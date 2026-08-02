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La tajante sentencia del técnico del Arsenal cuando le preguntaron por la negociación por Julián Álvarez

Mikel Arteta se refirió al interés por el futbolista del Atlético de Madrid y destacó que el campeón de la Premier League pretende reforzarse de cara a la nueva temporada

Mikel Arteta se refirió al interés del Arsenal por Julián Álvarez y Vinícius Júnior (REUTERS/Bernadett Szabo)
Mikel Arteta se refirió al interés del Arsenal por Julián Álvarez y Vinícius Júnior (REUTERS/Bernadett Szabo)
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Julián Álvarez es uno de los futbolistas que anima el mercado de pases del fútbol europeo. Una hipotética salida del Atlético de Madrid durante el Mundial 2026 sonó con fuerza en España y el propio futbolista dejó entrever que no ve con malos ojos marcharse del club, con el Barcelona como el favorito a quedarse con sus servicios. Entre los clubes interesados en la Araña apareció el Arsenal de Inglaterra, aunque su entrenador Mikel Arteta evitó confirmar los sondeos.

Tras la victoria por 4-1 frente a Girona en un partido amistoso, el técnico español fue tajante cuando le preguntaron por el atacante nacido en River Plate. “No voy a hablar de ningún futbolista que no es nuestro, estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Obviamente queremos mejorarla y el club trabaja activamente para hacer eso”, comentó en diálogo con el periodista Víctor Llebaría Escutia de TVCuatro.

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La situación está atravesada por cifras que explican la dificultad de la operación. Según informó el portal The Times, el club londinense evalúa una propuesta de 100 millones de euros más el pase de Viktor Gyökeres, mientras que el Atlético remite a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y a un contrato vigente hasta julio de 2030. No obstante, Arteta afirmó que el delantero sueco continuará en el club que se consagró campeón de la última Premier League.

Julián Álvarez dejó abierta su salida del Atlético de Madrid y el Arsenal es uno de los clubes interesados (REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo)
Julián Álvarez dejó abierta su salida del Atlético de Madrid y el Arsenal es uno de los clubes interesados (REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo)

Arteta no dio detalles sobre negociaciones por Álvarez ni por Vinícius Junior, otro nombre pesado vinculado al equipo inglés, aunque sí dejó en claro que la entidad se mueve en el mercado. “Esperamos que haya movimientos en las próximas semanas, como es natural, porque queremos ser mejores, como cualquier otro. Y pueden verlo con claridad. El mercado de fichajes y lo que hacen nuestros rivales, y lo que hacemos nosotros… No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y somos muy ambiciosos en lo que queremos hacer”, explicó el entrenador.

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El entrenador añadió que la mejora del plantel pasa por elevar la competencia interna: “Los márgenes son muy estrechos. Y cómo queremos mejorar, necesitamos aumentar la competencia internamente. Necesitamos asegurarnos de identificar las cosas que nos faltan en el equipo, para conseguir márgenes mayores. Y esa es la forma en la que debemos pensar”.

Más allá del fuerte interés por Vinícius Júnior del Real Madrid, en un traspaso que podría romper el mercado del fútbol europeo, Arsenal no realizó un gran desembolso hasta el momento: fichó al extremo griego Christos Tzolis por 40 millones de euros y al arquero Illan Meslier que estaba libre tras su paso por Leeds United. Al mismo tiempo, está cerca de consumar el arribo del volante brasileño Bruno Guimaraes del Newcastle por más de 70 millones de euros.

Vinícius Júnior, el otro nombre fuerte que suena en el Arsenal
Vinícius Júnior, el otro nombre fuerte que suena en el Arsenal

El Atlético de Madrid insiste en que Álvarez no está en venta, por lo que el futuro del atacante de 26 años sigue abierto. El jugador manifestó durante el Mundial su deseo de cumplir el sueño de fichar por Barcelona, pero la dirigencia rojiblanca no quiere negociarlo. Según AS, cada interesado recibió la misma respuesta: el club no contempla una venta y se ampara en la cláusula y en la duración del vínculo.

Esa postura ya generó un enfrentamiento público con Barcelona, otro de los equipos mencionados como interesados. Según el portal Marca, la última oferta formal del club catalán fue también de 100 millones de euros, mientras que el Real Madrid llegó a poner 150 millones sobre la mesa en el pasado.

De acuerdo con esas versiones, el Atlético solo aceptaría una salida al extranjero y únicamente ante una propuesta imposible de rechazar. El nombre de París Saint-Germain también apareció entre los clubes atentos a la situación del campeón del mundo. La complejidad del caso no se reduce al precio. Según AS, Álvarez prioriza continuar su carrera en España y no desea regresar a la Premier League, donde jugó entre 2022 y 2024 con el Manchester City antes de asentarse en el fútbol español.

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