La sentencia del Cholo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez y la charla que mantuvieron en medio del interés del Barcelona

Diego Simeone se encontró con Julián Álvarez en la concentración de la selección argentina y habló con el delantero sobre su situación actual, en medio de los rumores que lo vinculan con el FC Barcelona. Fue el propio técnico del Atlético de Madrid quien reveló el encuentro en una entrevista con ESPN.

“Vine a la concentración para ver a Giuliano y tuve la oportunidad de hablar un rato con Julián. Le pregunté sobre todo de su momento actual y de cómo estaba con el tobillo”, contó Simeone. El entrenador rojiblanco indicó que el delantero le transmitió que se encontraba “al cien por cien” de su lesión, aunque reconoció que en el último partido no estuvo “todo lo acertado que acostumbra a estar”, pero que ya recuperó ritmo e intensidad.

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Ante la presión sobre una posible salida al Barça, Simeone fue cauto y dejó el foco en lo inmediato: “El futuro de Julián ahora es solo el partido de Argentina con Cabo Verde. Debe centrarse en eso y no pensar en todas esas cosas que salieron para generar confusión", señaló el Cholo. Y añadió: “Lo que tengo claro es que las cosas se van a resolver como siempre se resuelve todo en la vida”. Vale recordar que fue el propio Julián quien reveló que su deseo era ser transferido.

Julián Álvarez reveló que desea dejar el Atlético Madrid (EFE/Juanjo Martín)

El técnico argentino no escatimó elogios hacia el delantero. “Es un jugador extraordinario. El mejor futbolista que tenemos en el Atlético. Los números hablan por sí solos”, afirmó Simeone, al tiempo que subrayó el rol que Álvarez cumple dentro del esquema colchonero: “Le dio al Atlético una jerarquía ofensiva que hoy en día es muy difícil encontrar en cualquier jugador. Su trabajo de segunda punta es espectacular e hizo una gran sociedad con Griezmann”.

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Simeone también destacó la capacidad de Álvarez para asociarse con figuras de primer nivel. “Al igual sucede con Messi, porque ha jugado mucho con él. El fútbol es cuestión de sociedades”, apuntó el DT, quien además resaltó el comportamiento del atacante: “Nosotros estamos muy contentos con el trabajo, no puedo decir nada más de él porque se ha comportado bien como persona, ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y ojalá en este tramo importante que tiene en la Selección pueda demostrar todo de lo que es capaz”.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la actualidad de Giuliano, su hijo, que está jugando su primer Mundial con la selección argentina: "Como padre me genera emoción y orgullo de ver a mi hijo ahí: hoy me agradecía que lo fui a ver y no, yo le agradecía por dejarme tener la oportunidad de recordar el momento que me tocó vivir, porque era un lugar mágico estar en la Selección, y hoy él está. Ojalá él lo pueda disfrutar y se llegue al lugar que todos queremos".

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“El primer Mundial de Giuliano viene de la mano del primero mío (Estados Unidos 1994). Aquel nació con muchísima ilusión y alegría, teníamos un equipo fantástico, y todo se cayó de un momento a otro, después de un partido enorme contra Rumania, donde merecimos ganar, más allá de la ausencia de Diego”, sostuvo,

“Y hoy se ve a una Selección con una jerarquía enorme, con algo difícil de explicar para los que estamos más cerca del juego, que es la jerarquía, ese peso que tienen los futbolistas. Ellos saben que van a ganar y que están para ganar. Trabajan el partido en consecuencia de eso. Es difícil de explicar: el equipo juega a ganar. Tienen peso, jerarquía, saben gestionar el partido y hacer sentir incómodo al rival: le transmite que en cualquier momento le va a hacer un gol. Sabe a qué juega, y con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene, sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba", sentenció el entrenador del Atlético Madrid.

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Al ser consultado por el sueño de dirigir en algún momento a la selección Argentina, el Cholo esbozó: “Siempre está ese pensamiento y esa sensación, sobre todo cuando uno viene a estos Mundiales y estos momentos. Ojalá que, si en algún momento sucede, nos encuentre tanto a la Selección como a mí en el lugar indicado y con la fuerza necesaria para estar en un lugar que es para privilegiados“.

Además aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste: "Scaloni es un genio. Gestionar como ha gestionado todos estos años... Pocos entrenadores lo han logrado de esa manera. Se ve una idiosincrasia y una comunión enorme entre el futbolista y ellos, y sumo a Samuel, al Ratón, a Aimar, a toda la gente que trabaja alrededor. Esto se generó por un grupo que siguió un camino, y no tengo dudas de que el que lo marcó fue Lionel".

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