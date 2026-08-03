Su pase valió 90 millones de euros, fue campeón de Europa y ahora se entrena en un club de 10° división tras quedar libre

Jadon Sancho quedó libre y deberá resolver su futuro

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La imagen de Jadon Sancho, alguna vez una de las mayores promesas del fútbol europeo, entrenando en el modesto Flixton FC de la décima división en Inglaterra, reflejó de manera cruda el recorrido de un futbolista que, con solo 26 años, enfrenta el desafío de reconstruir su carrera tras la salida del Manchester United. El extremo inglés, quien protagonizó un traspaso por 85 millones de euros desde el Borussia Dortmund en 2021, se encuentra actualmente sin club, manteniendo su estado físico en instalaciones alejadas de los focos mediáticos de la élite futbolística.

La presencia de Sancho en el campo del Flixton FC generó revuelo en redes sociales y alimentó rumores sobre su futuro inmediato. Un video viral mostró al futbolista elogiando la calidad de las instalaciones del club de Greater Manchester, lo que llevó a especulaciones acerca de un posible fichaje por parte del equipo amateur.

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Frente a la creciente atención pública, Flixton FC publicó un comunicado en el que desmintió cualquier tipo de negociación: “Jadon no estuvo a prueba con el club ni participó en ninguna negociación de traspaso. Simplemente utilizó nuestras instalaciones para una sesión privada de entrenamiento para mantener su estado físico mientras se prepara para la próxima etapa de su carrera”, señaló la entidad en un mensaje firmado por el propietario, Christopher Garcia.

El comunicado del Flixton Football Club

Los principales medios ingleses replicaron el comunicado, donde la institución resaltó el comportamiento del futbolista: “Durante su visita, Jadon mostró profesionalismo, humildad y generosidad con su tiempo. Al finalizar su sesión, se reunió con jóvenes aficionados, posó para fotos, firmó autógrafos y dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron el placer de conocerlo”. El club añadió que Sancho “siempre será bienvenido” en sus instalaciones y manifestó su deseo de que el jugador retome su carrera al máximo nivel.

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Cinco años atrás, la llegada de Sancho al Manchester United fue presentada como una de las grandes apuestas del club por el talento joven europeo. Sin embargo, la etapa del extremo en Old Trafford estuvo marcada por la irregularidad: solo anotó 12 goles en 83 partidos y no logró consolidarse como referente ofensivo. La relación con el cuerpo técnico, especialmente tras un cruce público con Erik ten Hag, se deterioró hasta el punto de romperse definitivamente. Su trayectoria posterior incluyó cesiones al Chelsea y al Aston Villa, donde llegó a proclamarse campeón de la Europa League, aunque perdió protagonismo hacia el final de la temporada.

Con 23 partidos disputados en la selección de Inglaterra y una carrera que parecía destinada a la cima, Sancho terminó su contrato en junio de 2026 convertido en agente libre. Uno de los factores por los que se le dificultarían las negociaciones con el jugador sería por las exigencias económicas del futbolista, las cuales limitaron las ofertas concretas en la Premier League y alimentaron dudas en el mercado europeo sobre su disciplina. No obstante, existen intereses de la Saudi Pro League y del Al Rayyan de Qatar, que han realizado sondeos y ofertas por el extremo.

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Jadon Sancho perdió protagonismo en el Aston Villa durante la última temporada (Reuters)

El comunicado de Flixton FC subrayó el respeto hacia la figura de Sancho: “Jadon es un futbolista de clase mundial que ha logrado más en el fútbol de lo que la mayoría de los jugadores podría soñar. Merece respeto tanto por sus logros como por la forma en que se comportó durante su visita, no las críticas infundadas que han surgido”. La institución reiteró que las puertas seguirán abiertas para el jugador si decide regresar para entrenarse.

Mientras evalúa su próximo destino profesional, Sancho se concentra en mantener la forma física lejos de los grandes escenarios, a pocos kilómetros del centro de entrenamiento de Carrington que fue su hogar durante su etapa en el Manchester United. El futuro del extremo inglés permanece abierto, con la expectativa de que pueda reincorporarse a la élite europea o dar un giro a su carrera en nuevos mercados.

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La trayectoria futbolística de Jadon Sancho es una montaña rusa de picos continentales y caídas abruptas. Tras formarse en las academias del Watford y del Manchester City, el extremo optó por dar el salto internacional en 2017 hacia el Borussia Dortmund de Alemania, institución donde explotó su máximo potencial al registrar 50 goles y 64 asistencias en 137 partidos, consagrándose campeón de la Copa y Supercopa de Alemania. Su descollante nivel motivó al Manchester United a desembolsar 85 millones de euros por su ficha en 2021, una etapa turbulenta de cinco años en la que disputó 83 encuentros, anotó solo 12 tantos y quedó relegado por problemas de rendimiento y disciplinarios. Ante la falta de minutos en Old Trafford, Sancho inició un periplo de cesiones: regresó brevemente a préstamo al Dortmund en 2024 para liderarlo hasta la final de la UEFA Champions League, continuó con un paso irregular por el Chelsea FC en la temporada 2024/25, y finalmente recaló en el Aston Villa para la campaña 2025/26, donde a pesar de perder protagonismo en el cierre del año, sumó a su palmarés el título de la UEFA Europa League antes de quedar en libertad de acción en junio de 2026.