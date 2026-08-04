El descargo del capitán de Platense tras su ataque de furia luego de la caída ante Talleres: qué desató su reacción

Nacho Vázquez enfrenta a la hinchada de Platense y debe ser contenido por seguridad

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Ignacio Vázquez se expidió este martes en redes sociales para explicar el episodio que protagonizó tras la derrota de Platense por 4-0 ante Talleres en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El capitán del Calamar pidió disculpas por su reacción, pero también hizo su descargo.

Una vez terminado el encuentro, Vázquez primero discutió con hinchas y luego se alertó sobre lo que estaba pasando en una de las plateas. El defensor reveló que explotó al ver a su madre agredida por dos hinchas en la platea, delante de sus dos hijos. “Pido disculpas por mi actuar. Ver a mi vieja pasando un mal momento en la tribuna, donde dos personas la estaban agrediendo delante de mis dos hijos, me descolocó”, escribió el zaguero central en una historia de su cuenta de Instagram.

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También agradeció los mensajes de apoyo recibidos y aclaró que su madre “está con un poco de dolor, pero no es nada grave”. El mensaje cerró con una advertencia directa a los involucrados: “Espero que las dos personas tengan huevos y den la cara”.

El incidente se desencadenó al término del partido, cuando Vázquez identificó desde el campo de juego a un plateísta y avanzó hacia ese sector con visible alteración.

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Según las imágenes, cuatro personas debieron interponerse para impedir que el defensor llegara hasta los hinchas. El canal describió el momento con la frase “¡No lo podían frenar!”, en referencia a la magnitud del forcejeo. Minutos después, el capitán sostuvo una nueva discusión con referentes de la barra brava del club, separados por el alambrado, quienes minutos antes se habían trepado a la valla para reclamarle al plantel por el mal presente en el certamen doméstico.

La noche del lunes en el estadio de Vicente López fue una de las más tensas de los últimos tiempos para el Calamar. Talleres, dirigido por Jorge Sampaoli, construyó la goleada con un doblete del brasileño Rick y los tantos de Valentín Depietri y Franco Cristaldo, para obtener su primera victoria en el torneo. El resultado dejó a Platense con apenas un punto en tres fechas -producto del empate inicial ante Unión y la derrota ante Instituto en Córdoba- y en una posición comprometida en la Tabla Anual, que definirá uno de los descensos.

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El momento antes de la furia de Nacho Vázquez

El episodio adquiere una dimensión particular si se considera el lugar que ocupa Vázquez dentro del club. El defensor fue el capitán que levantó el trofeo del Torneo Apertura 2025 el 1° de junio de 2025 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tras la victoria 1-0 ante Huracán con gol de volea de Guido Mainero al minuto 63. Esa noche, Platense obtuvo su primer campeonato de Primera División en más de 120 años de historia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió a Vázquez como la máxima figura del certamen. “Estos compañeros tienen unos huevos bárbaros. Ganamos bien la final”, dijo el zaguero aquella noche.

Ese título le otorgó al club el pasaporte a la Copa Libertadores 2026, donde el Calamar superó la fase de grupos y avanzó a los octavos de final. El capitán también completó ese recorrido como titular indiscutido. El contraste entre aquel brillo y el presente inmediato es el marco en el que se inscribe la reacción de la noche del lunes.

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“El escudo y Platense por encima de todo. De esta salimos todos juntos. Platense y nada más”, escribió Vázquez al cierre de su descargo en redes sociales, en un mensaje que combinó las disculpas con un llamado a la unidad del club. El próximo compromiso del equipo en el Torneo Clausura será este sábado, cuando visite a Independiente en Avellaneda, antes de recibir a Boca Juniors el 15 de agosto.