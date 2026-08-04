Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Citas falsas, una fuga por los techos y un placard como escondite: cayó en Mendoza el líder de una banda de “viudos negros”

Ernesto David López (37) fue detenido tras un operativo policial en Maipú. Está acusado de liderar la organización que captaba víctimas mediante aplicaciones de citas para asaltarlas. Con su captura, ya son tres los sospechosos detenidos

Mendoza viudos negros detenido
El sospechoso tenía un pedido de captura vigente desde el 29 de julio
Guardar

La Policía de Mendoza capturó a Ernesto David López (37), señalado como el presunto líder de una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad conocida como “viudos negros”. La organización captaba a sus víctimas mediante aplicaciones y sitios de citas para luego asaltarlas y obligarlas a realizar transferencias bancarias. Con esta detención, ya son tres los miembros de la organización que están tras las rejas.

Todo comenzó este lunes, cuando efectivos de la Subcomisaría Lara de Maipú se desplegaron sobre la Ruta 50, tras un llamado que alertaba sobre un sujeto con la descripción de López que había abordado un colectivo escolar a la altura de la calle Lamadrid. Los agentes localizaron al hombre, que vestía un buzo negro y gris, tal como había sido reportado.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales detallaron a Infobae que, al intentar interceptarlo en la intersección de Pablo Loos y Marcos Flores, el sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente desde el 29 de julio, empujó a uno de los agentes e inició una persecución a pie. Durante la fuga, derribó la puerta de ingreso de una vivienda ubicada sobre la calle Guevara, ingresó al patio y trepó a los techos para intentar escapar.

Con el apoyo de personal de la Policía Rural, los efectivos constataron que el prófugo había saltado al interior de una segunda casa, esta vez ubicada sobre la calle Marcos Flores. Al ingresar, los policías advirtieron que la puerta había sido violentada e identificaron a una pareja de adultos mayores que vivía allí. Tras revisar el inmueble, hallaron a López oculto detrás de un placard.

PUBLICIDAD

Los uniformados lograron reducirlo y detenerlo. El hombre fue trasladado a la base de la Subcomisaría Lara. El ayudante fiscal Alejandro Casanova dispuso que el aprehendido quede a disposición de la Justicia y que los dueños de la vivienda allanada sean trasladados para tomarles declaración.

Mendoza detenido viudos negros
López fue detenido en un domicilio ubicado en la calle Marcos Flores

El caso

La investigación salió a la luz el mes pasado, cuando dos hombres denunciaron haber sido víctimas de violentos asaltos luego de concertar encuentros mediante aplicaciones y sitios de citas. Los investigadores determinaron que ambos hechos habían sido cometidos por la misma organización.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, los agresores lo obligaron a subir a su propia camioneta, donde le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 70.000 pesos. Más tarde, fue liberado y su vehículo apareció abandonado en el departamento de San Martín.

Horas después, un hombre de 57 años relató que había pactado un encuentro a través de un sitio web de citas y, al llegar al lugar acordado, fue reducido por tres delincuentes que utilizaron un cuchillo y un elemento de hierro. En este caso, los ladrones lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo y le robaron el teléfono celular y un par de zapatillas.

Mendoza viudos negros San Roque
Los hechos ocurrieron en la calle Lamadrid, en el barrio San Roque

Además, lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 2.900.000 pesos. A pocos metros del lugar, los investigadores hallaron el automóvil abandonado y, en su interior, encontraron el cuchillo que presuntamente había sido utilizado durante el asalto.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, bajo la ayudantía fiscal de Alejandro Casanova, quien dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica para identificar a los miembros de la banda.

Tras varias tareas de análisis, seguimiento y recolección de pruebas, la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones localizó a dos de los sospechosos. Los efectivos realizaron allanamientos en varios domicilios ubicados sobre la Ruta Provincial 50, en la localidad de Palmira.

Mendoza banda de viudos negros
Dos miembros de la banda fueron detenidos

Durante los procedimientos, dos hombres de 26 y 30 años fueron aprehendidos y se secuestraron dos teléfonos celulares. Los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Con la detención de López, considerado el presunto cabecilla de la organización, la investigación suma tres acusados presos, aunque los pesquisas no descartan que haya más integrantes involucrados.

Temas Relacionados

Viudos negrosMendozaRobosMaipúÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La familia del joven asesinado por su novia en Chaco pedirá que la fiscal del caso sea apartada: “Está a favor de ella”

El abogado de los familiares de Julián Álvarez Guardia adelantó que solicitarán el reemplazo de la funcionaria judicial que instruye la causa, Ana González de Pacce. Argumentan que perdió imparcialidad, entre otros puntos cuestionados. La detenida confesó el hecho y está imputada por homicidio agravado por el vínculo

La familia del joven asesinado por su novia en Chaco pedirá que la fiscal del caso sea apartada: “Está a favor de ella”

Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

La paciente, de 66 años, fue trasladada a un hospital con fractura de cráneo y múltiples lesiones. La Policía detectó graves irregularidades y clausuró el establecimiento, que no tenía habilitación

Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir el recorrido que ambos realizaron tras salir del departamento del dirigente sindical

Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

Un nuevo video muestra el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda y descalza del departamento de Facundo Moyano

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron a la joven de 23 años corriendo por la vereda. La grabación forma parte de la investigación que busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en un departamento de Belgrano

Un nuevo video muestra el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda y descalza del departamento de Facundo Moyano

Allanaron el departamento de Facundo Moyano: no encontraron drogas y secuestraron dos celulares

El hijo del líder de Camioneros está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Candela Arizaga fue dada de alta

Allanaron el departamento de Facundo Moyano: no encontraron drogas y secuestraron dos celulares

DEPORTES

El descargo del capitán de Platense tras su ataque de furia luego de la caída ante Talleres: qué desató su reacción

El descargo del capitán de Platense tras su ataque de furia luego de la caída ante Talleres: qué desató su reacción

Los detalles de la “oferta definitiva” que prepara el Barcelona por Julián Álvarez: la “reunión cumbre” que se avecina

“Ridícula”: la “asistencia fantasma” de Garnacho que desató las bromas en las redes y el golpe que lo sacó del amistoso del Aston Villa

Knicks y Warriors entre los peores mercados de la NBA en 2026: qué está pasando con las franquicias más populares

Vozinha fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo: la desafiante frase tras su llegada a Chile

TELESHOW

El accidente doméstico que sufrió Aníbal Pachano: “Me pasa por bañarme y ser higiénico”

El accidente doméstico que sufrió Aníbal Pachano: “Me pasa por bañarme y ser higiénico”

El pedido de Bautista Mascia en medio de la internación de Denisse González: “Manden su energía”

Primavera Sound Buenos Aires confirmó su sede para la edición 2026 con Gorillaz y The Strokes como headliners

Las palabras de Dai Fernández que conmovieron en el homenaje a Nicolás Vázquez: “Lo merecés todo”

Lola Morán, la actriz de Aliados, tuvo que ser internada y se sometió a una cirugía: “Toca tener más paciencia y fe”

INFOBAE AMÉRICA

Un salvadoreño fallece bajo custodia de ICE tras una emergencia médica en Nueva Jersey

Un salvadoreño fallece bajo custodia de ICE tras una emergencia médica en Nueva Jersey

Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2026: quiénes pueden participar y cómo postularse

Más de 29 mil personas han sido afectadas por la caída de ceniza del volcán de Fuego en Guatemala

Iván Duque pidió a América Latina fortalecer su gobernanza para no ser “espectadora” de la nueva geopolítica mundial

Honduras: Gobierno redobla la búsqueda de “El Diablo” y vincula ataques a policías con la presión sobre grupos criminales