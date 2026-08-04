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‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

La nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan estará protagonizada por Ella Beatty

Lizzie Borden será la primera protagonista femenina de la antología Monster.
Lizzie Borden será la primera protagonista femenina de la antología Monster.
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Netflix presentó las primeras imágenes oficiales de Monster: The Lizzie Borden Story, la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, y confirmó que la serie se estrenará el próximo 17 de septiembre en la plataforma de streaming.

La producción abordará el caso de Lizzie Borden, una de las figuras más conocidas de la historia criminal de Estados Unidos, cuyo proceso judicial y repercusión pública han dado lugar a numerosas adaptaciones en cine, televisión y teatro.

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La nueva temporada será la primera de la franquicia Monster en centrarse en una protagonista femenina.

La actriz Ella Beatty interpretará a Lizzie, mientras que Vicky Krieps dará vida a Bridget Sullivan, Rebecca Hall asumirá el papel de Abby Borden y Charlie Hunnam interpretará a Andrew Borden.

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'Monster: The Lizzie Borden Story' llegará a la plataforma el próximo 17 de septiembre. (Instagram)
'Monster: The Lizzie Borden Story' llegará a la plataforma el próximo 17 de septiembre. (Instagram)

Las fotografías difundidas por Netflix muestran a Beatty caracterizada como Lizzie Borden con manchas de sangre, además de ofrecer un primer vistazo a los personajes interpretados por Krieps, Hall, Hunnam y Oliver Spenceman.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia se desarrolla alrededor de la hija de una familia adinerada de Nueva Inglaterra y de la empleada doméstica de la casa.

Ambas se encuentran en un entorno marcado por la represión y el maltrato, situación que las lleva a construir una narrativa en torno al poder, la venganza y la búsqueda de libertad.

La serie plantea que los asesinatos ocurridos posteriormente no solo provocaron un amplio impacto mediático, sino que también dieron origen a una figura que permanecería en la cultura popular estadounidense.

Vicky Krieps interpretará a la empleada doméstica de Lizzie Borden. (Instagram)
Vicky Krieps interpretará a la empleada doméstica de Lizzie Borden. (Instagram)

Además de los protagonistas, el reparto incluye a Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden.

Cabe recordar que Lizzie Borden adquirió notoriedad a finales del siglo XIX tras el asesinato de su padre, Andrew Borden, y de su madrastra, Abby Borden, en la ciudad de Fall River, Massachusetts.

El caso recibió una amplia cobertura por parte de la prensa estadounidense y el juicio despertó interés a nivel nacional. Aunque fue llevada ante los tribunales, Borden fue absuelta de los cargos.

A pesar del resultado judicial, el caso continuó generando atención durante las décadas siguientes y pasó a formar parte del imaginario popular en Estados Unidos.

Monster temporada 4
Lizzie Borden fue acusada de asesinar a su padre y madrastra en 1892. (@NetflixLAT/X)

La historia ha sido objeto de investigaciones, libros y diversas producciones audiovisuales que han presentado distintas interpretaciones de los acontecimientos.

Entre las adaptaciones más recientes se encuentra la serie The Lizzie Borden Chronicles, producida por Lifetime y protagonizada por Christina Ricci, así como la película Lizzie, estrenada en 2018, en la que Chloë Sevigny interpretó a Borden y Kristen Stewart dio vida a una empleada doméstica.

Monster: The Lizzie Borden Story se incorpora a la antología desarrollada por Ryan Murphy e Ian Brennan, una producción que ha explorado distintos casos criminales basados en hechos reales.

Serie antología de crímenes reales
Netflix ha adaptado otros casos de asesinos reales con la serie Monster.

La serie es creada y escrita por Brennan, quien también participa como productor ejecutivo junto con Murphy, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin y Tanase Popa.

La dirección estará a cargo de Max Winkler y Sarah Adina Smith. Con esta nueva entrega, la antología amplía el número de casos históricos abordados desde una perspectiva dramatizada y suma una nueva producción al catálogo de Netflix centrada en figuras que han tenido una presencia sostenida en la historia y la cultura popular.

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