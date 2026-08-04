Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca, en Washington

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno no aceptó el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar hacia el desarme de Hamas en Gaza, y aseguró que las fuerzas israelíes no abandonarán sus posiciones actuales hasta que el grupo terrorista pierda por completo su capacidad militar.

Las declaraciones del mandatario israelí introdujeron nuevas dudas sobre la aplicación del acuerdo respaldado por Washington, que plantea como uno de sus principales puntos que Hamas entregue sus armas a cambio de una retirada progresiva del Ejército israelí y la consolidación de una nueva etapa política y de seguridad en el territorio palestino.

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“Trump y su equipo creen que pueden conseguir que Hamas se desarme y desmilitarice Gaza. Nos enviaron un borrador, pero no lo hemos aceptado”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en sus redes sociales. El líder israelí explicó que Jerusalén envió sus observaciones a la propuesta estadounidense y remarcó que esa respuesta fue transmitida antes de que el contenido del plan generara una discusión pública.

Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su posición de que el desarme del movimiento islamista debe producirse antes de cualquier retirada significativa.

“Haremos lo que sea necesario para protegernos, proteger nuestro territorio y proteger a nuestros ciudadanos”, sostuvo.

Netanyahu rechazó el plan de Trump para Gaza y condicionó la retirada israelí al desarme de Hamas

El acuerdo impulsado por Trump busca avanzar sobre los compromisos alcanzados durante el alto el fuego que permitió detener las principales operaciones militares y concretar la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza. Sin embargo, las diferencias entre Israel y Hamas sobre el orden de los pasos pendientes han frenado su desarrollo.

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Mientras Jerusalén exige que Hamas entregue sus armas como condición previa para avanzar, el grupo terrorista reclama el fin de las operaciones militares israelíes y una retirada completa de las tropas de la Franja. Ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos establecidos.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron después de una reunión en Jerusalén con Nicolai Mladenov, responsable de la Junta de Paz de Gaza, quien pidió avanzar hacia el cumplimiento del acuerdo y detener las acciones militares para facilitar las negociaciones. Tras el encuentro, Mladenov describió la conversación como “constructiva y exhaustiva” y señaló que la siguiente fase del proceso será especialmente compleja.

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El funcionario también sostuvo que la salida de las tropas israelíes dependerá de que Hamas complete su desarme, una condición que coincide con la postura expresada por Netanyahu.

En paralelo a las disputas diplomáticas, Gaza continúa enfrentando las consecuencias humanitarias de más de dos años de guerra. La recuperación de cuerpos bajo los escombros se ha convertido en una de las tareas más visibles desde la entrada en vigor del alto el fuego, debido a que numerosas zonas quedaron destruidas por los combates.

Las FDI iniciaron una operación extensa en la cresta de Beaufort y en el área del Nahal Saluki en el sur de Líbano (@IDFonline)

Durante los últimos días, equipos de rescate recuperaron más de un centenar de cadáveres de una zona residencial del barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, donde un ataque ocurrido en noviembre de 2023 dejó cientos de muertos. Muchos de los restos permanecieron enterrados durante meses bajo estructuras colapsadas.

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Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que miles de personas continúan desaparecidas bajo los escombros, aunque no existe una cifra definitiva debido a que en algunos casos familias enteras murieron sin dejar sobrevivientes que pudieran reportar sus nombres.

El conflicto comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas. La ofensiva militar israelí posterior provocó decenas de miles de muertes en Gaza y una destrucción generalizada de infraestructura civil.

Con el futuro del acuerdo aún en discusión, Netanyahu mantiene que la eliminación de la amenaza militar de Hamas será el punto central de cualquier arreglo definitivo, mientras Estados Unidos intenta impulsar una transición que permita avanzar hacia la reconstrucción y una nueva administración para Gaza.

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