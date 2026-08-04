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Jornada positiva para los argentinos en el Masters 1000 de Montreal: Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Tirante festejaron en el debut

Derrotaron a Hamad Medjedovic, Mattia Bellucci y Duncan Chan, respectivamente. Román Burruchaga cayó ante Alexei Popyrin

Sebastián Báez en el torneo ATP de Auckland
Sebastián Báez debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Montreal (Crédito: Michael Bradley / AFP)
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Los tenistas argentinos comenzaron con el pie derecho su participación en el Masters 1000 de Montreal, certamen que se disputa sobre canchas duras. A la victoria conseguida el lunes por Mariano Navone se sumaron este martes las de Sebastián Báez, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo. Para este miércoles se esperan los debuts de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

A pesar de su corta edad, Báez, de 25 años, el argentino en actividad con más títulos (siete), volvió a competir sobre cemento, una superficie en la que firmó el mejor inicio de temporada de su carrera como profesional. Su gira por Oceanía dejó un saldo de ocho victorias y apenas dos derrotas, alcanzó la final del ATP 250 de Auckland y, además, consiguió triunfos de prestigio en la United Cup frente a rivales como el estadounidense Taylor Fritz.

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En Montreal, Báez, actual número 48 del ranking mundial, superó en la primera ronda al italiano Mattia Bellucci (80°) por 7-5 y 6-3, tras una hora y 20 minutos de juego. El comienzo del encuentro fue muy parejo y ninguno logró sacar diferencias. Recién en el décimo game el argentino dispuso de su primera oportunidad de quiebre y de set, aunque no pudo capitalizarlas. Sin embargo, en el duodécimo juego quebró el servicio del europeo y se quedó con el primer parcial.

En el segundo set tomó rápidamente el control del partido. Con dos quiebres consecutivos se adelantó 5-1 y, aunque el pupilo de Sebastián Gutiérrez cedió su saque en una ocasión, cerró el encuentro sin inconvenientes para avanzar a la segunda ronda.

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Por un lugar en la tercera fase enfrentará al belga Zizou Bergs (34°), quien inicia su estadía en Canadá desde la segunda rueda por ser preclasificado. El único registro entre ambos quedó en favor del europeo en los octavos de final del ATP de Antwerp en 2024.

Thiago Tirante derrotó al canadiense Duncan Chan en la primera ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: Eric Bolte)
Thiago Tirante derrotó al canadiense Duncan Chan en la primera ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: Eric Bolte)

Thiago Tirante (65°) continúa afianzándose en el circuito de primer nivel. En su primera participación en el Masters 1000 de Montreal, el platense tuvo que trabajar cada punto para derrotar al canadiense Duncan Chan (606°), proveniente de la clasificación, por 6-3, 1-6 y 7-6(3).

Cabe destacar que Tirante estuvo 2-4 en el set decisivo, pero mantuvo la calma y la solidez en sus golpes para darse una nueva oportunidad en el partido. Recuperó el quiebre de desventaja e igualó el marcador 4-4 en el octavo game. Finalmente, el encuentro se definió en el tie-break, donde el bonaerense fue más efectivo para quedarse con la victoria.

En la próxima ronda tendrá un exigente desafío frente al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo, quien llega tras consagrarse campeón del ATP 500 de Washington. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

En su primera participación en el Masters 1000 de Montreal, Juan Manuel Cerúndolo (52°) tuvo un debut auspicioso al derrotar al serbio Hamad Medjedovic (73°) por 6-4 y 6-2. El porteño firmó una sólida actuación: no cedió su servicio en ningún momento, salvó los dos break points que enfrentó, consiguió tres quiebres y conectó 13 aces. Además, registró un 56% de efectividad con el primer saque, con el que ganó el 90% de los puntos disputados.

El hermano menor de los Cerúndolo ahora jugará ante el noruego Casper Ruud (14) con el que tiene saldo positivo: lo enfrentó en dos oportunidades en el ATP 250 de Gstaad, sobre polvo de ladrillo en las últimas dos temporadas y en las dos ocasiones la moneda cayó del lado del albiceleste.

Román Burruchaga (56°) dio pelea frente al australiano Alexei Popyrin (139°), quien ingresó al cuadro principal desde la clasificación, pero terminó cayendo por 4-6, 7-5 y 6-3. El argentino llegó a estar 4-2 arriba en el segundo parcial, aunque el oceánico reaccionó, quebró el saque del porteño en dos oportunidades y forzó un tercer set. Allí le bastó una sola ruptura para adueñarse del encuentro y sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Para este miércoles se espera por la presencia de Francisco Cerúndolo (23°) frente al estadounidense Alex Michelsen (42°) y la de Tomás Etcheverry (30°) contra el portugués Nuno Borges (55°).

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