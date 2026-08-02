Todos los guiños a Diego Maradona en la fiesta por el centenario del Napoli: “Gracias siempre”

El club italiano unió a protagonistas de tiempos inolvidables, con menciones a la influencia decisiva de Diego Armando Maradona

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Este fin de semana, las calles de Nápoles se tiñeron de azul claro para conmemorar el centenario del club Napoli, en una jornada marcada por la pasión y los recuerdos. Miles de personas de distintos barrios se congregaron de manera espontánea, conformando un mosaico humano que convirtió a la ciudad en el epicentro de una celebración única en Italia. El ambiente, cargado de entusiasmo y memoria colectiva, reforzó el vínculo inquebrantable entre la hinchada y su equipo, con un eco permanente para la figura de Diego Armando Maradona.

La efeméride no fue solo una fiesta deportiva. Durante todo el sábado, Nápoles vivió una demostración de identidad y pertenencia que excedió las fronteras del fútbol. Desde los primeros cánticos matutinos hasta el anochecer, los hinchas del club rindieron un homenaje sostenido a Maradona, cuya huella permanece viva en cada rincón de la ciudad. La presencia del astro argentino se siente tanto en los murales que adornan los barrios tradicionales como en los cantos que retumban constantemente en el estadio que ahora lleva su nombre.

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Napoli celebró sus 100 años con Aurelio De Laurentiis al frente del acto central y un tributo constante a Diego Armando Maradona (EFE)

A las 19.26, horario elegido en alusión al año de fundación del club, el presidente Aurelio De Laurentiis encabezó el acto central en la Piazza Carità con el simbólico corte de cinta. El evento reunió a glorias históricas del Napoli, a integrantes de la plantilla actual y a los hijos de Maradona, Diego Jr. y Jana Maradona. Este gesto marcó el inicio formal de los festejos y subrayó la proyección intergeneracional del legado del club.

En la jornada, el punto de mayor emoción llegó con el tributo a Maradona. Imágenes de sus momentos emblemáticos acompañaron la interpretación de “La mano de Dios”, entonada por una multitud visiblemente conmovida. Uno de sus hijos, Diego Jr. tomó la palabra para desafiar la idea de ausencia: “No crees en la gente cuando dicen que mi padre murió porque está mirando a través de tus ojos y está tremendamente orgulloso”. Su hermana Jana profundizó el sentimiento de pertenencia: “Soy de Argentina, pero también de Nápoles. Diego se transmite por generaciones y es eterno”, de acuerdo con la información del medio italiano La Gazzetta dello Sport.

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Los hijos del 10 dedicaron algunas palabras en el festejo (EFE)

El centenario del Napoli no solo fue una oportunidad para mirar hacia el pasado, sino también para fortalecer la identidad del club y su gente. Durante el evento, desfilaron figuras históricas como Giuseppe Bruscolotti, Ruud Krol, Careca, Ricardo Alemão, Marek Hamsik, Stefan Schwoch, Christian Maggio, Daniel Bertoni, Francesco Montervino y Gennaro Iezzo. Cada uno, desde su experiencia y vínculo con la camiseta, evocó recuerdos y anhelos de gloria.

Hamsik, quien portó la cinta de capitán en años recientes, resumió su vivencia con palabras sentidas: “Ser capitán en esta ciudad es algo especial, pero los aficionados siempre me han querido, como yo a ellos”. Bruscolotti, emblema de la vieja guardia, evocó el traspaso de la capitanía a Maradona en 1986 como un momento determinante: “Ese gesto llevó a mi objetivo, ganar el Scudetto con el más fuerte de todos, es la mayor satisfacción”. Careca, parte del tridente ofensivo más recordado, expresó su deseo de que el club alcance nuevas metas: “Diego está vivo, está presente con nosotros. De Laurentiis hace cosas extraordinarias y deseo otro buen regalo, ganar o llegar a la final de la Liga de Campeones”, según La Gazzetta dello Sport.

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La celebración del club puso el foco en el legado del ídolo argentino, mientras la hinchada sostuvo un recuerdo que no se apaga

El recuerdo del ciclo dorado de Maradona y sus compañeros fue central a lo largo de las celebraciones. En un vídeo compartido por la institución, varias figuras reconocieron el impacto de aquel equipo que cambió la historia del Napoli. “Sobre todo, gracias a Diego Armando Maradona. Sin él, pensábamos que no habríamos ganado nada”, se escuchó en los mensajes recopilados. Careca reafirmó la vigencia espiritual del ídolo: “No está físicamente, pero sí en espíritu...”. Alemão, otra pieza clave de aquellos años, sintetizó el sentir colectivo: “Gracias siempre, Diego”.

Las calles de Nápoles, cubiertas de banderas, luces y cánticos, reflejaron el carácter especial de un club que supo forjar su grandeza desde el esfuerzo y la pasión popular. El homenaje a Maradona se integró a la vida cotidiana de la ciudad, con murales y símbolos que resisten el paso del tiempo.

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