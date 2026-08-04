Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

La residencia de Marilyn Monroe evita la demolición y conserva su estatus histórico.

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Más de seis décadas después de la muerte de Marilyn Monroe, la residencia donde la actriz pasó los últimos meses de su vida continúa siendo objeto de atención debido a su valor histórico y a un proceso legal relacionado con su preservación.

La vivienda, ubicada en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, ha cambiado de propietarios en varias ocasiones desde 1962 y actualmente cuenta con la designación de Monumento Histórico-Cultural de la ciudad.

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Monroe se mudó a la propiedad en 1962, menos de un año antes de su fallecimiento. La casa, de estilo español y situada en el número 12305 de Fifth Helena Drive, fue la primera y única vivienda que adquirió con recursos propios.

La compra se concretó poco después de concluir su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller.

Marilyn Monroe compró esa residencia a menos de un año de su muerte. (Facebook)

La residencia, construida en 1929, cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y una superficie aproximada de 244 metros cuadrados. Entre sus características originales destacan los techos con vigas expuestas, pisos de terracota, una chimenea revestida con azulejos y ventanas abatibles.

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El terreno también incluye un jardín con piscina, árboles cítricos y un apartamento independiente junto al garaje.

Poco antes de su muerte, Marilyn Monroe explicó en una entrevista con la revista Life que había concebido ese espacio como un lugar para recibir a amigos que atravesaran momentos difíciles. También relató que viajó a México para elegir personalmente parte del mobiliario y los objetos decorativos de la vivienda.

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Tras la muerte de la actriz, la propiedad fue vendida en distintas ocasiones. Aunque algunos propietarios realizaron modificaciones, como la renovación de la cocina, gran parte de la estructura original se ha mantenido.

Uno de los elementos que permanece es un escudo colocado sobre la puerta principal con la inscripción en latín Cursum Perficio, cuya traducción es “Mi viaje termina aquí”.

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La casa de Marilyn Monroe ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo. (REUTERS/Mike Blake)

En 2017, la agente inmobiliaria Lisa Optican, encargada de vender la propiedad en ese momento, señaló que el diseño general y la distribución original continuaban conservándose.

También indicó que el patio central, el jardín y la piscina mantenían gran parte de la apariencia que tenía la residencia cuando Marilyn Monroe vivió allí.

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La vivienda volvió a venderse en 2023 por 8.35 millones de dólares. Los nuevos propietarios, Roy Bank y Brinah Milstein, solicitaron permisos para demoler la estructura. La iniciativa generó reacciones entre autoridades locales y organizaciones interesadas en la preservación del inmueble.

Pocos días después de iniciarse el trámite, el Ayuntamiento de Los Ángeles suspendió temporalmente los permisos de demolición.

En enero de 2024, la Comisión de Patrimonio Cultural recomendó otorgar a la propiedad la categoría de Monumento Histórico-Cultural, medida que retrasó cualquier posible demolición mientras se analizaban alternativas de conservación.

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La demolición del inmueble fue impedida por las autoridades de Los Ángeles. (REUTERS/Mike Blake)

En junio de ese mismo año, el Ayuntamiento aprobó oficialmente la designación. Sin embargo, los propietarios promovieron diversas acciones legales al considerar que la decisión afectaba sus derechos sobre el inmueble.

En enero de 2026, Milstein y Bank interpusieron una demanda contra la ciudady Bass por la expropiación inconstitucional de su residencia privada.

En la demanda, alegaron que la ciudad les arrebató su vivienda “sin ningún propósito público ni justa compensación” mediante la aplicación de la ordenanza municipal sobre “Monumentos Histórico-Culturales”.

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La pareja afirmó además que la propiedad no debería haber tenido ningún interés histórico, ya que Monroe no había vivido allí durante décadas y no quedaba ni rastro de su estancia.

También señalaron que la designación como monumento histórico había convertido su casa en una atracción turística, con mucho tránsito de personas y visitantes intrusos.

Los demandantes aseguraron que la conexión de Marilyn Monroe con la casa los había afectado personalmente.

En mayo de 2026, un juez federal desestimó la demanda presentada por los propietarios. Posteriormente, estos modificaron su recurso judicial, por lo que el proceso legal continuó mientras la residencia permanece como uno de los inmuebles más conocidos vinculados a la vida de Marilyn Monroe.

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Cabe recordar que la actriz falleció en la casa durante la madrugada del 5 de agosto de 1962. Según información publicada por Los Angeles Times, la empleada doméstica Eunice Murray advirtió que la luz del dormitorio permanecía encendida durante la noche.

Tras no obtener respuesta al intentar comunicarse con la estrella de Hollywood, contactó a su psiquiatra, Ralph Greenson, quien ingresó a la habitación a través de una ventana.

La artista fue encontrada boca abajo sobre la cama. De acuerdo con los reportes de la época, sostenía un teléfono en una mano y en la habitación había varios frascos de medicamentos vacíos.

Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su habitación. (EPA)

El informe toxicológico determinó que la causa oficial de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos, después de ingerir una dosis letal de Nembutal, además de una cantidad importante de hidrato de cloral, un sedante.

La investigación concluyó que se trató de una sobredosis y estableció como dictamen “probable suicidio”. Con el paso de los años también han surgido diversas teorías sobre el caso.