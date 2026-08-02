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El triple intercambio entre pilotos de la Fórmula 1 que podría definir el regreso de Colapinto a Williams

Qué debería pasar para que el argentino retorne al team inglés con el que debutó en la Máxima. El panorama completo de las negociaciones en pleno receso

Franco Colapinto y James Vowles, jefe de Williams
Franco Colapinto y James Vowles, jefe de Williams (IPA /Sipa USA)
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El mercado de pilotos de la Fórmula 1 está en su temporada alta y todo tipo de versiones circulan alrededor del mundo. El 2027 podría cobijar un triple intercambio de butacas entre Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto, según informan desde Japón.

El escenario, que aún no cuenta con confirmación oficial de ninguno de los equipos involucrados, conecta los destinos de Alpine, Aston Martin y Williams en una cadena de negociaciones que se habría acelerado durante el último mes.

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El eje de todo el movimiento es Alonso. El bicampeón del mundo español, de 45 años, tiene contrato con Aston Martin para 2027, pero su vínculo incluye una cláusula de rendimiento que, ante los resultados de la temporada actual, le habilitaría la salida. De acuerdo a lo publicado por Auto Sport Web, habría conversaciones entre el asturiano y Alpine. El medio nipón se hizo eco del rumor de que Gucci, futuro principal sponsor de la escudería francesa, estaría interesada en el retorno del bicampeón mundial al team galo. Esta versión es similar a la circulada en la previa a la última carrera disputada en Hungría y que fue publicada por Motorsport Italia y Auto Racer.

Un monoplaza de Fórmula 1 color rosa y azul circula en una pista de carreras con curvas señalizadas por bordillos rojos y blancos
Franco Colapinto siguió trabajando en el inicio del receso y realizó dos días de tests de Pirelli en el circuito de Hungaroring en Hungría (@AlpineF1Team)

Sin embargo, el propio piloto español habló en la previa a última fecha disputada en Hungría: “Tengo contrato. No me voy a ir a ninguna parte”, aunque esa afirmación no descarta que active la cláusula de salida si las condiciones deportivas no mejoran.

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El movimiento de Alonso arrastraría el futuro de su compatriota Sainz. El madrileño de 31 años, actualmente en Williams, tiene contrato hasta el final de 2026 con una opción de extensión que todavía no ha ejercido. Según la publicación japonesa, Lawrence Stroll ya habría identificado a Sainz como el principal candidato para reemplazar a Alonso en Aston Martin, al ser el único piloto de primer nivel con posibilidades reales de estar disponible en el mercado. El propio Sainz reconoció en Budapest que planea tomar una decisión durante las vacaciones de verano, aunque prefirió no fijar fechas: “Sinceramente, no sé cuándo será. No puedo dar una fecha concreta”. El español agregó que quiere hablar con el director del equipo, James Vowles, antes de comprometerse con cualquier proyecto para 2027. Cabe aclarar que el propio Vowles le reconoció en 2024 a Sky Sports F1 que el contrato de Sainz se podía extender hasta 2028, pero hay una cláusula de salida por el rendimiento del auto.

La tercera pieza del tablero es Colapinto. El argentino fue cedido desde Williams por cinco años y podría retornar a la escuadra de Grove. Según consignó Auto Sport Web, la periodista de Sky Sports Rachel Brookes respaldó este escenario en el podcast Essential F1: “Creo que Fernando Alonso irá a Alpine el año que viene, Carlos Sainz irá a Audi y Franco Colapinto volverá a Williams”. El argentino debutó en la F1 el 1 de septiembre de 2024 en Italia con un auto de la escuadra de Grove. Cabe recordar que Franco aún mantiene un gran vínculo con Vowles y se pudo ver otro encuentro entre ambos en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

Tres hombres, dos jóvenes con chaquetas azules y gorros rosados, uno mayor con chaqueta azul y gafas de sol, posan en un pasillo junto a una pantalla digital
Flavio Briatore está conforme con los pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly (@briatoreflavio)

Por otro lado, Infobae pudo saber que está avanzado en un alto porcentaje la continuidad de Colapinto en Alpine y que el anuncio sería en la semana después del Gran Premio de Países Bajos, el 23 de agosto. Mientras termina sus breves vacaciones, Franco comenzará este lunes un entrenamiento físico y en el simulador para prepararse de cara a la segunda parte de la temporada. También se pudo chequear que está ratificado el apoyo del principal sponsor del pilarense en toda su participación en la F1.

En sintonía con la información vertida por este medio, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró en relación a Fernando Alonso que “conduce para Aston Martin. Parece que Aston Martin ha dado un buen salto respecto a antes con sus mejoras en Hungría, y está bastante contento en Aston Martin. Por el momento, no hay nada que decir al respecto. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de la temporada, es piloto de Aston Martin”, de acuerdo a lo publicado por RacingNews365. Además, Briatore volvió a elogiar a Colapinto en una entrevista con The Race.

Con la mirada puesta en el reinicio de la actividad del Gran Circo con la Sprint del Gran Premio de Países Bajos el sábado 22 de agosto y, luego, la carrera principal a 72 vueltas el domingo 23 de ese mes, la expectativa en torno a Alpine está en conocer si ratificará a Franco como segundo corredor para el 2027 o si la decisión se sigue dilatando. Gasly tiene contrato hasta fines del 2028 y en torno a la figura del argentino hay esperanzas de recibir el respaldo luego de esa próxima carrera, teniendo en cuenta también que el propio Briatore había dicho semanas atrás que la decisión sobre el segundo piloto se iba a tomar durante este parate de verano.

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