Knicks y Warriors entre los peores mercados de la NBA en 2026: qué está pasando con las franquicias más populares

The Athletic planteó que el peso histórico de Knicks y Warriors no alcanzó para sostener una valoración alta en su evaluación deportiva del verano (D. Ross Cameron-Imagn Images)

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Las dos franquicias con mayor peso comercial de la liga aparecen ahora en la zona baja del mapa competitivo: The Athletic ubicó a New York Knicks y Golden State Warriors entre los peores balances del mercado NBA rumbo a la temporada 2026-27, en un análisis centrado en cuánto mejoró —o empeoró— cada equipo durante la temporada baja.

The Athletic publicó el 3 de agosto de 2026 un ranking que no mide fama, valor de marca ni historia, sino si cada franquicia está mejor posicionada que al cierre de la temporada pasada. Según este criterio, Knicks y Warriors quedaron abajo, pese a su importancia comercial.

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En los Knicks el dato es relevante porque vienen de una temporada destacada y mantienen a su núcleo principal: Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.

Este quinteto aporta jerarquía, continuidad y muchos minutos, pero The Athletic sostiene que el equipo no mejoró su situación.

Karl-Anthony Towns, una de las piezas fundamentales de los Knicks en la conquista del título en la última temporada (Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images)

Brunson sigue como figura y eje ofensivo, Towns suma tiro exterior y presencia interna, Anunoby y Bridges destacan en defensa, Hart aporta energía y rebote. La discusión ya no es sobre reconstrucción, sino sobre cuánto más podía crecer el equipo en el Este.

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A esto se suma la salida de Mitchell Robinson, quien firmó con Boston Celtics tras una decisión estratégica de la directiva de James Dolan para no superar el segundo apron salarial.

Robinson daba rebote ofensivo, protección de aro y una alternativa táctica. Su ausencia cambia opciones para el técnico Tom Thibodeau.

Andre Drummond llega por 1 año y USD 3,88 millones como reemplazo parcial. Aporta rebote y experiencia, pero no transforma al equipo. El núcleo se mantuvo casi igual, lo que The Athletic ve como problema: los Knicks no lograron una mejora clara.

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Nueva York ya había gastado buena parte de su capital de intercambio para incorporar a Bridges y Anunoby y reorganizar el plantel con Towns, lo que elevó el costo de operaciones futuras. Ahora, cada movimiento se evalúa por su aporte para corregir debilidades puntuales, no por cantidad.

Para Golden State Warriors, el análisis combina urgencia competitiva y final de ciclo. Mantienen a Stephen Curry como figura y a Draymond Green, pero la ventana de éxito es corta. Cada decisión fuera de temporada pesa más.

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Golden State Warriors, con Stephen Curry y Draymond Green como banderas, aparece entre los panoramas menos favorables del receso por las dudas sobre la renovación de la plantilla y su proyección en el Oeste (Cary Edmondson-Imagn Images)

La situación de Jimmy Butler es clave. The Athletic informa que vuelve tras una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que genera dudas sobre sus aportes inmediatos. Vuelve además Moses Moody, operado del tendón rotuliano izquierdo.

Golden State debe aprovechar al máximo los últimos años de Curry. El base mantiene peso ofensivo, pero la franquicia tiene poco margen de espera. El desafío es mejorar la rotación y reducir la dependencia de veteranos saludables.

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En julio, The Athletic ya los calificó con C por sus movimientos, en línea con la evaluación de agosto: equipo campeón e influyente, pero sin señales fuertes en su armado actual. El interrogante es cuánto potencial real queda en el núcleo.

El ranking menciona al alero Yaxel Lendeborg, elegido en el puesto 11, y la extensión de Kristaps Porziņģis por dos años y USD 40 millones.

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Son incorporaciones con posible impacto, pero no disipan la sensación de transición, con mezcla de figuras, apuestas nuevas y jugadores de regreso tras lesiones.

En el plano económico, el contraste es claro. Según CNBC de febrero de 2026, Golden State lidera la NBA con una valuación de USD 10.800 millones; Knicks, segundo con USD 10.100 millones.

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The Athletic ubicó a New York Knicks y Golden State Warriors entre los peores balances del mercado NBA rumbo a la temporada 2026-27 (Brad Penner-Imagn Images)

Ambas franquicias superan los USD 10.000 millones gracias al mercado local, el patrocinio, los derechos comerciales, el premium seating y el alcance global. Ese peso, de todos modos, no incide en el ranking de The Athletic.

The Athletic mide mejora deportiva; CNBC, valor empresarial. Las dos conclusiones pueden convivir: un club puede liderar en ingresos y mercado, pero recibir una valoración baja en el plano deportivo por falta de mejoras en la plantilla.

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En Knicks, el núcleo con Brunson, Towns, Anunoby, Bridges y Hart no bastó para una mejor offseason, tras la salida de Robinson y sin refuerzos claros en profundidad o táctica.

En Warriors, la corta ventana de Curry, la dependencia del regreso de Butler y la dificultad para traducir historia en éxito inmediato limitan el panorama.

El ranking de The Athletic muestra que, aunque Knicks y Warriors siguen entre las franquicias más valiosas de la liga, su offseason de 2026 fue de las menos convincentes para mejorar desde el inicio de la próxima temporada.