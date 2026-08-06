Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Candela Arizaga aseguró que tomó cocaína en el departamento de Facundo Moyano: su declaración completa ante la Justicia

La novia del dirigente sindical amplió su relato ante el fiscal que investiga al hijo del líder de Camioneros por violencia de género. Aseguró que tuvo un brote psicótico y pidió retomar la relación

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano, declaró nuevamente este jueves ante la Justicia porteña y aseguró que el episodio que derivó en la investigación judicial contra su pareja fue consecuencia de un brote psicótico provocado, según dijo, por el consumo de cocaína y un cuadro emocional previo.

En su testimonio, al que accedió Infobae, negó haber sufrido violencia de parte del dirigente sindical, afirmó que no recuerda gran parte de lo ocurrido y pidió que se levanten las restricciones para poder retomar el vínculo.

PUBLICIDAD

Al reconstruir los días previos, contó que pasó el fin de semana con Moyano, que compartieron una comida familiar, fueron juntos a la cancha de River y luego regresaron al departamento del dirigente, donde vieron una película. En ese contexto, relató que esa noche consumió cocaína y que, al día siguiente, decidió avisarle a la empleada doméstica que no fuera a trabajar porque ambos habían trasnochado. También explicó que la droga no la consumió con Moyano y sostuvo que era de ella.

“Yo venía con cambios en estado de ánimo y no fue una buena mezcla y tuve un brote psicótico”, declaró Arizaga en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género que tiene como único imputado a Moyano.

PUBLICIDAD

También aseguró que nunca antes había atravesado una situación similar y vinculó ese estado con problemas personales y el hecho de “sentirse sola porque su familia vive lejos”.

Sobre el momento del episodio, explicó que sus recuerdos no son claros. “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la callesentía que me perseguía y no sabía ni quién era”, afirmó. Agregó que incluso les preguntó a los policías “si Facundo me estaba corriendo, si era real o una imaginación”. También dijo que creyó que el colectivo estaba en movimiento cuando en realidad estaba detenido y que supone que el chofer fue quien llamó al 911.

Arizaga sostuvo que no recuerda haber discutido con Moyano ni haber mantenido relaciones sexuales con él antes del episodio. Tampoco recordó que él hubiera intentado agarrarla para protegerla, aunque dijo que al ver las cámaras cree que sí ocurrió. “Cuando veo las imágenes no las recuerdo, lo que yo veía en ese momento era otra cosa, no lo que pasaba”, manifestó.

Al ser consultada por el fiscal sobre un eventual consumo de drogas por parte de Moyano, respondió que nunca lo vio drogarse durante ese fin de semana y que tampoco era una práctica habitual dentro de la pareja. Sí insistió en que la cocaína que consumió era suya y que la tenía desde hacía tiempo.

La modelo también negó haber sufrido violencia física o verbal. Dijo que no recuerda haber afirmado que fue golpeada o privada de su libertad y señaló que probablemente solo expresó que sentía que la perseguían. Además, aclaró que no desea avanzar una acción penal contra su pareja.

“Es mi novio, es un garrón no poder hablar por esto que ni pasó, y no sé cómo llegamos hasta acá”, sostuvo. También pidió que se dejen sin efecto las medidas restrictivas porque “su interés es retomar el vínculo con él”.

Durante la declaración también reconoció como propias varias pertenencias secuestradas en el allanamiento, entre ellas un reloj, su billetera, medicación, creatina y dinero. Respecto de una jeringa con líquido transparente hallada en el procedimiento, aseguró que era utilizada por Moyano para tratar una sinusitis.

Hacia el final de su declaración, le mostraron distintos videos incorporados al expediente, Candela identificó imágenes en las que aparecen ambos y aclaró que una de las personas que la seguía corriendo no era Moyano, sino otro hombre.

Temas Relacionados

Facundo MoyanoCandela ArizagaViolencia de géneroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

La solicitud la hizo la Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja, que investiga el caso. Enumeró al menos tres antecedentes y solicitó que el sector más cercano a los clubes permanezca cerrado

Pidieron clausurar preventivamente el Tiro Federal por la bala que hirió a un hombre en el Centro Naval

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

La banda habría cambiado el dispositivo de cobro por uno propio durante un descuido de un empleado. Así, hicieron que los pagos realizados por los clientes fueran desviados a cuentas controladas por ellos. Cómo los descubrieron

Intercambiaron el Posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos: los detuvieron

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, quedó formalmente acusado luego de la denuncia de Iara Agustina Ledesma

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

DEPORTES

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

TELESHOW

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad