La tajante respuesta del Atlético de Madrid a Barcelona ante el interés por Julián Álvarez

La contundente respuesta del Atlético de Madrid al Barcelona ante el interés por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid fijó una posición inamovible sobre el futuro de Julián Álvarez tras los repetidos intentos del FC Barcelona por contratarlo. El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, afirmó que la respuesta rojiblanca es “infinita” y descartó cualquier venta, incluso ante ofertas que alcanzan los 200 millones de euros. “No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, declaró Gil Marín en un video publicado por el club. El directivo subrayó que el delantero argentino es considerado “el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid” y que el club le comunicó su posición tanto al jugador como a su entorno y al propio presidente azulgrana, Joan Laporta.

La postura del club madrileño se mantiene firme en todos los niveles directivos. Vale recordar que el presidente, Enrique Cerezo, también cerró la puerta a cualquier negociación, recordando que Laporta “sabe muy bien dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene”. Durante la tradicional cena de pretemporada en Segovia, Cerezo reiteró: “Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid”.

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La negativa del club no solo responde a la magnitud económica de las ofertas, sino a la convicción de que Julián Álvarez representa un proyecto deportivo central para el equipo dirigido por Diego Simeone. El atacante argentino, con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, es una de las principales figuras en la plantilla rojiblanca.

Julián Álvarez se encuentra disputando el Mundial con la selección argentina (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

La disputa entre los clubes se intensificó tras las declaraciones públicas de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien sostuvo que la oferta por el delantero “no era infinita”. En respuesta, Gil Marín subrayó: “Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”. La directiva del Atlético considera que transferir a la Araña a un rival directo en La Liga sería un error estratégico, más allá de la cifra ofrecida.

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“Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara. Se lo hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, recalcó el directivo.

El caso tomó mayor notoriedad cuando Julián Álvarez expresó su deseo de cambiar de club. El pasado 23 de junio, tras el interés del Barcelona, Álvarez afirmó que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. Esta declaración generó inquietud en la dirigencia colchonera, que, de todos modos, sostuvo su negativa a negociar tanto con el club catalán como con el Real Madrid, que también presentó una propuesta formal de 150 millones de euros por el delantero.

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El conflicto entre Atlético y Barcelona recuerda a episodios previos, como el intento de los catalanes por fichar a Antoine Griezmann. En aquella ocasión, la directiva rojiblanca acusó al Barcelona de actuar con anticipación y de buscar influir en el entorno del jugador. Ahora, el Atlético advierte que solo la cláusula de rescisión de 500 millones de euros podría abrir la puerta a una salida del atacante argentino.

El propio Enrique Cerezo descartó que el jugador deba disculparse tras manifestar su deseo de dejar el club. “En esta vida todos nos equivocamos, es jugador del Atlético de Madrid, en esta vida casi todo tiene solución”, sostuvo el dirigente, quien insistió en que Álvarez continuará en el equipo la próxima temporada.

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Desde su llegada al Atlético en agosto de 2024 procedente del Manchester City, Julián Álvarez acumula 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos y es considerado una pieza fundamental para el presente y futuro del club. Además, el delantero se encuentra actualmente en la antesala de la final del Mundial 2026 con la selección argentina, un contexto que incrementa el valor estratégico de su permanencia en el club madrileño. En la Copa del Mundo, competencia a la que llegó con algunas molestias físicas, fue clave en los cuartos de final al marcar un golazo en la victoria por 3-1 ante Suiza en la prórroga.

Las tensiones entre los clubes y las declaraciones cruzadas se producen en medio de un mercado de pases marcado por la competencia entre los principales equipos de Europa. El Atlético de Madrid, según sus directivos, mantiene una política de refuerzos ambiciosa para consolidarse como uno de los protagonistas tanto en la liga española como en el escenario internacional.

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Por el momento, la directiva rojiblanca descarta cualquier escenario que implique la salida de Julián Álvarez. En esta ventana de transferencias el Colchonero logró hacer ruido con los arribos del danés Morten Hjulmand (Sporting Lisboa) y el español Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). En contrapartida, se marcharon Antoine Griezmann y Clement Lenglet.