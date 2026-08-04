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Vozinha fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo: la desafiante frase tras su llegada a Chile

El arquero de la selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial, habló en conferencia de prensa

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Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El arquero de la selección de Cabo Verde que fue elegido en el equipo ideal del torneo se convirtió en el nuevo refuerzo del Colo Colo de Chile y tras su llegada al Cacique brindó una conferencia de prensa antes de la presentación oficial que se realizará en el estadio.

El arquero caboverdiano de 40 años dio el salto más importante en su carrera deportiva a nivel clubes y firmó en el equipo trasandino que dirige el argentino Fernando Ortiz luego de su paso por la segunda división de la liga de Portugal con el Grupo Desportivo Chaves. “Pienso que la Copa del Mundo es la mejor competición, por lo que para mí y Cabo Verde fue algo muy grande porque sabíamos que estábamos luchando por algo importante. Teníamos que competir contra los mejores y sabíamos de la calidad de equipo que teníamos. Era mucho más que fútbol porque estábamos representando a un país resiliente y un pueblo que nunca para de alentar. Dejamos todo. Fue algo que soñé desde niño y sabía que el Mundial podía trascender muchas cosas importantes para mí en mi vida. Estoy muy agradecido por eso”, respondió Josimar Dias en la conferencia de prensa.

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“El Mundial no solo cambió mi vida, sino la de toda Cabo Verde, ha sido positivo, pero yo voy a continuar siendo el mismo Vozinha, el Josimar de siempre. Amo el fútbol y para mí está en primer lugar, las otras cosas van después”, continuó una de las figuras del seleccionado africano que quedó eliminado con Argentina en los 16avos de final en el tiempo extra.

*Vozinha habló tras su llegada a Colo Colo

En cuanto a su arribo al equipo chileno, que pelea por el título, Vozinha destacó: “Para mí es un placer y un orgullo estar acá y quiero agradecer al Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y un campeonato tan competitivo”. Y agregó en la conferencia de prensa: “La decisión fue muy clara porque a pesar de jugar siempre campeonatos pequeños y en ligas no muy grandes, siempre dentro de mí dije que era jugador de equipo grande. Entonces, cuando apareció Colo Colo que es el más grande de Chile, no tuve dudas. Conozco mucho las selecciones anteriores de Chile, a jugadores como Salas, Zamorano, Valdivia. También sé que la Libertadores es una competición muy fuerte, como la liga chilena. Por eso siempre procuré jugar en una liga competitiva”.

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Por último, el arquero que se convirtió en un fenómeno de redes sociales al alcanzar durante la Copa del Mundo casi 30 millones de seguidores en su cuenta de Instagram reflexionó: “Soy de un país pequeño en el que las oportunidades son muy pocas, casi nulas, pero es un pueblo de mucha lucha y resiliencia, para mí simbolizar eso es muy importante para que los chicos puedan tener oportunidades no sólo en el fútbol, sino en todas las áreas de la vida”.

La presentación oficial de Vozinha ante el público del Colo Colo se realizará mañana, a partir de las 16.00 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental. Se esperan alrededor de 40 mil personas para recibir al arquero caboverdiano.

Cientos de individuos, muchos de ellos con teléfonos celulares, observan y registran el paso del automóvil que trasladaba al arquero Vozinha, quien jugará en Colo Colo de Chile

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