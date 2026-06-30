La sugestiva frase con la que Lamine Yamal le abrió las puertas del Barcelona a Julián Álvarez

La joya de la selección española y del FC Barcelona se refirió a la posibilidad de que el cordobés sea su compañero a partir de la próxima temporada y no dejo dudas sobre lo que piensa

Lamine Yamal le abrió las puertas del FC Barcelona a Julián Álvarez en una entrevista donde expresó su deseo de jugar con el delantero argentino. El cordobés es uno de los nombres del verano en el mercado europeo y el club catalán es uno de sus máximos pretendientes luego de la salida de Robert Lewandowski a la MLS.

Ante la pregunta del periodista del programa español El Larguero sobre si le gustaría ver al delantero del Atlético de Madrid en el Camp Nou, Yamal no tardó en responder: “Ahora mismo la verdad que no pienso mucho en eso, pero ojalá que sí. Es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Si fuera él, lo haría”.

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Esas palabras llegaron en un momento en que el nombre del internacional argentino suena con fuerza en los rumores del mercado de fichajes europeo, y la opinión de uno de los referentes del vestuario del Barça adquirió un peso particular.

Yamal agregó que, en caso de que Álvarez quiera hacer el movimiento, la bienvenida está garantizada: “Esperamos, si quiere venir, adelante”.

Lamine Yamal y su puesta a punto para el Mundial 2026

El extremo español llegó al Mundial con una lesión de isquiotibiales, jugó minutos progresivos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay (EFE)

El extremo del Barcelona reconoció que su puesta a punto fue gradual para la cita mundialista: luego de su desgarro en los isquiotibiales, jugó 19 minutos ante Cabo Verde, 45 ante Arabia Saudí —con gol incluido— y 76 ante Uruguay. “El día de Cabo Verde veía la pelota como una canica y ahora ya la empiezo a ver mejor, la empiezo a ver más normal”, describió Yamal. Sobre la sensación de ese debut, fue igual de gráfico: le faltaron sensaciones y, también, aire en el cuerpo.

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A medida que avanzó la charla, el jugador de 17 años —todavía sin cumplir los 18— fue trazando un diagnóstico del rendimiento de España en la fase de grupos. Sin esconder la autocrítica, reconoció que el equipo no ofreció sus mejores versiones, pero lo enmarcó en la naturaleza de los rivales y en su propio proceso de recuperación.

“Todo el mundo esperaba que jugáramos mejor, pero yo creo que vamos a jugar muy bien. Vamos a demostrar lo que todo el mundo sabe, que somos la selección que mejor juega fútbol”, afirmó.

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Yamal señaló que contra Uruguay el equipo tuvo ocasiones para ganar tres a cero, y que la fluidez en el juego es lo que más quieren recuperar de cara a la fase eliminatoria: “Queremos que vaya el balón más rápido, ser nosotros al final”.

El futuro de España

El delantero del Barcelona reflexionó sobre cómo ve al equipo y cuáles son sus chances de cara a la fase final del torneo

Sobre el partido ante Austria, el extremo del Barcelona no mostró inquietud, pero sí enumeró los factores de atención: la intensidad en el juego aéreo, los tiro de esquina, los saques de banda y los contraataques. “No creo que haya ningún equipo que nos vaya a jugar de tú a tú a nosotros”, dijo, y añadió que si España iguala la intensidad del rival, la diferencia de calidad con el balón debería inclinar la balanza.

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Ante la pregunta de si quedar eliminado ante Austria sería un fracaso, la respuesta fue sin matices: “Sí, para mí sí, yo creo que para todo el mundo”.

Yamal también miró hacia el posible cruce de octavos de final, donde aguardan Portugal o Croacia. Lejos de temer ese escenario, lo recibió con confianza: “Para ganar tienes que ganar a los mejores. No sirve de nada tener un lado fácil si luego a la final te va a tocar el que haya ganado a todos los otros”, razonó ante El Larguero.

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Y puso el ejemplo de Paraguay, que eliminó a Alemania, como prueba de que en un Mundial nada está escrito.

La admiración a Messi, su madurez y las presiones que sufre

España enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el ganador a la espera de Portugal o Croacia en octavos (REUTERS)

En el plano individual, Yamal fue consultado por los jugadores que más le están llamando la atención en el torneo. Mencionó a Lionel Messi —“todo el mundo sabe quién es Messi, pero no esperaba… seis goles lleva"—, a Vinícius Júnior y al marroquí Saibari. También habló de los equipos que sigue con más atención: Marruecos, Costa de Marfil, Japón, Argentina, Francia y Ecuador, al que destacó por su intensidad.

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La madurez fue otro de los ejes de la conversación. Nico Williams, en una entrevista previa en el mismo programa, había dicho que Yamal llegaba al Mundial como “un Lamine mucho más maduro”.

El propio jugador del Barcelona lo confirmó a su manera, con una comparación entre él y su compañero del Athletic: “En la Eurocopa él se acercaba más a mí y yo creo que ahora yo me acerco más a él. En mentalidad”. Y sobre Williams, con humor: “Ya perdió la etapa esa de crecimiento, ya está viejo”.

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Para cerrar la nota, el delantero reflexionó sobre la presión que supone ser la figura de España con 17 años, Yamal la relativizó con una referencia a su familia: “Mi madre me tuvo con dieciséis años y eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos”.