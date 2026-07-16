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La advertencia del presidente del Atlético Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez antes de la final del Mundial

Enrique Cerezo se dirigió directamente a Joan Laporta, máximo dirigente del Barcelona, uno de los principales interesados en contratar al argentino

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El presidente del Atlético Madrid abordó preguntas sobre el futuro del futbolista Julián Álvarez.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, volvió a cerrar la puerta a cualquier negociación por Julián Álvarez y le mandó un mensaje directo a su par del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la cena tradicional de pretemporada del club en el Restaurante Jose María, de Segovia. “Es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene”, afirmó ante los medios.

El dirigente rojiblanco se refirió al delantero argentino como “Julián López” en más de una ocasión —una confusión de apellido que ya se había repetido en declaraciones anteriores—, aunque el mensaje de fondo no admitió interpretaciones. “¿Julián Álvarez? Es un jugador del Atlético de Madrid. ¿O todavía no te has enterado?”, respondió a los periodistas presentes.

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El origen de la disputa se remonta al 22 de junio, cuando El Araña, con la camiseta de Argentina puesta en la zona mixta del estadio de Dallas, sorprendió al mundo del fútbol con una declaración sin rodeos: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. El delantero de 26 años admitió haber hablado “con la verdad” con la gente del club, y cuando un periodista le preguntó directamente si una transferencia era algo bueno para él, no esquivó la respuesta. La frase llegó de inmediato a las oficinas del Atlético, que ya venían con la guardia alta. La Albiceleste acababa de vencer 2-0 a Austria en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con dos goles de Lionel Messi.

Julián manifestó su deseo de salir del Atlético Madrid
Julián manifestó su deseo de salir del Atlético Madrid

La reacción del club colchonero fue contundente. El Atlético acusó al Barcelona de haber orquestado el movimiento con anticipación y advirtió que llevaría el caso ante la justicia deportiva de la FIFA. “Todo el mundo sabe que es un club tramposo”, dijeron fuentes del club al diario AS. “En las últimas horas había comidas del entorno azulgrana adelantando lo que iba a ocurrir, algunos riéndose de la jugada: ‘Solo falta que hable el jugador…’”, revelaron las mismas fuentes. El antecedente que más pesa en la memoria rojiblanca es el de Antoine Griezmann: según el Atlético, el Barcelona intentó vestir al francés de azulgrana “cuando el Atlético se estaba jugando la Champions frente a la Juve”, con promesas de comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador.

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La postura del club no dejó margen: “Las opciones de una venta al Barcelona son cero. O paga la cláusula de 500 millones o nada”. Cerezo ya había fijado ese umbral antes del Mundial en el Sports Summit Madrid, donde confirmó que la única oferta que el club aceptaría sería la de la cláusula de rescisión. El Real Madrid también presentó una propuesta de 150 millones de euros, que el Atlético rechazó sin abrir la negociación. El Barcelona, según el periodista Fabrizio Romano, había iniciado contactos con el jugador y preparaba una oferta formal de alrededor de 90 millones de euros más bonus.

Cerezo descartó además que Álvarez deba pedir perdón por haber expresado públicamente su deseo de salir. “En esta vida todos nos equivocamos, es jugador del Atlético de Madrid, en esta vida casi todo tiene solución”, afirmó. Y fue tajante: “Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid”. Álvarez llegó al club en agosto de 2024 procedente del Manchester City, con contrato vigente hasta junio de 2030, y acumuló 49 goles en 63 partidos bajo las órdenes del Cholo Simeone.

El cordobés es una de las figuras de Argentina en el Mundial 2026: anotó un gol clave en los cuartos de final ante Suiza. Este domingo desde las 16, buscará el bicampeonato contra España en New Jersey.

En cuanto al mercado de fichajes, Cerezo deslizó la posible incorporación del surcoreano Kang-in Lee y trazó objetivos ambiciosos para la próxima temporada. “Estamos trabajando en traer jugadores importantes. Traemos jugadores para que el año que viene haya otros 10 o 12 en la final del Mundial. Tenemos un gran equipo, que va a ser campeón del mundo”, señaló.

Sobre el futuro del técnico Diego Simeone, el presidente colchonero tampoco dejó dudas. “Los contratos pueden ser eternos y rápidos, y aquí es un contrato eterno. Está encantado, ilusionado, y pendiente del partido del domingo”, cerró Cerezo.

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