %, pasando de 4 a 13, atribuible a la canícula y condiciones de sequía. Los incendios estructurales aumentaron de 9 a 13 y los vehiculares de 5 a 7. En contraste, los casos en basureros bajaron de 2 a 1 y no se reportaron incendios forestales en ninguno de los dos años comparados.

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Bomberos de El Salvador atendieron una emergencia por incendio durante el periodo vacacional, en el contexto del incremento del 70 % de este tipo de incidentes reportado en 2026 (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Las autoridades de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos recalcaron la necesidad de mantener la vigilancia y prudencia durante el resto del periodo vacacional. Recomiendan conducir a velocidad moderada, respetar la normativa vial y no dejar sin supervisión a menores, especialmente en zonas acuáticas y carreteras concurridas.

El director Amaya insistió en que el éxito del Plan Vacación 2026 depende de la colaboración ciudadana. “Conducir con responsabilidad, seguir las indicaciones de los cuerpos de socorro y extremar la precaución en playas y carreteras permitirá que el saldo positivo se mantenga hasta el cierre de la temporada”, manifestó el funcionario.