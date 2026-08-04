Organizaciones sociales en Costa Rica convocan a plantón en defensa de la democracia y las instituciones públicas

Organizaciones sociales convocaron a un plantón para este jueves en defensa del Estado Social de Derecho y las instituciones democráticas. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Diversas organizaciones sociales, sindicales y colectivos ciudadanos en Costa Rica hicieron un llamado a la población para participar en los “Plantones por la Justicia Democrática”, una manifestación que se realizará este jueves 6 de agosto de manera simultánea en San José y Liberia, con el propósito de expresar su respaldo al Estado Social de Derecho y rechazar lo que consideran una escalada de ataques contra la institucionalidad democrática del país.

La convocatoria fue emitida por la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social y la Comisión de Comunicación y Logística de la Organización Descentralizada por la Defensa del ICE, quienes invitaron a organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos, movimientos estudiantiles, instituciones públicas, personas activistas y ciudadanía en general a sumarse a la actividad.

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Los organizadores indicaron que el objetivo de la movilización es defender la democracia costarricense, la Constitución Política y la independencia de los poderes del Estado, además de manifestar apoyo a las instituciones públicas y a los derechos de la clase trabajadora.

En el documento de convocatoria también se hace un llamado a quienes defienden los derechos humanos, la libertad de prensa, la división e independencia de poderes y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

“Hoy, más que nunca, la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones públicas y del Estado Social de Derecho requiere de la unidad, la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad”, señalaron las organizaciones.

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La actividad se desarrollará entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. en dos puntos del país: la Plaza de la Democracia, en San José, y el Parque Mario Cañas Ruiz, en Liberia.

La movilización también busca expresar apoyo a la independencia de poderes, la libertad de prensa y los derechos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los convocantes también manifestaron su rechazo a la violencia política, la desinformación y a lo que califican como constantes ataques dirigidos contra las instituciones públicas y distintos sectores del país.

Además del componente institucional, el movimiento busca visibilizar preocupaciones relacionadas con el costo de vida y el impacto de los recortes presupuestarios. En el pronunciamiento sostienen que resulta necesario detener las reducciones de recursos que, según afirman, afectan áreas como la justicia, la seguridad, la educación, la salud y los programas de bienestar social.

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Asimismo, hicieron un llamado para garantizar el acceso de la población a productos de primera necesidad y mantener la protección de los servicios públicos, los recursos naturales y el patrimonio del Estado.

Las organizaciones también solicitaron apoyo económico, logístico y material para la realización de la actividad, aunque enfatizaron que la principal forma de respaldo será la participación de la ciudadanía durante la jornada.

Los organizadores afirman que la jornada pretende enviar un mensaje de respaldo a la democracia y rechazo a los ataques contra la institucionalidad pública expresados en comentario de la Presidenta y Ministro de Presidencia de Costa Rica Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

La convocatoria se produce en un contexto de creciente confrontación política entre el Gobierno y el Poder Judicial, luego de que la Sala Constitucional emitiera un fallo sobre el nombramiento de magistrados suplentes que provocó fuertes cuestionamientos por parte del oficialismo y el posterior anuncio de una serie de reformas constitucionales relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial.

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Aunque el llamado no hace referencia directa a un hecho específico, los organizadores sostienen que el momento actual exige una amplia articulación ciudadana para proteger las instituciones democráticas y preservar el Estado de Derecho.

La actividad está abierta al público y los organizadores esperan la participación de distintos sectores sociales bajo el lema: “Porque la democracia no se hereda: se defiende”.