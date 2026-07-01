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El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

Joan Laporta habló del delantero argentino durante un discurso de reelección presidencial en el Camp Nou

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Laporta Julian Alvarez
Laporta habló sobre las negociaciones por Julián Álvarez

En su primer discurso tras asumir su tercer mandato como presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta expuso con claridad la postura de la directiva respecto a las negociaciones por Julián Álvarez y la relación con el Atlético de Madrid. Durante el acto institucional celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, Laporta abordó el futuro del club y sobre el interés azulgrana por el delantero argentino, aportando detalles inéditos sobre la operación y el diálogo sostenido con la cúpula rojiblanca.

Según relató el propio Laporta ante los medios, el Barcelona mantiene una oferta formal por Julián Álvarez desde hace tiempo. “Deco hizo una oferta de una cantidad determinada por este jugador. Sabemos que el jugador quiere venir al Barsa desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Hicimos esta oferta con todo el respeto para el Atlético; tienen todo mi respeto, tanto Cerezo como Gil Marín. Tenían la oferta y nos dijeron que no tenían previsto vender porque no tenían alternativa, y les dije que si tenían alternativa, la oferta era firme. La mantendremos firme el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que pueda decidir el Atlético por esta cuestión. Saben cuál es nuestra voluntad, y si lo quieren hacer, estaríamos encantados. Nos merecen el máximo respeto y tenemos buenas relaciones tanto a nivel institucional como a nivel personal también”, afirmó Laporta, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo y Sport.

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El mandatario catalán subrayó que la negociación se ha desarrollado en un marco de respeto institucional y transparencia, y que la oferta permanece sobre la mesa: “La oferta es firme y la mantendremos. No estaremos a expensas de lo que diga el Atlético de Madrid. Tenemos una gran relación con el Atleti. La oferta se mantendrá vigente y se podría hacer, pero no es ilimitada en el tiempo. El Atlético dice que no vende porque no tenía alternativa; ahora si tiene alternativa, veremos”, reiteró Laporta.

Julián Álvarez se encuentra disputando la Copa del Mundo con Argentina (Reuters)
Julián Álvarez se encuentra disputando la Copa del Mundo con Argentina (Reuters)

El presidente azulgrana aclaró también que la intención de fichar a Julián Álvarez no es nueva: “El jugador ha estado en la órbita del Barsa antes de fichar por el Manchester City, siempre ha estado en nuestra órbita. En ese momento no pudimos hacer frente a la operación. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club, con luz y taquígrafos. El Atlético sabe de esta oferta, no ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativa, que es lo que se me dijo personalmente, y dije que cuando tengan alternativa, si esta oferta está vigente, no sé si interesaría hacer la operación”.

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Laporta abordó también el contexto generado por las recientes declaraciones y movimientos del Atlético de Madrid, después de que el club madrileño valorara acudir a la UEFA y la FIFA por una supuesta presión sobre el delantero argentino. “Esto de ir a la UEFA y a la FIFA no sé a qué viene”, manifestó Laporta, en alusión a la posible denuncia. El presidente del Barça insistió en que “los tuits fueron antes de que Julián manifestara que su sueño era jugar en un equipo grande; no habló en ningún momento del Barça. Algunos han interpretado que era el Barça y otros no. Él manifestó el sueño o la idea de cambiar de equipo. Nosotros no hemos forzado esto. Ha sido el jugador”.

El mandatario catalán recalcó que el club ha actuado desde la transparencia. “Lo que hemos hecho es una oferta de club a club”, precisó Laporta, quien añadió que la postura del Atlético se ha centrado en la falta de alternativas para el puesto de delantero centro, y que esa situación podría cambiar en el futuro. “Espero que, si tienen alternativa, el Atlético de Madrid tenga en consideración la oferta del Barça. No es ilimitada en el tiempo la oferta; ya iremos dando a conocer nuestra posición en este tema”.

Julián Álvarez tiene una cláusula de recisión de 500 millones de euros (Efe)
Julián Álvarez tiene una cláusula de recisión de 500 millones de euros (Efe)

En cuanto a la relación institucional entre ambos clubes, Laporta buscó rebajar la tensión: “No sería la primera vez que hacemos una operación con el Atlético. Esta quizás es más sensible. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. A lo mejor hay gente que tiene ganas de liarla”. Además, precisó que desde su primer mandato las operaciones entre ambos clubes han sido generalmente acordadas y sin conflicto.

Laporta insistió en que la directiva del Barcelona mantiene la planificación deportiva centrada en el crecimiento económico y deportivo, y que la llegada de un nuevo delantero centro dependerá de la evolución del mercado y de las necesidades detectadas tras la salida de Lewandowski. “La figura de delantero centro con la marcha de Lewandowski puede ser que haya que reforzarla, pero no necesitamos mucho más. Estamos dispuestos a afrontar operaciones con lógica deportiva y económica”.

El presidente azulgrana concluyó que la oferta por Julián Álvarez seguirá vigente mientras la directiva lo considere oportuno, siempre dentro de los parámetros económicos y deportivos que marca la nueva etapa del club.

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