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Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Patti Scialfa, quien también es integrante de la E Street Band, fue diagnosticada con mieloma múltiple en 2018

Springsteen compartió la noticia durante un evento benéfico contra el cáncer (REUTERS/Mario Anzuoni)
Springsteen compartió la noticia durante un evento benéfico contra el cáncer (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Bruce Springsteen compartió una noticia feliz sobre la salud de su esposa, Patti Scialfa. El cantante confirmó que la artista se encuentra en remisión después de más de ocho años de vivir con mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre que fue diagnosticado en 2018.

El anuncio ocurrió durante el Pan-Mass Challenge (PMC), una iniciativa anual de ciclismo que recauda fondos para la investigación y tratamiento del cáncer en el Dana-Farber Cancer Institute. Aunque Springsteen no asistió presencialmente al evento, envió un mensaje pregrabado en el que agradeció el trabajo de quienes participan en la lucha contra la enfermedad y reveló la evolución médica de su esposa.

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“Como saben, Patti ha estado viviendo con su mieloma múltiple durante más de ocho años, pero ahora, afortunadamente, está en remisión”, dijo Springsteen en el video compartido durante el evento.

El músico de 76 años explicó que la experiencia de su familia con el cáncer le permitió comprender la importancia del acompañamiento médico y la investigación científica. “Como millones de familias que enfrentan el cáncer, hemos aprendido lo que cada paciente aprende: la esperanza tiene un rostro”, afirmó.

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El cantante destacó que la investigación médica representa una fuente de esperanza para las familias afectadas por el cáncer (REUTERS/Brendan McDermid)
El cantante destacó que la investigación médica representa una fuente de esperanza para las familias afectadas por el cáncer (REUTERS/Brendan McDermid)

“Es nuestro médico que se niega a dejar de buscar y cuidar, [y] es nuestra enfermera que se sienta a nuestro lado cuando tenemos miedo y siempre hace que nuestro camino sea un poco más fácil”, señaló en agradecimiento a los profesionales de la salud que acompañan a los pacientes durante sus tratamientos.

El intérprete de “Born to Run” también reflexionó sobre el valor de la investigación médica a partir de la experiencia de su esposa. “No es una ideología. No es política. No es una línea en un presupuesto”, expresó. “Es la razón por la que las familias encuentran esperanza cuando la esperanza parece más difícil de encontrar”.

El diagnóstico que cambió su vida

La enfermedad de Patti Scialfa se conoció públicamente en 2024, cuando participó en el documental Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band. En la producción, la cantante reveló que había recibido el diagnóstico en 2018 y explicó que la enfermedad afectó su sistema inmunitario.

“Tengo que tener cuidado con lo que elijo hacer y a dónde elijo ir”, contó Scialfa ante cámaras. La artista también explicó que había adaptado su rutina y que sus apariciones junto a la banda serían más limitadas. “De vez en cuando, voy a uno o dos conciertos y puedo cantar algunas canciones en el escenario, y eso ha sido un regalo. Ese es mi nueva normalidad ahora mismo, y estoy bien con eso”, añadió.

Scialfa recibió el diagnóstico en 2018, pero fue en 2024 cuando la pareja decidió hablar públicamente sobre su enfermedad. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Scialfa recibió el diagnóstico en 2018, pero fue en 2024 cuando la pareja decidió hablar públicamente sobre su enfermedad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Scialfa, integrante de la E Street Band desde 1984, redujo su participación durante la gira que Springsteen y el grupo iniciaron en 2023. Su estado de salud también llevó al cantante a hablar públicamente sobre cómo la enfermedad lo llevó a reflexionar más sobre el presente.

“A esta edad, son cosas en las que piensas. Patti y yo hemos tenido que lidiar con su enfermedad, y te preocupas por eso... ahora es parte de tu vida, las preguntas sobre la mortalidad, y simplemente se convierte en parte de tu vida”, declaró.

Springsteen y Scialfa están casados desde 1991 y tienen tres hijos: Evan, nacido en 1990; Jessica, nacida en 1991; y Sam, nacido en 1994.

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