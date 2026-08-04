“Ridícula”: la “asistencia fantasma” de Garnacho que desató las bromas en las redes y el golpe que lo sacó del amistoso del Aston Villa

Sucedió durante el triunfo del Aston Villa ante el BG Pathum United en Tailandia

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A dos semanas de su llegada al Aston Villa, Alejandro Garnacho tuvo que abandonar el campo con la boca ensangrentada tras recibir un golpe en el rostro durante el amistoso de pretemporada ante el BG Pathum United en Tailandia. El equipo de Unai Emery se impuso 3-1 con goles de Emiliano Buendía, Victor Lindelöf y Boubacar Kamara, pero la lesión del extremo argentino fue la nota dominante de la jornada, al igual que su “asistencia fantasma” cuando el duelo estaba 1-0.

El partido se disputó en el True BG Stadium de Pathum Thani con 30 minutos de demora por tormentas y condiciones climáticas extremas. Una vez en marcha, el Villa tomó el control desde temprano. El argentino Buendía abrió el marcador —tal como había hecho días atrás frente a las Estrellas de Indonesia— y Lindelöf amplió la diferencia antes del descanso. Kamara cerró la cuenta en el segundo tiempo, y el conjunto tailandés descontó sobre el final para fijar el 3-1.

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La salida de Garnacho y su particular jugada viral, sin embargo, eclipsaron el resultado. El extremo de 22 años fue bloqueado de forma brusca por el mediocampista Ryan Edwards. La acción le provocó una herida en el rostro que requirió atención médica en el campo, tras lo cual el cuerpo técnico lo retiró antes del descanso. Era su segunda titularidad consecutiva en la gira asiática del club.

A los 22 minutos del encuentro, con el marcador 1-0 para los Villanos, se dio la acción más peculiar del encuentro. El nacido en Madrid recibió en el centro del área y de espaldas. Giró y buscó asistir a un hipotético futbolista que le había pasado por izquierda. Sin embargo, no había nadie. La pelota se perdía mansamente por la línea de meta, pero el arquero rival optó por tomarla sin oposición.

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Los mensajes en redes se convirtieron en catarata para opinar sobre la jugada. “Garnacho, ¿qué acabas de hacer? Esa asistencia es ridícula", rubricó un usuario en X (antes Twitter). “¡Dios mío! ¡Qué asistencia de Garnacho!“, ironizó otro. ”Garnacho, con el mejor pase que verás hoy", remarcó la cuenta @TrollFootball.