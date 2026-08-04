Tuli Acosta desmintió tener una relación clandestina con Luck Ra: “Es uno de mis mejores amigos y a La Joaqui la admiro”

Tuli Acosta publicó un comunicado en Instagram para desmentir un vínculo sentimental con Luck Ra y rechazar las versiones sobre la ruptura con La Joaqui (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tuli Acosta decidió romper el silencio y publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para desmentir de manera categórica cualquier vínculo sentimental con Luck Ra y rechazar las versiones que la señalan como responsable de la ruptura entre el cantante cordobés y La Joaqui. Lo hizo con un texto directo, sin rodeos, en el que también pidió que se deje a los protagonistas de la separación atravesar ese momento sin más interferencias.

El escándalo había escalado en los días previos, luego de que distintos medios comenzaran a circular detalles de un supuesto affaire entre Acosta y Luck Ra. La bailarina y cantante había optado inicialmente por el silencio, confiando en que las palabras de los propios involucrados bastaban para despejar las dudas. “No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente”, escribió en el inicio de su descargo.

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El escándalo creció cuando distintos medios difundieron un supuesto affaire entre Tuli Acosta y Luck Ra tras la separación del cantante y La Joaqui

Tanto La Joaqui como Luck Ra habían negado públicamente que una infidelidad estuviera detrás de la ruptura. La cantante incluso salió en defensa de Tuli en más de una oportunidad y dejó en claro que la aprecia y la respeta. El propio Luck Ra, en una charla con el conductor Ángel de Brito, confirmó la separación pero negó cualquier romance con Acosta: “Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, afirmó. Aun así, los rumores no cedieron y el nombre de la bailarina siguió circulando en redes sociales y programas de espectáculos.

Fue esa persistencia la que llevó a Acosta a tomar la decisión de hablar. “Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años”, escribió en su publicación. La frase dejó en claro cuál es, según ella, la naturaleza real del vínculo: una amistad de larga data, sin ningún componente romántico. “Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así”, agregó, sin dejar margen para la interpretación.

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El comunicado también tuvo un párrafo dedicado a La Joaqui. La influencer reconoció que la cantante atraviesa un momento difícil y pidió que no se la siga perjudicando con versiones que no tienen sustento. “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”, escribió. Y añadió: “Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto, que no sea la de ellos”.

La Joaqui descartó una infidelidad en la ruptura con Luck Ra y definió a Tuli Acosta como la mejor amiga de su ex

La postura de la bailarina fue coherente con lo que La Joaqui había dicho días antes. La cantante había sido contundente al descartar una infidelidad: “Jamás me fue infiel, él sería incapaz de serme infiel y no hubo terceros en discordia”, sostuvo, y definió a Tuli como “la mejor amiga de mi ex”, a quien aprecia y respeta. Esa coincidencia entre las versiones de las dos mujeres no impidió que los rumores continuaran circulando, lo que finalmente motivó el descargo público de Acosta.

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El cierre del comunicado fue un pedido explícito: que se la deje al margen del conflicto y que se permita a quienes realmente protagonizaron la separación procesar el duelo sin más presión mediática. “Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto”, escribió Acosta. Y remató con una frase que apunta directamente a quienes alimentaron los rumores: “Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil”.

Luck Ra y La Joaqui habían mantenido una relación de dos años. Fue el propio cantante quien tomó la decisión de terminar el vínculo, según reconoció La Joaqui en su programa de streaming en Luzu TV, donde no pudo contener las lágrimas al hablar del tema. “Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo el amor de mi vida”, dijo en esa oportunidad, dejando en claro la magnitud del golpe emocional que representó la ruptura.

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