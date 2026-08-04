Los detalles de la “oferta definitiva” que prepara el Barcelona por Julián Álvarez: la “reunión cumbre” que se avecina

El Blaugrana hará un nuevo intento por fichar al atacante del Atlético de Madrid

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Falta menos de un mes para el estreno de Atlético de Madrid en la Liga de España y el futuro de Julián Álvarez permanece en el limbo porque el argentino ya comunicó su deseo de abandonar la institución, mientras que la dirigencia se muestra intransigente frente al interés del Barcelona, que volverá a ir a la carga por su gran objetivo en este mercado de pases por última vez.

A pesar de que el Colchonero ya rechazó una oferta del club catalán por 100 millones de euros, el presidente Joan Laporta no se da por vencido y, según informaron el diario Sport y el medio Jijantes, el director deportivo Culé, Deco, viajó a Madrid junto al director de Scouting de la entidad, João Amaral, para mantener una reunión con Fernando Hidalgo, representante de la Araña. Los dirigentes fueron filmados en su arribo al aeropuerto de la capital española. El periodista Gerard Romero aseguró que se viene una “oferta definitiva” con el objetivo de “intentar el fichaje de Julián Álvarez”.

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Además, el redactor Carlos Monfort remarcó en su nota del periódico con sede en Barcelona que este cónclave buscará continuar “trazando la estrategia de una operación que continúa siendo la gran prioridad de la dirección deportiva”. El encuentro se daría en las próximas horas en un lugar alejado del foco mediático y buscarán estar preparados para mover sus fichas rápido si se modifica el escenario en las siguientes semanas, aunque desde el entorno del vigente campeón local admiten los obstáculos de la negociación: “La operación atraviesa un momento complicado. Es compleja”.

El Blaugrana hará un nuevo intento por fichar al atacante del Atlético de Madrid

Tiempo atrás, el presidente del Barcelona Joan Laporta evitó jugar al misterio sobre el interés por el campeón del mundo en 2022: “Deco hizo una oferta de una cantidad determinada por este jugador. Sabemos que el jugador quiere venir al Barsa desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el (Manchester) City. Hicimos esta oferta con todo el respeto para el Atlético. La mantendremos firme el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que pueda decidir el Atlético por esta cuestión. Saben cuál es nuestra voluntad, y si lo quieren hacer, estaríamos encantados”.

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En este sentido, el protagonista principal de la novela dejó una inesperada sentencia en plena zona mixta, luego de la victoria de Argentina ante Austria en la Copa del Mundo: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Esta frase fue considerada por el Blaugrana como un “paso importante” porque sostienen que la voluntad del jugador podría ser clave en este traspaso, pero manifestaron que eso no basta para torcer la decisión del Atlético, que no contempla perder a su principal figura.

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*La confesión de Julián Álvarez

En medio de todos estos movimientos, Lamine Yamal no ocultó la posibilidad de ser compañero de Julián Álvarez en el Barcelona: “Ahora mismo la verdad que no pienso mucho en eso, pero ojalá que sí. Es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Si fuera él, lo haría”.

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Sin embargo, el consejero delegado del Rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, descartó una transacción por el delantero en el corto plazo a través de un video publicado por el club: “No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”. En consonancia, el presidente Enrique Cerezo acompañó esa visión: “¿Julián Álvarez? Es un jugador del Atlético de Madrid. ¿O todavía no te has enterado?“.

El entrenador del equipo madrileño, Diego Simeone, pudo dialogar con Álvarez en la concentración de la selección argentina durante la Copa del Mundo, pero evitó ir más allá en la previa al duelo de 16avos de final: “El futuro de Julián ahora es solo el partido de Argentina con Cabo Verde. Debe centrarse en eso y no pensar en todas esas cosas que salieron para generar confusión. Lo que tengo claro es que las cosas se van a resolver como siempre se resuelve todo en la vida”.

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La contundente respuesta del Atlético de Madrid al Barcelona ante el interés por Julián Álvarez

Según informó el portal The Times, el Arsenal de Inglaterra también se mostró interesado en el punta porque evalúa una propuesta de 100 millones de euros más el pase de Viktor Gyökeres. Más allá de esta información, el director técnico Mikel Arteta evitó hablar de las negociaciones abiertas: “No voy a hablar de ningún futbolista que no es nuestro, estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Obviamente queremos mejorarla y el club trabaja activamente para hacer eso”. De igual manera, el diario AS afirmó que la prioridad de Julián es continuar su carrera en España y no desea regresar a la Premier League, donde jugó entre 2022 y 2024 con el Manchester City.

Desde la dirigencia culé entienden que hay escenarios por explorar hasta el martes 1 de septiembre a las 23:59 (hora de España), plazo máximo para realizar traspasos en ese país. “No piensan bajar los brazos”, sentenció Sport, y apuntan a que la reunión con Hidalgo “es una nueva prueba de que el Barcelona sigue decidido en agotar todas las opciones para convertir a Julián Álvarez en el gran fichaje del verano”.

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