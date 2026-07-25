La impactante oferta del Arsenal de Inglaterra por Julián Álvarez

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez es seguido de cerca por Arsenal de Inglaterra (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Arsenal presentó una propuesta que incluye 100 millones de euros y el pase del delantero Viktor Gyökeres para intentar fichar a Julián Álvarez, según reveló The Times. La maniobra del club inglés busca persuadir al Atlético de Madrid, que hasta ahora se ha mostrado firme en su negativa a negociar al atacante argentino, uno de los futbolistas más cotizados del mercado europeo luego de su última temporada en España.

De acuerdo con dicho medio, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, identificó a Julián Álvarez como objetivo prioritario para la próxima campaña. La oferta, que suma una cuantiosa cifra económica junto al pase de Gyökeres, responde al interés del club londinense por sumar a un delantero de primer nivel, tras la destacada actuación del ex River Plate en la última liga española.

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La situación contractual de Álvarez en el Atlético de Madrid añade complejidad a la negociación. El delantero argentino, de 26 años, tiene vínculo vigente hasta 2030 y el club rojiblanco insiste en que no está en venta. Según informó AS, la dirigencia del Atlético se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros y ha respondido a todos los pretendientes con una negativa tajante. En esta ventana de transferencias tanto Real Madrid como Barcelona también ofertaron por la Araña.

A pesar de este escenario, la presión por el futuro del jugador aumentó durante el Mundial, cuando Álvarez declaró su deseo de cumplir el sueño de jugar en el Barcelona. Las declaraciones generaron malestar en la directiva rojiblanca, que reaccionó rápidamente para frenar las especulaciones. Marca recordó que la última oferta formal recibida desde el club catalán fue de 100 millones de euros, mientras que el Real Madrid incluso llegó a poner 150 millones sobre la mesa en el pasado. Sin embargo, el Atlético solo estaría dispuesto a negociar fuera de España y solo si la propuesta resulta ineludible.

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Viktor Gyokeres podría ser la clave para que Julián Álvarez recale en Arsenal (Reuters/Paul Childs)

La operación que propone el Arsenal no solo implica una suma considerable de dinero, sino también al delantero sueco Viktor Gyökeres como moneda de cambio. Gyökeres, de 28 años, llegó al club inglés procedente del Sporting de Portugal tras una transferencia que superó los 75 millones de euros la temporada pasada. Su perfil goleador lo transformó rápidamente en una pieza codiciada dentro del fútbol europeo, y su inclusión en la negociación representa un intento estratégico del Arsenal para satisfacer las necesidades del Atlético en caso de perder a su principal figura en ataque.

El contexto de la negociación se encuentra marcado por la voluntad de Mikel Arteta de reforzar su plantel con un atacante de jerarquía internacional. The Times detalló que el técnico español considera a Álvarez como el jugador ideal para liderar la ofensiva del Arsenal en la Premier League, especialmente luego de la negativa del Atlético a transferirlo dentro de La Liga. El club madrileño, por su parte, reconoce el atractivo de la oferta, aunque mantiene una postura pública de inflexibilidad.

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En paralelo al interés del Arsenal, el deseo de Julián Álvarez sigue centrado en continuar su carrera en España. El propio delantero expresó su preferencia por no regresar a Inglaterra, donde jugó entre 2022 y 2024 en el Manchester City, etapa tras la cual se asentó en el fútbol español. AS subrayó que el futbolista considera su ciclo en la Premier League concluido y prioriza mantenerse en la península ibérica, pese a la magnitud de la oferta inglesa.

Mientras la directiva del Atlético de Madrid estudia la propuesta, el club ya estableció la fecha de reincorporación de Álvarez a la pretemporada: el 10 de agosto, cuando el plantel retome los entrenamientos para la temporada 2026-27. El equipo cerrará su pretemporada frente al Olympique de Marsella el 14 de agosto, aunque la situación del delantero argentino podría resolverse antes de esa fecha.

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En este escenario, la novela por el futuro de Julián Álvarez parece lejos de concluir. El mercado de pases continúa abierto y la presión de los clubes interesados promete nuevas instancias de negociación antes del inicio de la temporada.