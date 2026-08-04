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George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

George R.R. Martin volvió a escribir en su blog tras varios meses de ausencia para explicar los desafíos personales que ha vivido recientemente

George R.R. Martin
George R.R. Martin comparte los retos personales que marcaron su último año. (Steve Jennings/WireImage)
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El autor de Game Of Thrones, George R.R. Martin, publicó una nueva entrada en su blog en la que abordó algunos de los acontecimientos personales que han marcado el último año de su vida, además de compartir información sobre sus proyectos audiovisuales más recientes.

La publicación representa su primer texto difundido en varios meses y ofrece un contexto sobre el periodo transcurrido desde su última actualización pública.

El escritor, de 77 años, señaló que no había publicado en su blog desde febrero y describió el año como un periodo especialmente complejo.

En su mensaje explicó que, aunque vivió experiencias maravillosas e incluso “emocionantes”, incluyendo “sueños hechos realidad”, también enfrentó situaciones difíciles a nivel personal.

George R.R. Martin admitió que ha tenido momentos difíciles durante el último año.
George R.R. Martin admitió que ha tenido momentos difíciles durante el último año.

“Este año ha sido… estresante, por decir lo menos. He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Puede que lo peor esté por venir. Cumplí 77 años en septiembre pasado, y les digo, envejecer no es divertido. Pero también ha habido momentos increíbles”, escribió.

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Y añadió: “Supongo que así es la vida. Por supuesto que lo sabía. Si has leído mis historias, lo sabes”.

Asimismo, comentó que existen diversos asuntos sobre los que le gustaría actualizar a sus lectores, aunque explicó que serán integrantes de su equipo quienes compartan información más detallada, mientras que sus publicaciones personales serán “cortas y apresuradas”.

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La actualización no incluyó novedades sobre The Winds of Winter, la próxima novela de la saga A Song of Ice and Fire, cuyo libro más reciente, A Dance With Dragons, fue publicado hace 15 años.

Game of Thrones: War for Westeros
George R.R. Martin no ofreció avances de la esperada novela 'The Winds of Winter'.

La serie literaria, iniciada en 1996 con A Game of Thrones, tiene previstos dos volúmenes adicionales para completar la historia.

En cambio, George R.R. Martin dedicó parte de su publicación a destacar el desempeño de A Knight of the Seven Kingdoms, la nueva serie precuela de Game of Thrones producida por HBO.

El autor expresó su satisfacción después de que la producción obtuviera nueve nominaciones a los premios Emmy, incluida la categoría de Mejor Serie Dramática.

En su mensaje también señaló que lamentaba la ausencia de nominaciones para los integrantes del elenco. Como parte de la publicación, incluyó un enlace a una imagen del premio Emmy y manifestó su intención de asistir a la ceremonia de entrega, aunque precisó que su participación dependerá de diversos factores.

Un hombre y un niño con túnicas y capas medievales sentados en un interior iluminado por velas. El hombre sujeta una copa de metal y el niño es calvo
George R.R. Martin celebró las nominaciones al Emmy de 'A Knight of the Seven Kingdoms'. (HBO)

Los comentarios de la entrada fueron desactivados, una decisión que ocurre en un contexto en el que las consultas de los seguidores sobre el avance de las novelas se han convertido en un tema recurrente.

La expectativa en torno a la continuación de A Song of Ice and Fire ha dado lugar a referencias en medios de comunicación y publicaciones satíricas.

Entre ellas se encuentran dos artículos publicados por The Onion. En julio, el medio presentó un texto humorístico en el que imaginó a Martin entregando a su agente un manuscrito de 4,000 páginas con un título ficticio.

Meses antes, en enero, publicó otra pieza satírica en la que representaba a editores intentando localizar al escritor mientras este escapaba por una ventana.

La espera por el siguiente libro hizo que The Onion creara sátiras sobre George R.R. Martin. (REUTERS)
La espera por el siguiente libro hizo que The Onion creara sátiras sobre George R.R. Martin. (REUTERS)

La adaptación televisiva de Game of Thrones, producida por HBO, concluyó en 2019 con la emisión de su episodio final. Posteriormente, el autor firmó un acuerdo con la cadena para desarrollar nuevas producciones ambientadas en el mismo universo narrativo.

En 2022 confirmó que A Knight of the Seven Kingdoms se encontraba en desarrollo, junto con otro proyecto centrado en el personaje Jon Snow.

Desde entonces, HBO ha continuado ampliando la franquicia con nuevas producciones basadas en el universo creado por el autor.

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