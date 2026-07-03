Deportes

La sentencia del Cholo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez y la charla que mantuvieron en medio del interés del Barcelona

El entrenador del Atlético Madrid reveló que se encontró con el delantero y habló sobre el deseo del delantero de ser transferido

Guardar
Google icon

Diego Simeone se encontró con Julián Álvarez en la concentración de la selección argentina y habló con el delantero sobre su situación actual, en medio de los rumores que lo vinculan con el FC Barcelona. Fue el propio técnico del Atlético de Madrid quien reveló el encuentro en una entrevista con ESPN.

“Vine a la concentración para ver a Giuliano y tuve la oportunidad de hablar un rato con Julián. Le pregunté sobre todo de su momento actual y de cómo estaba con el tobillo”, contó Simeone. El entrenador rojiblanco indicó que el delantero le transmitió que se encontraba “al cien por cien” de su lesión, aunque reconoció que en el último partido no estuvo “todo lo acertado que acostumbra a estar”, pero que ya recuperó ritmo e intensidad.

PUBLICIDAD

Ante la presión sobre una posible salida al Barça, Simeone fue cauto y dejó el foco en lo inmediato: “El futuro de Julián ahora es solo el partido de Argentina con Cabo Verde. Debe centrarse en eso y no pensar en todas esas cosas que salieron para generar confusión", señaló el Cholo. Y añadió: “Lo que tengo claro es que las cosas se van a resolver como siempre se resuelve todo en la vida”. Vale recordar que fue el propio Julián quien reveló que su deseo era ser transferido.

Julián Álvarez reveló que desea dejar el Atlético Madrid (EFE/Juanjo Martín)
Julián Álvarez reveló que desea dejar el Atlético Madrid (EFE/Juanjo Martín)

El técnico argentino no escatimó elogios hacia el delantero. “Es un jugador extraordinario. El mejor futbolista que tenemos en el Atlético. Los números hablan por sí solos”, afirmó Simeone, al tiempo que subrayó el rol que Álvarez cumple dentro del esquema colchonero: “Le dio al Atlético una jerarquía ofensiva que hoy en día es muy difícil encontrar en cualquier jugador. Su trabajo de segunda punta es espectacular e hizo una gran sociedad con Griezmann”.

PUBLICIDAD

Simeone también destacó la capacidad de Álvarez para asociarse con figuras de primer nivel. “Al igual sucede con Messi, porque ha jugado mucho con él. El fútbol es cuestión de sociedades”, apuntó el DT, quien además resaltó el comportamiento del atacante: “Nosotros estamos muy contentos con el trabajo, no puedo decir nada más de él porque se ha comportado bien como persona, ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y ojalá en este tramo importante que tiene en la Selección pueda demostrar todo de lo que es capaz”.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la actualidad de Giuliano, su hijo, que está jugando su primer Mundial con la selección argentina: "Como padre me genera emoción y orgullo de ver a mi hijo ahí: hoy me agradecía que lo fui a ver y no, yo le agradecía por dejarme tener la oportunidad de recordar el momento que me tocó vivir, porque era un lugar mágico estar en la Selección, y hoy él está. Ojalá él lo pueda disfrutar y se llegue al lugar que todos queremos".

“El primer Mundial de Giuliano viene de la mano del primero mío (Estados Unidos 1994). Aquel nació con muchísima ilusión y alegría, teníamos un equipo fantástico, y todo se cayó de un momento a otro, después de un partido enorme contra Rumania, donde merecimos ganar, más allá de la ausencia de Diego”, sostuvo,

“Y hoy se ve a una Selección con una jerarquía enorme, con algo difícil de explicar para los que estamos más cerca del juego, que es la jerarquía, ese peso que tienen los futbolistas. Ellos saben que van a ganar y que están para ganar. Trabajan el partido en consecuencia de eso. Es difícil de explicar: el equipo juega a ganar. Tienen peso, jerarquía, saben gestionar el partido y hacer sentir incómodo al rival: le transmite que en cualquier momento le va a hacer un gol. Sabe a qué juega, y con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene, sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba", sentenció el entrenador del Atlético Madrid.

Al ser consultado por el sueño de dirigir en algún momento a la selección Argentina, el Cholo esbozó: “Siempre está ese pensamiento y esa sensación, sobre todo cuando uno viene a estos Mundiales y estos momentos. Ojalá que, si en algún momento sucede, nos encuentre tanto a la Selección como a mí en el lugar indicado y con la fuerza necesaria para estar en un lugar que es para privilegiados“.

Además aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste: "Scaloni es un genio. Gestionar como ha gestionado todos estos años... Pocos entrenadores lo han logrado de esa manera. Se ve una idiosincrasia y una comunión enorme entre el futbolista y ellos, y sumo a Samuel, al Ratón, a Aimar, a toda la gente que trabaja alrededor. Esto se generó por un grupo que siguió un camino, y no tengo dudas de que el que lo marcó fue Lionel".

Temas Relacionados

Julián ÁlvarezDiego SimeoneAtlético Madriddeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

En un fin de semana especial por la carrera Sprint, el argentino de Alpine disputó el único entrenamiento antes de la clasificación Shootout

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lionel Messi y el combinado albiceleste buscarán doblegar a los africanos para avanzar a los octavos de final

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

Jhony Forte tuvo una disco con el nombre de las islas y hasta organiza una fiesta bimestral llamada “Cabo Verde”. Hincha de Ferro y fanático de Messi, más allá de las raíces, no duda al decidir quién quiere que gane en el duelo por los 16avos de final

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

Cuánto cobra cada selección por clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

La FIFA definió un premio millonario por pasar la ronda de los dieciséisavos, dentro de un esquema récord y con un piso garantizado para todas las federaciones participantes

Cuánto cobra cada selección por clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

El contundente comunicado de la FIFA para defender al “chip de la verdad” en el gol anulado a Croacia ante Portugal en el Mundial

El ente rector explicó cómo funciona la tecnología que privó a los croatas de alcanzar el alargue en el duelo por los 16avos de final de la Copa del Mundo

El contundente comunicado de la FIFA para defender al “chip de la verdad” en el gol anulado a Croacia ante Portugal en el Mundial

DEPORTES

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

Cuánto cobra cada selección por clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

El contundente comunicado de la FIFA para defender al “chip de la verdad” en el gol anulado a Croacia ante Portugal en el Mundial

TELESHOW

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

La incomodidad de Malena Guinzburg ante el homenaje digital a su padre y a Ernestina Pais

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

Interrumpir el tiempo sentado con pausas de actividad física se asocia con menor riesgo de cáncer

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia en República Dominicana con un llamado a defender la libertad

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala