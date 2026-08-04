Citas falsas, una fuga por los techos y un placard como escondite: cayó en Mendoza el líder de una banda de “viudos negros”

El sospechoso tenía un pedido de captura vigente desde el 29 de julio

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La Policía de Mendoza capturó a Ernesto David López (37), señalado como el presunto líder de una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad conocida como “viudos negros”. La organización captaba a sus víctimas mediante aplicaciones y sitios de citas para luego asaltarlas y obligarlas a realizar transferencias bancarias. Con esta detención, ya son tres los miembros de la organización que están tras las rejas.

Todo comenzó este lunes, cuando efectivos de la Subcomisaría Lara de Maipú se desplegaron sobre la Ruta 50, tras un llamado que alertaba sobre un sujeto con la descripción de López que había abordado un colectivo escolar a la altura de la calle Lamadrid. Los agentes localizaron al hombre, que vestía un buzo negro y gris, tal como había sido reportado.

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Fuentes policiales detallaron a Infobae que, al intentar interceptarlo en la intersección de Pablo Loos y Marcos Flores, el sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente desde el 29 de julio, empujó a uno de los agentes e inició una persecución a pie. Durante la fuga, derribó la puerta de ingreso de una vivienda ubicada sobre la calle Guevara, ingresó al patio y trepó a los techos para intentar escapar.

Con el apoyo de personal de la Policía Rural, los efectivos constataron que el prófugo había saltado al interior de una segunda casa, esta vez ubicada sobre la calle Marcos Flores. Al ingresar, los policías advirtieron que la puerta había sido violentada e identificaron a una pareja de adultos mayores que vivía allí. Tras revisar el inmueble, hallaron a López oculto detrás de un placard.

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Los uniformados lograron reducirlo y detenerlo. El hombre fue trasladado a la base de la Subcomisaría Lara. El ayudante fiscal Alejandro Casanova dispuso que el aprehendido quede a disposición de la Justicia y que los dueños de la vivienda allanada sean trasladados para tomarles declaración.

López fue detenido en un domicilio ubicado en la calle Marcos Flores

El caso

La investigación salió a la luz el mes pasado, cuando dos hombres denunciaron haber sido víctimas de violentos asaltos luego de concertar encuentros mediante aplicaciones y sitios de citas. Los investigadores determinaron que ambos hechos habían sido cometidos por la misma organización.

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Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, los agresores lo obligaron a subir a su propia camioneta, donde le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 70.000 pesos. Más tarde, fue liberado y su vehículo apareció abandonado en el departamento de San Martín.

Horas después, un hombre de 57 años relató que había pactado un encuentro a través de un sitio web de citas y, al llegar al lugar acordado, fue reducido por tres delincuentes que utilizaron un cuchillo y un elemento de hierro. En este caso, los ladrones lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo y le robaron el teléfono celular y un par de zapatillas.

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Los hechos ocurrieron en la calle Lamadrid, en el barrio San Roque

Además, lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 2.900.000 pesos. A pocos metros del lugar, los investigadores hallaron el automóvil abandonado y, en su interior, encontraron el cuchillo que presuntamente había sido utilizado durante el asalto.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, bajo la ayudantía fiscal de Alejandro Casanova, quien dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica para identificar a los miembros de la banda.

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Tras varias tareas de análisis, seguimiento y recolección de pruebas, la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones localizó a dos de los sospechosos. Los efectivos realizaron allanamientos en varios domicilios ubicados sobre la Ruta Provincial 50, en la localidad de Palmira.

Dos miembros de la banda fueron detenidos

Durante los procedimientos, dos hombres de 26 y 30 años fueron aprehendidos y se secuestraron dos teléfonos celulares. Los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Con la detención de López, considerado el presunto cabecilla de la organización, la investigación suma tres acusados presos, aunque los pesquisas no descartan que haya más integrantes involucrados.

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