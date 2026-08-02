Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

Logan Sargeant, reemplazado a mediados del 2024 por el argentino en Williams, anunció que se casará con su pareja Riley Whittall

Hombre y mujer en una playa de arena tomados de la mano, con la mujer sonriendo a la cámara y un anillo de compromiso visible
El expiloto de F1 Logan Sargeant y su pareja posan tomados de la mano en una playa de arena, celebrando su compromiso.
Guardar

En medio del parate de la Fórmula 1 por el verano en Europa, una noticia generó la alegría de varios de los protagonistas del paddock. El ex piloto de Williams Logan Sargeant anunció su compromiso con su pareja Riley Whittall. “¡Para siempre con mi mejor amigo!”, escribió la futura esposa del corredor oriundo de los Estados Unidos, que en 2024 le dejó su lugar en la histórica escudería británica al argentino Franco Colapinto.

El momento entre el corredor y su novia se llevó a cabo en un altar al aire libre, con arreglos florales, y se ubicó en el complejo turístico Montage Laguna Beach, en California. Luego de la publicación, que rápidamente se hizo viral y superó los 150 mil Me Gusta en Instagram, el piloto recibió la felicitaciones de varios colegas como Oscar Piastri y la de su ex compañero de equipo Alex Albon.

PUBLICIDAD

La pareja, que mantuvo su relación en la intimidad y fuera de la exposición pública, posó en la playa y compartió imágenes aéreas de la zona de Laguna Beach. El que aprovechó la ocasión para saludar a Sargeant fue el hoy piloto titular de Alpine. Colapinto fue uno de los miles que le puso me gusta a la publicación.

Hay que recordar que la salida del estadounidense de la F1 fue abrupta. Sargeant dijo que dejó la Máxima sin nostalgia y que su salida de Williams fue una liberación, después de una etapa marcada por malos resultados, accidentes y duro golpe que abrió la puerta al ascenso de Franco Colapinto a la categoría. El cambio tuvo un impacto deportivo y económico dentro del equipo británico. Según un informe de la cadena DAZN, el corredor de 25 años fue el piloto que más dinero gastó en reparaciones durante 2023: unos 3.900.000 euros, equivalentes a más de USD 4.300.000.

PUBLICIDAD

El compromiso entre el ex F1 Logan Sargeant y su pareja
Franco Colapinto reaccionó al compromiso entre el ex F1 Logan Sargeant y su pareja

En una entrevista publicada por Motorsport-Total durante abril de este año, el ex piloto de Williams explicó que su vínculo con la categoría quedó completamente desgastado. “Estoy bastante insensibilizado frente a la F1. Creo que esa es la palabra adecuada. Me cansé de la Fórmula 1”, afirmó. Sargeant corrió para Williams hasta mediados de la temporada 2024. Había llegado a la máxima categoría en 2023 a través del programa de jóvenes del equipo y compartió estructura con Albon, pero perdió el duelo interno y no logró sumar puntos en las primeras 15 carreras de 2024.

Su desvinculación se produjo después de un fuerte accidente en Zandvoort. Allí perdió el control del auto tras pisar pasto mojado, chocó contra el muro y el impacto fue seguido por un incendio que destruyó el monoplaza. Ese episodio se sumó a otros varios accidentes que marcaron su futuro en el Gran Circo. De acuerdo con el informe, el gasto acumulado por los daños de 2023 lo convirtió en el piloto más costoso de la grilla en términos de reparaciones, y en 2024 registró otros tres incidentes antes del choque en suelo neerlandés.

Por eso fue que el jefe de la escudería británica James Vowles optó por reemplazarlo con Colapinto, que se destacaba en la temporada de Fórmula 2. El argentino aprovechó de gran forma la oportunidad: sumó cinco puntos en sus primeras carreras en la F1 y completó muy buenas actuaciones, lo que llevó a varios equipos a preguntar sobre su futuro (incluso Red Bull), hasta que Flavio Briatore lo eligió para Alpine.

Logan Sargeant accidente F1
La última vez de Sargeant en la F1 fue el día que destrozó el Williams en el GP de los Países Bajos 2024 (AP Photo/Peter Dejong)

Lejos de la Fórmula 1, Sargeant contó que atravesó un período de desconexión personal. “Los últimos dos años los pasé relajándome en la playa. Disfruté del tiempo con mis amigos y mi familia. Fue agradable desconectar un poco. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo con ellos”, relató sobre esa etapa. En la actualidad corre en el Campeonato Mundial de Resistencia y dijo sentirse conforme con el giro de su carrera. “Ahora estoy contento de haber hecho el cambio a otra categoría”, señaló.

Al describir el nuevo entorno, marcó una diferencia directa con su experiencia anterior. “En el WEC hay un ambiente más agradable, un ambiente más relajado, en el que todos trabajan juntos por el mismo objetivo. Siento que aquí realmente es un esfuerzo de todos”.

Sargeant, que se convirtió en el primer estadounidense en sumar al menos un punto en la F1 en tres décadas cuando sumó en el GP de EEUU 2023, también fue confirmado como piloto oficial del próximo proyecto Hypercar de Ford Racing, que prevé el regreso del fabricante a la máxima categoría del WEC en 2027, junto a Mike Rockenfeller y Sebastian Priaulx.

Las fotos del compromiso de Logan Sargeant:

Pareja besándose sobre plataforma blanca con arreglos florales blancos. Detrás se ven el mar, la costa montañosa, una palmera y una luna
El expiloto de Fórmula 1 Logan Sargeant y su pareja se besan en una plataforma rodeada de arreglos florales blancos con el océano de fondo, celebrando su compromiso.
Un hombre y una mujer se miran dentro de un ascensor de puertas doradas. La mujer usa un vestido blanco y tacones, el hombre un saco y pantalón
Logan Sargeant y su pareja se miran sonrientes en el interior de un ascensor con detalles dorados, tras confirmar su compromiso.
Un hombre y una mujer se abrazan y se besan en la playa. El sol se pone detrás de ellos. La mujer tiene un anillo en el dedo anular izquierdo
Logan Sargeant y su pareja se abrazan y besan en una playa durante el atardecer, con un anillo de compromiso visible en la mano izquierda de ella.
Hombre arrodillado frente a mujer, ambos sobre plataforma blanca rodeada de flores blancas. Fondo con césped verde, mar y cielo azul
El piloto Logan Sargeant se arrodilla para pedir matrimonio a su pareja en una plataforma decorada con flores blancas frente al océano.
Un hombre y una mujer se besan de pie en una playa arenosa, bajo un arco de roca natural. Al fondo se ven palmeras y el mar bajo luz solar
Logan Sargeant, ex piloto de F1, y su pareja comparten un beso en una playa soleada bajo un arco natural de roca, para celebrar su compromiso.
Hombre sobre plataforma blanca con flores blancas, mujer con cabello rubio toma foto con teléfono, fondo de mar y cielo despejado, césped verde
El expiloto de F1 Logan Sargeant y su pareja celebran su compromiso en un evento al aire libre decorado con flores blancas y vista al mar.

Temas Relacionados

Fórmula 1F1Logan SargeantFranco ColapintoRiley Whittall

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

El mediocampista protagonizó un encontronazo con Steven Moreira. Ambos ya se habían visto las caras durante el duelo por 16avos del Mundial

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

El defensor del Olympique de Marsella Facundo Medina dio su mirada sobre las conjeturas del partido entre Argentina y España

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

Junto con su hermana se alejaron por agua de Siria y su amor por la natación la llevó a competir dos veces en la cita olímpica

Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

Genios en cada una de sus disciplinas, entre ellos hubo regalos, guiños, pero también un deseo inconcluso

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

‘El secreto de los sobrevivientes’ es una investigación de diez años sobre el accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016 que enlutó al deporte latinoamericano. Aquí, un fragmento del relato

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

MALDITOS NERDS

Arrowhead detalla el crossover de ‘Helldivers 2′ con Warhammer 40K

Arrowhead detalla el crossover de ‘Helldivers 2′ con Warhammer 40K

Sony seguirá adelante con el retiro de los discos de PlayStation en 2028

Marvel cancela ‘Wonder Man’ cuatro meses después de renovarla para una temporada 2

Asha Sharma fija junio de 2027 para que Xbox vuelva a crecer con cuatro pilares

Capcom ve muchas posibilidades de una secuela de Pragmata tras vender 2,5 millones

ENTRETENIMIENTO

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Un concierto de heavy metal en el hospital: así hicieron realidad el sueño de un paciente en Canadá

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

“Estuve casada”: Melissa Núñez rompe el silencio tras coronarse como Miss Universo República Dominicana 2026

INFOBAE AMÉRICA

El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

EEUU: la Comunidad Judía y el Partido Demócrata

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

Temporal en Chile: al menos dos muertos y más de 300 afectados por las fuertes lluvias y ráfagas de 100 km/h

Los líderes de Irán muestran un frente unido, pero están divididos sobre cuál es el objetivo de la guerra