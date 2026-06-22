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La inesperada declaración de Julián Álvarez sobre su futuro tras el triunfo de Argentina: “Quiero cumplir mi sueño”

El delantero del Atlético de Madrid admitió en zona mixta, tras la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, que habló con honestidad con la gente del club y sostuvo que lo mejor para todas las partes sería concretar una transferencia

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Tras el partido ante Austria en el Mundial 2026, Julián Álvarez dejó una frase que recorrió los vestuarios de Dallas y encendió la novela del mercado europeo antes de tiempo: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. El delantero del Atlético de Madrid lo dijo con la ropa de la selección argentina puesta, ante los micrófonos de la zona mixta, sin rodeos y sin esconderse.

Hasta ese momento, el atacante había esquivado el tema con cierta incomodidad. Pero la insistencia de los periodistas lo llevó a dar una respuesta poco común para este tipo de escenarios. Álvarez, quien reconoció haber ido “con la verdad” con la gente del club y con quienes tenía que hablar, terminó por dar forma a la declaración más directa que hizo hasta ahora sobre su futuro.

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La pregunta fue directa —“Si es algo bueno, ¿Te vas?”— lo encontró sin escapatoria. “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, respondió Julián Álvarez, y con esa frase dejó instalada una de las preguntas más abiertas del fútbol europeo de cara al cierre del mercado de verano. También dejó incógnitas flotando. ¿Su sueño es pasar a cualquier club de mayor poderío económico? ¿O a uno puntual, como el Barcelona?

El contexto en el que se produjo el momento no era menor. Argentina acababa de vencer 2-0 a Austria y sellaba su clasificación a los 16avos de final del torneo, con Lionel Messi como figura del partido tras convertir los dos goles del triunfo. En ese clima de festejo colectivo, la atención de parte de la prensa se desvió hacia el futuro del Araña, quien también había sumado minutos en el encuentro.

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Julián Álvarez admitió que habló con honestidad con la gente del club sobre su futuro, una transferencia es lo que considera mejor para todas las partes (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Julián Álvarez admitió que habló con honestidad con la gente del club sobre su futuro, una transferencia es lo que considera mejor para todas las partes (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Desde antes del inicio del Mundial, el nombre de Álvarez dominaba la agenda del mercado de pases europeo. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona había iniciado contactos con el jugador y lo consideraba un objetivo prioritario para reforzar su ataque.

El club catalán, de acuerdo con el diario Sport, presentaría una primera oferta formal al Atlético de Madrid de alrededor de 90 millones de euros más bonus, sin incluir jugadores en la operación. Las conversaciones entre el entorno del delantero y la dirigencia azulgrana se habían intensificado en las semanas previas al torneo, y la señal más significativa fue que el propio jugador transmitió a su entorno la preferencia de vestir la camiseta del Barcelona.

El Atlético de Madrid, por su parte, no mostró disposición a negociar. El presidente del club, Enrique Cerezo, confirmó en el Sports Summit Madrid que la única oferta que aceptaría sería la de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros. El Real Madrid también había presentado una propuesta, de acuerdo con lo que el propio Cerezo reconoció ante la prensa: 150 millones de euros, cifra que el club colchonero rechazó sin abrir la negociación. Arsenal y PSG son otras de las dos instituciones que lo tienen en el radar.

“El que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará”, dijo el dirigente, quien en repetidas ocasiones confundió el apellido del jugador durante sus declaraciones.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la oferta del Real Madrid por el delantero, Enrique Cerezo ratificó el rechazo del club y remitió a cualquier interesado a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

Álvarez, de 26 años, llegó al Atlético en agosto de 2024 procedente del Manchester City, con contrato vigente hasta junio de 2030. En su estadía con el equipo del Cholo Simeone, acumuló 49 goles en 63 partidos. Antes del Mundial, el atacante no pudo sumar minutos en los amistosos de preparación por un esguince de tobillo izquierdo que sufrió en la semifinal de la Champions League frente al Arsenal. Fue en los últimos 30 minutos de la goleada ante Argelia donde volvió a la competencia.

En la conferencia de prensa post partido ante Austria, el delantero había preferido mantener el foco en lo deportivo. “No jugué los amistosos, me estaba terminando de recuperar, pero espero para el primer partido bien”, señaló, y destacó el estado del grupo: “Estamos muy bien y hay que seguir por este camino”.

Sobre Messi, fue escueto pero contundente: “Impresionante. No hay muchas palabras para agregar. Nosotros tratamos de disfrutar del día a día con él, de ayudarlo, de acompañar. Estos momentos la verdad que son mágicos”.

La selección argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 el sábado 27 de junio ante Jordania en Dallas, con el primer puesto del Grupo J todavía en juego.

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