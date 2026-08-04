La carta de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, sobre las críticas a su físico: el gesto de Antonela Roccuzzo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, realizó un extenso posteo sobre las críticas a su cuerpo

Guardar

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para responder a las críticas sobre su físico durante sus vacaciones en Mallorca. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, reaccionó con tres emojis de aplauso al posteo, en un gesto que reforzó la buena relación entre ambas mujeres.

El mensaje de Georgina llegó después de que circularan fotografías tomadas a bordo de un yate en las que fue blanco de comentarios negativos sobre su cuerpo. La modelo e influencer hispano-argentina, que acumula más de 76 millones de seguidores en Instagram, no esquivó el tema y lo abordó de frente, con imágenes sin filtros.

PUBLICIDAD

“Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…”, escribió. En el mismo texto reveló que la situación la afectó momentáneamente y que lo habló con Ronaldo: “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”. El futbolista portugués la frenó de inmediato: “‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’”.

El comentario de Antonela Roccuzzo

A partir de esa conversación, Georgina desarrolló una reflexión más amplia sobre los estándares de belleza y su vínculo con el ejercicio físico. “Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí“, escribió.

PUBLICIDAD

También hizo referencia a su rol como madre de seis hijos, tres de ellos niñas. “El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”, les dijo a ellas a través de su publicación, y señaló que esa misma enseñanza le sirve a ella para orientarse. “Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí”, escribió.

El posteo generó reacciones inmediatas. Ronaldo dejó un “Mi amor” con un corazón en los comentarios. Antonela Roccuzzo, por su parte, respondió con tres emojis de aplauso, un detalle que no pasó desapercibido dado el mito de rivalidad que históricamente se construyó en torno a los dos futbolistas más reconocidos de la última década.

PUBLICIDAD

La relación entre Georgina y Antonela tiene antecedentes concretos. El mes pasado, en pleno Mundial 2026, Georgina le envió a la esposa de Messi una caja con productos de su nueva marca. Antonela respondió en sus historias de Instagram: “Muchas gracias @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Las vacaciones en Mallorca transcurren a pocos días de la boda prevista entre Ronaldo y Georgina. Según reveló el diario británico The Sun, la ceremonia se realizaría el sábado 8 de agosto en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia en la capital de la isla de Madeira, lugar donde nació el futbolista. La recepción posterior tendría lugar en el Savoy Palace, hotel cinco estrellas ubicado a pocos metros del templo, cuyos huéspedes ya fueron notificados del cierre de dos pisos y varias zonas de bares durante ese fin de semana.

PUBLICIDAD

La pareja se conoció en una tienda de Gucci en Madrid en 2016 y oficializó su relación en enero de 2017. El compromiso se hizo público el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina publicó una fotografía con un anillo de diamantes valuado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió junto a la imagen.

LAS OTRAS FOTOS QUE COMPARTIÓ GEORGINA RODRÍGUEZ

Georgina Rodríguez se defendió de las críticas

Cristiano Ronaldo le brindó su apoyo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se van a casar

Antonela Roccuzzo la respaldó

"Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…", escribió Georgina