Miles de camiones siguen varados en la frontera con Chile y alertan por nuevas nevadas fuertes en la zona

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Las intensas nevadas que se registraron en la zona de Cuyo todavía mantienen sus consecuencias con miles de camiones que están varados en Mendoza y Neuquén. A pesar de los trabajos para liberar las trazas, los pasos fronterizos con Chile siguen cerrados y se esperan nuevas nevadas fuertes en varias provincias para las próximas horas.

Según pudo saber Infobae, hay una estimación de que en los pasos fronterizos de Neuquén hay cerca de 1.200 vehículos, mientras que en el Paso del Cristo Redentor, uno de los más importantes para la conexión con el Pacífico, hay cerca de 2.000 camiones estacionados esperando para cruzar.

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Un dato no menor es que el cruce de Mendoza, por la Ruta Nacional 7 que va directo a Santiago de Chile, lleva 23 días cerrado y no hay novedades sobre cuándo podría reabrir. Por lo pronto, las autoridades de Vialidad Nacional siguen con los trabajos para remover la nieve acumulada en los caminos de la zona.

El estado de los pasos varía según la provincia. En Mendoza, el tramo entre Uspallata y el Puente del Inca permanece transitable con precaución para todo tipo de vehículos, pero el tramo entre Puente del Inca y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor continúa cerrado para toda clase de rodados, con voladuras de nieve sobre la calzada y sectores con riesgo de formación de hielo. El Paso Internacional Pehuenche, sobre la Ruta Nacional 145, también permanece cortado a la altura de Las Loicas.

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Por el lado de Neuquén, el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve, viento blanco y baja adherencia, mientras que el Paso Internacional Cardenal Samoré está habilitado con extrema precaución para todo tipo de vehículos, con portación obligatoria de cadenas físicas.

Los pasos fronterizos siguen cerrados por la acumulación de nieve

En ese marco, ante la extensión del cierre, varias empresas optaron por desviar sus cargas hacia los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré. Sin embargo, esa alternativa implica recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales respecto de los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago, con esperas de alrededor de 48 horas para cruzar y costos logísticos notoriamente superiores.

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Asimismo, el parte policial de la División Tránsito Rural y Policía Turística Plottier-Senillosa de Neuquén detalló la distribución de los vehículos varados por localidad: 257 camiones en Las Lajas, 333 en Zapala distribuidos en el acceso Fortabat, Trana y Zona Franca, 450 en Plaza Huincul y Cutral-Có, y 151 en Plottier-Senillosa, distribuidos entre la estación de servicio YPF de la Ruta Nacional 22, el puesto de Gendarmería Nacional y la colectora de Senillosa. El total provincial se estima en aproximadamente 1.200 unidades.

En Mendoza, la cantidad de camiones varados se estima entre 1.800 y 2.000 unidades. Según el relevamiento de la Asociación Propietarios de Camiones Mendoza (Aprocam, en Uspallata hay alrededor de 600 camiones estacionados entre el Área de Control Integrado, la estación de servicio YPF y la estación Axion, mientras que entre 800 y 1.000 unidades adicionales se distribuyen en distintas estaciones de servicio desde el Acceso Sur hasta el Arco de Desaguadero. Otros 1.500 camiones de empresas mendocinas permanecen en sus bases a la espera de la reapertura.

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Las autoridades trabajan para que pueda continuar la circulación

Justamente, Ricardo Squartini, secretario de la Comisión Directiva de Aprocam, estimó en declaraciones a MDZ que cada camión detenido representa una pérdida aproximada de USD 450 diarios entre costos fijos y lucro cesante. “Un camión que lleva parado este tiempo suma unos 9.000 dólares. Y si tenemos en cuenta que son cerca de 2.000 unidades, serían aproximadamente unos 18 millones de dólares hasta el momento”, señaló. A eso se suma el costo de oportunidad: al permanecer cargados y a la espera, las empresas no pueden tomar otro tipo de carga.

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) también advirtió sobre la situación y mencionó el paso de Jama, en la frontera de la Segunda Región chilena, como alternativa posible, aunque la calificó como “muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes”.

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En Mendoza, un operativo organizado entre Gendarmería Nacional, Aprocam y el Sindicato de Choferes garantiza al menos una comida diaria a los camioneros provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. En Neuquén, el dispositivo de asistencia involucra a organismos provinciales, fuerzas de seguridad y municipios, con puestos médicos avanzados y recorridas permanentes de ambulancias en Las Lajas, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo y Arroyito.

El panorama se agrava ante la inminencia de un nuevo evento meteorológico. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que hay alerta amarilla y naranja por fuertes nevadas en las provincias de Mendoza y Neuquén, sobre el área cordillerana.

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En esa línea, para el lunes 10 de agosto se prevé el ingreso de una masa de aire polar con alto contenido de humedad que provocará un marcado descenso de las temperaturas, con máximas que no superarán los 7°C, aumento del viento del sur y cielo cubierto.