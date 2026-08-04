Honduras: Perro ataca a una menor de dos años y la deja hospitalizada en Copán

La menor permanece hospitalizada en Santa Rosa de Copán tras el ataque.(FOTO: Infobae)

Guardar

Una niña de dos años permanece en estado delicado en un hospital de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, luego de sufrir un ataque de perro que le provocó heridas de gravedad.

El incidente ocurrió el domingo 2 de agosto en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, según la información preliminar conocida sobre el caso.

La menor se encontraba acompañada por familiares cuando el animal la atacó y le causó lesiones en diferentes partes del cuerpo. Las personas presentes reaccionaron de inmediato para auxiliarla y trasladarla hacia un centro asistencial.

PUBLICIDAD

Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue ingresada de emergencia a un hospital de Santa Rosa de Copán, donde permanece bajo atención y vigilancia del personal médico.

Hasta el momento, no se ha divulgado un parte clínico detallado que permita conocer la evolución de la paciente, los procedimientos realizados o el pronóstico establecido por los especialistas que la atienden.

Familiares y personas cercanas permanecen a la espera de información oficial sobre su estado de salud, mientras el caso genera preocupación entre los habitantes de la zona.

Familiares trasladaron de emergencia a la niña hacia un centro asistencial. (FOTO: La Prensa)

Se desconocen las circunstancias del ataque

Las autoridades no han informado todavía cómo se produjo el incidente ni qué tipo de relación existía entre el animal y la familia de la menor.

PUBLICIDAD

Tampoco se ha establecido si el perro se encontraba dentro de una propiedad, en un espacio público o bajo la supervisión de alguna persona cuando ocurrió el ataque.

La información disponible tampoco precisa la raza, el tamaño o el estado del animal involucrado, elementos que podrían formar parte de las diligencias destinadas a reconstruir lo sucedido.

Las instituciones correspondientes se encuentran recabando datos para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué acciones deberán adoptarse.

Las diligencias podrían incluir entrevistas con los familiares, vecinos y otras personas que se encontraban en el lugar, además de la verificación de las condiciones en las que permanecía el animal.

PUBLICIDAD

Será la investigación oficial la que determine si existieron responsabilidades relacionadas con el cuidado, custodia o control del perro involucrado en el incidente.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Santa Rosa de Copán.(FOTO: El Heraldo)

Esperan informe médico oficial

Las autoridades y los familiares esperan que en las próximas horas el centro asistencial emita una actualización sobre la condición de la menor de dos años.

Mientras tanto, la niña continúa recibiendo la atención médica necesaria para tratar las lesiones sufridas durante el ataque.

El caso ha generado llamados a reforzar la supervisión de los animales domésticos, especialmente en viviendas o espacios donde permanecen niños pequeños, quienes pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad ante un incidente de esta naturaleza.

PUBLICIDAD

También se ha recordado la importancia de mantener a los perros bajo control y evitar que tengan acceso sin supervisión a menores de edad, aunque las circunstancias específicas de este caso todavía no han sido confirmadas por las autoridades.

La investigación permanece abierta y se espera que los organismos competentes brinden más información sobre el estado del animal, la evolución médica de la niña y las medidas que podrían aplicarse una vez se esclarezca lo sucedido en Santa Rosa de Copán.