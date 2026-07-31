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El Banco Central de Costa Rica recorta su proyección de crecimiento para 2026

La entidad bajó en una décima su estimación de expansión para el próximo año y redujo también la de 2027, al citar riesgos externos y el menor dinamismo del régimen de zonas francas

Un mapa detallado de Costa Rica se encuentra en el centro, rodeado de varias monedas, con una flecha dorada ascendente que cruza el mapa.
Un mapa de Costa Rica con monedas y una flecha ascendente simboliza el optimismo y las proyecciones de crecimiento económico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La deuda del Gobierno Central llegó al 61.1% del PIB y el Banco Central de Costa Rica recortó el jueves su proyección de crecimiento para 2026 de 3.5% a 3.4%. La revisión también alcanzó a 2027, cuya estimación bajó a 3.5%, en un contexto de desaceleración vinculado al freno de las zonas francas.

La entidad atribuyó el ajuste a “la persistencia de la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales de Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica”, factores que, según el emisor, tendrán un impacto negativo sobre el ingreso nacional disponible.

La economía de Costa Rica enfrenta además un freno interno: el motor de las zonas francas, que había crecido 17.2% interanual en julio de 2025, avanzó apenas 3.7% en abril de este año, afectado por la salida de Intel y Qorvo y por la caída en exportaciones de dispositivos médicos hacia Estados Unidos.

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Cómo fue la revisión de las proyecciones

El recorte de una décima se suma a una trayectoria descendente más marcada. La proyección de enero de este año era de 3.8%, por lo que la cifra oficial acumuló una baja de cuatro décimas en pocos meses.

Ilustración de balanza comercial desequilibrada con mapa de Costa Rica de fondo. Un plato con dinero y signo negativo baja, otro con bienes sube. Calendario trimestral.
La balanza comercial de Costa Rica registró un déficit de $447 millones al finalizar el primer trimestre, ilustrando un desequilibrio económico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato del primer trimestre refuerza esa tendencia: el Banco Central de Costa Rica había estimado un crecimiento de 4,5% y luego lo corrigió a 4.1%, lo que mostró que la desaceleración ya estaba en marcha antes de la publicación de las nuevas proyecciones.

La comparación con 2025 amplía la diferencia. Ese año la economía cerró con un crecimiento de 4.6%, por lo que la proyección actual para 2026 implica una caída de 1.2 puntos porcentuales.

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La cifra también quedó por debajo de lo previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que en su informe de perspectivas de mitad de año proyectó 3.5% para el país.

El freno de las zonas francas

La desaceleración no responde solo a factores externos. El Banco Central de Costa Rica identificó en sesiones técnicas previas que el principal factor interno es el enfriamiento del régimen especial de zonas francas, que había impulsado el crecimiento costarricense durante el ciclo pospandemia.

Las regiones de destino de la oferta exportable costarricense también registraron un crecimiento. América del Norte, principal región para las exportaciones nacionales, creció en un 26 %, América Central un 27 %, el Caribe un 29 %, América del Sur un 59 %, Europa un 16 % y Asia un 27 %. Fotografía de archivo. EFE/Mast Irham
Las regiones de destino de la oferta exportable costarricense también registraron un crecimiento. América del Norte, principal región para las exportaciones nacionales, creció en un 26 %, América Central un 27 %, el Caribe un 29 %, América del Sur un 59 %, Europa un 16 % y Asia un 27 %. Fotografía de archivo. EFE/Mast Irham

Las exportaciones de dispositivos médicos, principal producto de ese sector, pasaron de crecer 35.1% en abril de 2025 a 5,6% en el mismo mes de este año. Las ventas hacia Estados Unidos, principal destino comercial del país, cayeron 1,1% en los primeros cuatro meses de 2026.

El cierre de las plantas de Intel y Qorvo en 2025 dejó un hueco que el régimen definitivo, el resto de la economía, no logró compensar, aunque ese sector sí mejoró su ritmo de 2.3% a 3.3%.

Inflación, tasas y empleo

El panorama de inflación mostró señales mixtas. El indicador se mantendrá en torno al 2% en lo que resta del año, por debajo de la meta del 3% fijada por el banco emisor. La moderación en los precios internacionales del petróleo y los granos explicó parte de ese comportamiento.

La tasa de política monetaria ya reflejó ese contexto: el BCCR la recortó a 3.00% el 18 de julio, su primer ajuste a la baja en siete meses, en respuesta a una inflación interanual que llegó a terreno negativo (-0.22%) al cierre del primer semestre.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en torno al 6%, pero bajaron las tasas de participación y de ocupación, mientras aumentó el subempleo. El banco emisor advirtió además que la recaudación fiscal acumuló hasta mayo una caída cercana a ₡62 mil millones, equivalente a una reducción del 2% frente al mismo período de 2025.

La deuda y el debate por el IVA de la canasta básica

El deterioro fiscal fue otro de los puntos del informe. La deuda del Gobierno Central alcanzó el 61.1% del PIB al cierre de mayo, por encima del 60,5% registrado por el Ministerio de Hacienda en su reporte de ese mes.

El equipo de precisión y médico exportó 41 % más que en el periodo de enero a septiembre del 2020. Fotografía de archivo. EFE/Orestis Panagiotou
El equipo de precisión y médico exportó 41 % más que en el periodo de enero a septiembre del 2020. Fotografía de archivo. EFE/Orestis Panagiotou

El superávit primario se redujo y el déficit financiero creció, en parte porque el pago de intereses de la deuda consume alrededor del 1,8% del PIB.

Para contener ese deterioro, el Gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció medidas contra el contrabando y la evasión fiscal. La propuesta que abrió más debate fue la posibilidad de eliminar la exoneración parcial del IVA sobre la canasta básica.

Hoy, los más de 230 productos que integran esa canasta, entre ellos alimentos, artículos de higiene y escolares, pagan una tasa del 1%, frente al 13% general.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que el Gobierno estudia eliminar esa diferencia, aunque aclaró que los recursos recaudados se devolverían a los hogares de menores ingresos mediante subsidios focalizados.

La reforma requeriría aprobación de la Asamblea Legislativa, donde el oficialista Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 votos.

El Gobierno no explicó aún el mecanismo concreto de esa devolución.

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