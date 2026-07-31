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CBS Sports puso en baja a Tony Romo hasta nuevo aviso tras su arresto y la viralización del video de su detención en Milwaukee

La empresa actuó tras la divulgación de imágenes del exmariscal en un control policial por sospecha de consumo de alcohol

Hombre sonriendo, traje a cuadros gris, camisa blanca, corbata gris, vaso blanco. Fondo desenfocado de gradas de estadio con gente
CBS Sports puso en baja a Tony Romo hasta nuevo aviso tras su arresto en Wisconsin por una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol (AP)
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CBS Sports suspendió a Tony Romo el viernes “hasta nuevo aviso”, poco más de una semana después de su arresto en Wisconsin por una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol.

La empresa informó en un comunicado: “Tony Romo se encuentra de baja en su puesto en CBS Sports hasta nuevo aviso”. La decisión se conoció días después de que se difundieran detalles del procedimiento policial y de que circulara un video captado por una cámara corporal durante la detención, que luego se viralizó.

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La suspensión fue comunicada tras el arresto del ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys, quien fue detenido en la Interestatal 43 en Milwaukee el jueves 23 de julio, después de que supuestamente se lo viera rebasando vehículos de forma ilegal.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, un agente dijo que sospechaba consumo de alcohol o drogas porque Romo tenía los ojos rojos y vidriosos y olía a alcohol. Se le practicó una prueba de sobriedad en el lugar.

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Cómo fue la detención en la Interestatal 43

Un hombre con camiseta clara conduce un automóvil. Se observa su rostro, el volante del vehículo y parte del tablero
Tony Romo fue detenido en la Interestatal 43 en Milwaukee después de que, según las autoridades, rebasara vehículos de forma ilegal (Captura de video)

Según las autoridades, Romo primero negó haber bebido, pero luego admitió al menos una copa. El informe oficial también señaló que tuvo un desempeño deficiente en la prueba de sobriedad realizada en el lugar, uno de los elementos considerados dentro del expediente.

La oficina del sheriff indicó que, antes de remolcar el vehículo, los agentes hallaron una botella de alcohol abierta. Un video de cámara corporal registró el procedimiento, incluido el momento de la detención y la prueba de sobriedad, y luego se viralizó.

Romo fue detenido en Milwaukee, por su vínculo con el estado: es oriundo de Burlington, Wisconsin, una localidad ubicada a unos 50 kilómetros al suroeste de Milwaukee. El ex mariscal, de 46 años, no hizo declaraciones públicas luego del arresto, y tampoco lo hizo su abogado.

La acusación y la audiencia prevista para septiembre

Romo enfrenta una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol, un delito que no conlleva pena de cárcel si se trata de una primera infracción. La causa avanzará con una cita en la corte prevista para el 21 de septiembre a las 8.30, según la información consignada.

Hasta el momento, no se informaron comentarios de Romo ni de su defensa sobre el caso, ni se difundieron detalles adicionales sobre eventuales medidas administrativas o judiciales más allá de la audiencia prevista.

En este caso, la viralización se produjo mientras Romo trabajaba en la cobertura de la NFL.

La decisión de CBS Sports y el reemplazo en la cabina

Un hombre de mediana edad con gorra oscura y polo azul marino mira de frente sonriendo ligeramente, con un fondo verde borroso
CBS Sports informó que JJ Watt reemplazará a Tony Romo en la cabina de transmisión mientras la empresa mantiene la suspensión del exmariscal de los Dallas Cowboys (X)

CBS Sports decidió apartarlo de sus funciones. La compañía comunicó la suspensión el viernes y la definió como una baja “hasta nuevo aviso”, sin precisar plazos ni condiciones para un eventual regreso.

Para cubrir su ausencia en la cabina de transmisión, la empresa informó que lo reemplazará con JJ Watt, tres veces ganador del premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL, quien se incorporó a la compañía el verano pasado.

La elección de Watt implica que la cadena recurrirá a una figura con trayectoria reciente en la liga y , en un momento en el que la situación de Romo quedó sujeta a la evolución del caso y a las determinaciones internas de la compañía.

La suspensión, en los términos comunicados por la empresa, no incluyó detalles sobre medidas complementarias ni sobre el alcance exacto de la baja. El comunicado confirmó que Romo quedó apartado de su puesto y que la sustitución en la cabina se realizará con Watt.

Mientras tanto, el caso seguirá su curso con la audiencia fijada para el 21 de septiembre a las 8.30.

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