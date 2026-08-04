Una tecnología alimentada por energía solar transforma el aire en agua potable en Panamá

La fuente instalada en el Parque Recreativo Omar produce agua potable captando la humedad del aire mediante un sistema alimentado con energía solar. Cortesía

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La elevada humedad que caracteriza a Panamá, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando en la capital puede alcanzar niveles de entre 80% y 85%, comienza a ser aprovechada como una fuente alternativa para producir agua potable.

Una tecnología instalada por primera vez en un espacio público del país permite capturar el vapor presente en el aire, condensarlo y someterlo a un proceso de purificación para hacerlo apto para el consumo humano.

Con ese objetivo, el Parque Recreativo Omar inauguró la primera fuente pública instalada en Panamá capaz de generar agua a partir de la humedad ambiental, un sistema desarrollado con el apoyo de Alternative Water Corp. que funciona mediante energía solar y suministra agua potable gratuita a los visitantes.

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La iniciativa busca demostrar que las condiciones climáticas del país también pueden convertirse en una alternativa para mejorar el acceso al recurso hídrico en comunidades donde el abastecimiento continúa siendo limitado.

El equipo captura la humedad del aire, la condensa, la purifica y la transforma en agua apta para el consumo humano, sin depender de pozos, acueductos, tuberías o cualquier otra fuente convencional de abastecimiento.

Con niveles de humedad que en la capital suelen oscilar entre el 80% y el 85%, Panamá ofrece condiciones ideales para producir agua mediante condensación atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema funciona de manera continua durante todo el año y obtiene la energía necesaria mediante paneles solares, lo que le permite operar de forma autónoma y con un consumo energético reducido.

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Aunque la fuente fue instalada en el principal parque urbano de la capital para que cualquier visitante pueda utilizarla, los impulsores del proyecto aseguran que el verdadero propósito es llevar esta tecnología a comunidades apartadas donde el acceso al agua potable representa todavía uno de los principales desafíos para miles de familias.

La propuesta busca ofrecer una solución independiente de la infraestructura tradicional y con un bajo impacto ambiental.

El gerente de Alternative Water Corp., Alexander Ermakov, explicó que el sistema fue concebido dentro de un programa de responsabilidad social y no como un producto destinado a la comercialización.

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Según indicó, el objetivo es que los equipos puedan ser donados a las poblaciones más vulnerables, donde el suministro de agua segura continúa siendo insuficiente o inexistente.

La tecnología genera agua potable certificada por el Ministerio de Salud de Panamá, cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad para el consumo humano. Cortesía

“Este equipo es totalmente autónomo y respetuoso con el medio ambiente. No es una tecnología concebida para comercializarse, sino para ser donada a las comunidades que más la necesitan y donde el acceso al agua potable es limitado”, afirmó Ermakov, quien destacó además que el sistema requiere únicamente limpieza periódica, ya que no utiliza filtros reemplazables, lo que reduce significativamente los costos de operación y mantenimiento.

El ejecutivo agregó que el agua producida cuenta con la certificación del Ministerio de Salud de Panamá y también ha sido evaluada por laboratorios acreditados internacionalmente, garantizando su calidad, inocuidad y cumplimiento de los estándares requeridos para el consumo humano.

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Esa validación busca generar confianza sobre una tecnología que todavía resulta novedosa para gran parte de la población.

Por su parte, la directora del Parque Recreativo Omar, María del Carmen Salaverry, señaló que la incorporación de esta fuente fortalece la estrategia del parque para promover iniciativas vinculadas con la sostenibilidad, el bienestar ciudadano y el uso responsable de los recursos naturales. Destacó que la instalación permitirá a miles de personas acceder gratuitamente a agua potable mientras disfrutan de las instalaciones recreativas.

“Con esta fuente damos un nuevo paso hacia un Parque Omar más sostenible, saludable y amigable con todos. Ponemos a disposición de nuestros visitantes agua potable segura, certificada y de alta calidad, utilizando energía renovable para contribuir al cuidado del ambiente y al bienestar de nuestra comunidad”, expresó Salaverry durante la inauguración del proyecto.

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Los desarrolladores del equipo señalaron que el sistema fue diseñado para ser donado a poblaciones vulnerables y operar de manera autónoma. EFE/Archivo

Con esta iniciativa, el Parque Omar se convierte en el primer espacio público de Panamá en incorporar una tecnología capaz de producir agua directamente de la humedad del aire, una alternativa que en otros países ha comenzado a utilizarse para enfrentar problemas de disponibilidad del recurso en zonas aisladas o afectadas por fenómenos climáticos extremos.

En el caso panameño, las condiciones atmosféricas, con niveles elevados de humedad durante gran parte del año, ofrecen un entorno favorable para este tipo de sistemas.

Los promotores del proyecto señalaron que esta primera instalación representa apenas el inicio de un programa de mayor alcance.

Alternative Water Corp. trabaja en ampliar la colocación de estos equipos en comunidades de difícil acceso, con el propósito de que un mayor número de familias pueda disponer de agua potable segura, gratuita y producida mediante energía renovable, contribuyendo a reducir las brechas de acceso al recurso y fortaleciendo la resiliencia de las poblaciones frente a los desafíos asociados al abastecimiento de agua.

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