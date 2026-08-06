Candela Arizaga aseguró que tomó cocaína en el departamento de Facundo Moyano: su declaración completa ante la Justicia

Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano, declaró nuevamente este jueves ante la Justicia porteña y aseguró que el episodio que derivó en la investigación judicial contra su pareja fue consecuencia de un brote psicótico provocado, según dijo, por el consumo de cocaína y un cuadro emocional previo.

En su testimonio, al que accedió Infobae, negó haber sufrido violencia de parte del dirigente sindical, afirmó que no recuerda gran parte de lo ocurrido y pidió que se levanten las restricciones para poder retomar el vínculo.

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Al reconstruir los días previos, contó que pasó el fin de semana con Moyano, que compartieron una comida familiar, fueron juntos a la cancha de River y luego regresaron al departamento del dirigente, donde vieron una película. En ese contexto, relató que esa noche consumió cocaína y que, al día siguiente, decidió avisarle a la empleada doméstica que no fuera a trabajar porque ambos habían trasnochado. También explicó que la droga no la consumió con Moyano y sostuvo que era de ella.

“Yo venía con cambios en estado de ánimo y no fue una buena mezcla y tuve un brote psicótico”, declaró Arizaga en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género que tiene como único imputado a Moyano.

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También aseguró que nunca antes había atravesado una situación similar y vinculó ese estado con problemas personales y el hecho de “sentirse sola porque su familia vive lejos”.

Sobre el momento del episodio, explicó que sus recuerdos no son claros. “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle… sentía que me perseguía y no sabía ni quién era”, afirmó. Agregó que incluso les preguntó a los policías “si Facundo me estaba corriendo, si era real o una imaginación”. También dijo que creyó que el colectivo estaba en movimiento cuando en realidad estaba detenido y que supone que el chofer fue quien llamó al 911.

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Arizaga sostuvo que no recuerda haber discutido con Moyano ni haber mantenido relaciones sexuales con él antes del episodio. Tampoco recordó que él hubiera intentado agarrarla para protegerla, aunque dijo que al ver las cámaras cree que sí ocurrió. “Cuando veo las imágenes no las recuerdo, lo que yo veía en ese momento era otra cosa, no lo que pasaba”, manifestó.

Al ser consultada por el fiscal sobre un eventual consumo de drogas por parte de Moyano, respondió que nunca lo vio drogarse durante ese fin de semana y que tampoco era una práctica habitual dentro de la pareja. Sí insistió en que la cocaína que consumió era suya y que la tenía desde hacía tiempo.

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La modelo también negó haber sufrido violencia física o verbal. Dijo que no recuerda haber afirmado que fue golpeada o privada de su libertad y señaló que probablemente solo expresó que sentía que la perseguían. Además, aclaró que no desea avanzar una acción penal contra su pareja.

“Es mi novio, es un garrón no poder hablar por esto que ni pasó, y no sé cómo llegamos hasta acá”, sostuvo. También pidió que se dejen sin efecto las medidas restrictivas porque “su interés es retomar el vínculo con él”.

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Durante la declaración también reconoció como propias varias pertenencias secuestradas en el allanamiento, entre ellas un reloj, su billetera, medicación, creatina y dinero. Respecto de una jeringa con líquido transparente hallada en el procedimiento, aseguró que era utilizada por Moyano para tratar una sinusitis.

Hacia el final de su declaración, le mostraron distintos videos incorporados al expediente, Candela identificó imágenes en las que aparecen ambos y aclaró que una de las personas que la seguía corriendo no era Moyano, sino otro hombre.

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