En el canal de streaming Carajo, un abogado libertario propuso esterilizar y tirarles napalm a los bonaerenses

En el canal de streaming Carajo, un abogado libertario propuso esterilizar a los bonaerenses y tirarles napalm

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El abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez propuso, en el programa La Trinchera del canal de streaming Carajo, esterilizar, encerrar y bombardear con napalm a los habitantes del conurbano bonaerense. Las declaraciones, realizadas junto a un grupo de panelistas, incluyeron referencias a levantar un muro con francotiradores y a expulsar la provincia de Buenos Aires del territorio nacional. “Ya no tienen salvación”, afirmó en un tono que pretendió ser irónico.

Sarubbi Benítez, quien se presenta en su perfil de X como abogado y periodista, es una figura activa en redes sociales en defensa del gobierno de Javier Milei y de lo que denomina la “batalla cultural” y suele emitir juicios sobre la interna de La Libertad Avanza, con especial énfasis en el armado de la provincia de Buenos Aires. Es parte de la programación de Carajo y en su perfil exhibe una foto con Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, socio del canal oficialista.

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El episodio que generó numerosos comentarios en la red social comenzó cuando Sarubbi Benítez afirmó que la provincia de Buenos Aires, y en particular el conurbano, “ya no tiene salvación”. “Pase lo que pase, gane quien gane, vas a seguir siendo lo mismo porque tenés un problemita cultural y de marginalidad”, señaló, y agregó que esa situación antecedía al kirchnerismo. Acto seguido, presentó una serie de propuestas que describió como sugerencias a título personal.

La primera fue la esterilización. “Bueno, la esterilización, esa me gustó. De hecho es muy buena, en serio”, dijo, mientras otro panelista comentaba que era “la más tibia” de las opciones, y añadía: “Depende del método igual”. Sarubbi Benítez acordó con esa calificación: “Probablemente es la más tranquila de las tres”.

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Alejandro Sarubbi Benítez propuso en el canal de streaming Carajo esterilizar a los habitantes del conurbano bonaerense.

La segunda propuesta consistió en rodear todo el conurbano con un muro de 15 metros de altura con francotiradores apostados cada diez metros. “Daría la posibilidad de no quedarse ahí, pero con portación de cara”, sostuvo, y aclaró que sería “totalmente arbitrario” a la hora de decidir quién podría cruzar. Ante la acotación de uno de los panelistas, que recordó que vivía en esa zona, Sarubbi Benítez respondió que él podría pasar, precisamente por la arbitrariedad del criterio.

La tercera alternativa, presentada como “bastante económica en proporción”, fue lanzar bombas de napalm desde aviones sobre el territorio. “Yo creo que esa puede ser una opción bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es un territorio que ya no tiene retorno”, afirmó. Agregó que se daría un aviso previo “solamente una vez más” y que se salvaría, “con total arbitrariedad”, a quienes se considerara merecedores.

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“La otra es directamente la independencia de la provincia de Buenos Aires, o sea, expulsarla de territorio nacional”, agregó Sarubbi Benítez. “Hacé tu propio país con alcohol y mujerzuelas, como te gusta a vos, y listo”, insistió.

El abogado libertario planteó levantar un muro de 15 metros con francotiradores para rodear el conurbano bonaerense.

Durante la transmisión se observó el logo de SAO Medialunas, empresa con presencia publicitaria en el programa. Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales cuestionaron a la firma por su asociación con ese contenido. Frente a tal repercusión, se conoció luego un comunicado de la compañía en el que expresa que “no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad”. Indicó que su participación “tuvo como único objetivo la difusión de nuestra marca como lo hacemos con distintos streamings de público joven y nunca estuvo vinculada a ningún programa en particular”.

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Un tercer panelista presente durante el intercambio optó por no pronunciarse. “Tengo el derecho a reservarme mi opinión en este caso. Por mi propio bien, nada más”, señaló, mientras los otros dos continuaban el desarrollo de las propuestas entre risas y efectos sonoros.