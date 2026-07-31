La fuerte crítica de Riquelme al equipo tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “No te pueden hacer un gol de lateral”

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Boca Juniors sacó el pasaporte a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana en una llave ante O’Higgins que terminó ganando por penales luego de perder 1-0 en los 90 minutos que se disputaron en Chile tras obtener un triunfo por la mínima como local en la ida. En ese marco, el tanto del combinado rival llegó luego de una falla defensiva en un lateral y el presidente Juan Román Riquelme no escondió su crítica por ese error.

“Tampoco podemos llevar todo al tema de la confianza... Uno como futbolista mayormente hace declaraciones para salir del paso en muchos momentos”, expresó cuando le plantearon que Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes pusieron el ojo en lo anímico del equipo a la hora de analizar el funcionamiento.

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En ese tono, aclaró: “Acá voy a salir de mi condición de dirigente, voy a hablar más como jugador, pero sí sé que los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Es la realidad”.

En esa línea, destacó que “a veces uno dice cosas para contestarle a ustedes con total respeto, con mucha tranquilidad”, aunque matizó: “Uno sabe que en el gol de ellos no te pueden hacer un gol de lateral. Esa es la verdad. Tenemos cosas que mejorar, porque mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado. Nos hicieron un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no iba a los penales. A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas”.

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Respecto al trabajo en las pelotas paradas y ahondando en la jugada del gol de los chilenos, precisó: ”Cuando entra uno a cabecear, como pasó ayer, es virtud de ellos. Es como virtud de Ayrton Costa la que Paredes tira el centro y cabecea abajo del arco. Él confía en que Paredes va a tirar la pelota ahí, va un segundo antes que el defensor contrario. Paredes mete la pelota donde él quiere, porque golpea la pelota diferente al resto, y esa pelota de Costa hubiera terminado en gol, seguramente el técnico de ellos hubiese dicho ‘estuvimos distraídos en esa jugada’. Pero, a veces, es virtud del que tira el centro y su compañero que va en busca de la pelota. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí“.

Sobre el final de la breve entrevista, el presidente boquense evitó referirse a la posible salida de Exequiel Zeballos: “Chau, chau, hasta luego”.

OTRAS FRASES DE JUAN ROMÁN RIQUELME

La tanda de penales contra O’Higgins: “Los penales es cuestión de suerte y la suerte estuvo de nuestro lado. Cuando vos ganás, siempre al otro día van a decir que vos pateaste bien; cuando no ganás, que no lo hiciste de esa manera. Para el arquero nuestro es bueno, fue una manera de agarrar seguridad”.

La cargada agenda de Boca: “Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Ahora vamos a ir jugando hasta final de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que encuentres diez partidos de corrido muy buenos. Nosotros tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene. Era importante pasar, es una manera de agarrar confianza”.

El penal picado de Tomás Aranda: ”¿Si hay que hablar con él? No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar, que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel".

El nivel del plantel de Boca: “Estámos muy contentos con el plantel que estamos armando, el entrenador también. Algunas molestias que van ocurriendo siempre al comienzo de la temporada nos están complicando. El semestre pasado nos pasó lo mismo con Cavani y Giménez. Primer partido amistoso, Merentiel se lesionó. Vamos a este campeonato y nos pasa lo mismo con Bareiro y Giménez. Belmonte, que es un jugador importante para el equipo y el grupo, se lesionó en un entrenamiento. Palacios, que intentó recuperarse rápido, le molestó el aductor. Esperemos que pronto se recuperen, los necesitamos a todos. Son muchos partidos. Quiero que el técnico pueda tener a todos. Son jugadores muy buenos. Lo que nos está pasando es que no podemos contar con todo el plantel”.

Las críticas al equipo: “Vivimos en un país en el que amamos al fútbol y desde el primer día queremos ganar todos los partidos 4-0. Así tiene que ser porque Boca lo obliga, pero los rivales son complicados. Riestra nos hizo un partido perfecto y ayer le tocó perder con Defensa. Esto es así, muy parejo. Pierden Boca y River y se habla mucho. Los demás ganan un partido y el otro no, y no se habla tanto. Son las reglas del juego, nosotros sabemos que es así“.

La posibilidad de incorporar un 9: ″Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Él quería un lateral derecho y lo pudimos traer. El arquero también. Villa cumplía con las cosas que él quería en un delantero. Estamos muy contentos con nuestro plantel, hasta que nos aparecieron las molestias de algunos muchachos. En lo que quede de tiempo, siempre vamos a estar disponibles".