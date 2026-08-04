Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La carta de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, sobre las críticas a su físico: el gesto de Antonela Roccuzzo

La modelo y empresaria hizo un descargo en redes sociales y la esposa del astro rosarino la respaldó

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, realizó un extenso posteo sobre las críticas a su cuerpo
Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, realizó un extenso posteo sobre las críticas a su cuerpo
Guardar

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para responder a las críticas sobre su físico durante sus vacaciones en Mallorca. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, reaccionó con tres emojis de aplauso al posteo, en un gesto que reforzó la buena relación entre ambas mujeres.

El mensaje de Georgina llegó después de que circularan fotografías tomadas a bordo de un yate en las que fue blanco de comentarios negativos sobre su cuerpo. La modelo e influencer hispano-argentina, que acumula más de 76 millones de seguidores en Instagram, no esquivó el tema y lo abordó de frente, con imágenes sin filtros.

PUBLICIDAD

“Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…”, escribió. En el mismo texto reveló que la situación la afectó momentáneamente y que lo habló con Ronaldo: “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”. El futbolista portugués la frenó de inmediato: “‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’”.

El comentario de Antonela Roccuzzo
El comentario de Antonela Roccuzzo

A partir de esa conversación, Georgina desarrolló una reflexión más amplia sobre los estándares de belleza y su vínculo con el ejercicio físico. “Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí“, escribió.

PUBLICIDAD

También hizo referencia a su rol como madre de seis hijos, tres de ellos niñas. “El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”, les dijo a ellas a través de su publicación, y señaló que esa misma enseñanza le sirve a ella para orientarse. “Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí”, escribió.

El posteo generó reacciones inmediatas. Ronaldo dejó un “Mi amor” con un corazón en los comentarios. Antonela Roccuzzo, por su parte, respondió con tres emojis de aplauso, un detalle que no pasó desapercibido dado el mito de rivalidad que históricamente se construyó en torno a los dos futbolistas más reconocidos de la última década.

La relación entre Georgina y Antonela tiene antecedentes concretos. El mes pasado, en pleno Mundial 2026, Georgina le envió a la esposa de Messi una caja con productos de su nueva marca. Antonela respondió en sus historias de Instagram: “Muchas gracias @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Las vacaciones en Mallorca transcurren a pocos días de la boda prevista entre Ronaldo y Georgina. Según reveló el diario británico The Sun, la ceremonia se realizaría el sábado 8 de agosto en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia en la capital de la isla de Madeira, lugar donde nació el futbolista. La recepción posterior tendría lugar en el Savoy Palace, hotel cinco estrellas ubicado a pocos metros del templo, cuyos huéspedes ya fueron notificados del cierre de dos pisos y varias zonas de bares durante ese fin de semana.

La pareja se conoció en una tienda de Gucci en Madrid en 2016 y oficializó su relación en enero de 2017. El compromiso se hizo público el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina publicó una fotografía con un anillo de diamantes valuado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió junto a la imagen.

LAS OTRAS FOTOS QUE COMPARTIÓ GEORGINA RODRÍGUEZ

Georgina Rodríguez se defendió de las críticas
Georgina Rodríguez se defendió de las críticas
Cristiano Ronaldo le brindó su apoyo
Cristiano Ronaldo le brindó su apoyo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se van a casar
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se van a casar
Antonela Roccuzzo la respaldó
Antonela Roccuzzo la respaldó
"Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…", escribió Georgina
"Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…", escribió Georgina

Temas Relacionados

Georgina RodríguezAntonela RoccuzzoLionel Messideportes-argentinaCristiano Ronaldo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La llamativa carta que Papu Gómez publicó en sus redes sociales: “Todo pasa”

El volante de 38 años afronta la recuperación de una lesión en el tobillo y tiene contrato por un año más en el Padova de Italia

La llamativa carta que Papu Gómez publicó en sus redes sociales: “Todo pasa”

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

Mientras el delantero define su futuro, recibió un sondeo de un equipo que disputa la Copa Libertadores

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

El club de Londres ha sumado una gran cantidad de refuerzos que aumentaron drásticamente el número de futbolistas en el plantel

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Un ex jefe de equipo apuntó contra el siete veces campeón de la Máxima por la ropa que utiliza y lo comparó con Max Verstappen

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

El Xeneize la estrenaría mañana contra Estudiantes de La Plata en cancha de Huracán

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

MALDITOS NERDS

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Starsand Island confirma su versión 1.0 para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch 2

Refactor Games despide al 85 % tras lanzar ‘FIFA World Cup: Launch Edition’ en Netflix

La serie de ‘God of War’ cambiaría de actores para adaptar el salto temporal de ‘Ragnarök’

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ muestra sus modos y 20 luchadores en el tráiler de lanzamiento

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Linda Blair asegura que la redada en su casa fue “algo positivo” para los animales: “Hay más luz sobre el bienestar animal”

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

“Cien años de soledad”: cuándo y dónde ver el estreno de la segunda parte

INFOBAE AMÉRICA

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Exembajador de Nicaragua ante la OEA asegura que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

El Observatorio Regional de Derechos pide al Estado de Guatemala investigar con imparcialidad el caso de adulta mayor desalojada

Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador