El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos

FIFA informó este viernes que pretende seguir adelante con el proceso de consulta, aunque sumó otro rechazo desde Asia (Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

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El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos de la FIFA, sumó un revés que lleva a un territorio crítico el deseo del dirigente de alcanzar los votos necesarios para aprobar el plan. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció que se unirá a las posturas de UEFA y Concacaf para rechazar el planteo del presidente de la Casa Madre del fútbol mundial.

“A la luz de las posiciones claras expresadas por la UEFA y la CONCACAF, así como de las divisiones sin precedentes que han surgido en todo el mundo del fútbol, la AFC considera que la propuesta de la FFE (FIFA Forward Enterprise) no puede, de forma realista, lograr el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante”, expuso el organismo que nuclea a los países asiáticos en un comunicado que se dio a conocer este viernes.

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La postura desde Asia llegó horas después del mensaje que emitió la FIFA, donde aseguraron que pretenden seguir adelante con el plan ya que el “proceso de consulta previsto se vio interrumpido por informaciones erróneas en los medios de comunicación”. En ese marco, también pusieron el ojo sobre los comunicados unificados de rechazo que emitieron las Confederaciones de cada continente y apuntaron a un método de convencimiento individual: “Todo el mundo tiene derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad por sí sola puede pretender representar a las 211 federaciones miembro de todo el mundo. Se debe permitir que cada federación miembro examine la propuesta y tenga voz y voto a la hora de decidir su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA”.

Más allá de que el revuelo mundial que despertó la propuesta demandaría de una aprobación casi unánime para no tener fisuras políticas, los informes indican que Infantino necesita que haya al menos 106 de las 211 federaciones miembro dispuestas a votar a favor para aprobarlo ya que “solo requiere una mayoría simple, superior al 50%, de los 211 miembros de la FIFA, además del respaldo del Consejo de la FIFA”, según expresó el medio británico The Independent.

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Infantino había anticipado semanas atrás que irá por la reelección en las elecciones del 2027 (Foto: EFE/EPA/BOB FRID)

En ese marco, el rechazo de la AFC significaría en el análisis macro un revés definitivo. La entidad asiática nuclea a 46 federaciones miembro, por lo que sumando las 55 federaciones que integran la UEFA y las 35 que forman parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) habría 136 federaciones de las 211 que integran FIFA en contra del plan.

A la espera de conocer la opinión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) –compuesta por 10 países–, los organismos que representan a Oceanía (11 Asociaciones Miembro) y África (54) tuvieron mensajes en un tono más conciliador con la oferta de FIFA.

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La entidad de Oceanía adelantó que inició “un proceso de consulta” y que recién se analizará el FFE de manera oficial en el Comité Ejecutivo de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) “en su próxima reunión de agosto”. “OFC invita a sus asociaciones miembro a revisar la propuesta y participar en el proceso de consulta. La OFC mantiene su compromiso de colaborar de forma constructiva con sus federaciones miembro, la FIFA, las demás confederaciones y demás partes interesadas del fútbol a lo largo del proceso de consulta y en apoyo del desarrollo continuo del fútbol en Oceanía y a nivel mundial”, detallaron en un comunicado del jueves 30 de julio.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) eligió un foco similar para expresarse sobre la FFE y evitó dar una opinión, ya que como “parte de este proceso de consulta” se va a evaluar la propuesta en una reunión que de Comité Ejecutivo que se hará “la próxima semana”. “La CAF se compromete a seguir consultando y trabajando conjuntamente con sus federaciones miembro, la FIFA, otras Confederaciones de Fútbol y demás partes interesadas para apoyar el aumento de los recursos financieros y de otro tipo destinados al desarrollo y crecimiento del fútbol en África y en todo el mundo”, subrayaron.

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Estos 75 votos que todavía no sentaron postura podrían ser, en tal caso, un primer paso para que Infantino empiece a reorganizar su mapa de apoyos para su oferta. Lejos de los 106 que necesitaría, el presidente de la FIFA parece sostener la convicción de seducir individualmente a las federaciones y ahí se debería leer entre líneas más allá de los rechazos generales. ¿Existe la posibilidad de una grieta en UEFA? ¿Hay federaciones de Asia dispuestas a evaluar la oferta? ¿Algunas asociaciones de Concacaf ven con buenos ojos el FFE?

Como enfoque inicial, hay que poner sobre la mesa un primer interrogante que abrió el diario británico The Guardian: no está claro si requiere una “mayoría simple” de 106 votos para aprobar el FFE o si la creación de una nueva entidad comercial exige una modificación del Estatuto FIFA, por lo que ese escenario obligaría a conseguir una mayoría del 75%. Es decir, 159 votos de 211.

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Con las elecciones presidenciales de FIFA pautadas para el 18 de marzo del 2027 en el 77º Congreso que se realizará en Marruecos –Infantino ya adelantó que pretende ir por la reelección–, las próximas horas permitirán entender si el mandatario que logró capear el mayor temporal en la historia del fútbol mundial al asumir el cargo tras el FIFA Gate cometió un increíble error de cálculo político a meses de los comicios o si su plan de abrir la puerta a inversores privados le permite salir fortalecido con una reconstrucción de las redes de poder.

UEFA, Concacaf y Asia adelantaron que están en contra del FFE (Foto: Reuters/Lee Smith)

El presidente de la federación de República Checa, David Trunda, se había expresado a favor ante la cadena Sky Sports en la previa del comunicado de UEFA: “Puedo ver los beneficios prácticos que supone para el fútbol checo trabajar en estrecha colaboración con Gianni Infantino y su equipo. Por supuesto que necesitamos más detalles, pero mi punto de vista personal es que puedo ver el impacto positivo de las intenciones de la FIFA”. Horas después, se rectificó y dijo que sus palabras “fueron malinterpretadas”, por lo que aclaró que respalda “plenamente” la postura de UEFA. ¿Habrá otras voces europeas que tengan una mirada favorable por lo bajo a la propuesta de Infantino?

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En esa línea, tampoco pasó inadvertido el mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol en redes sociales abriendo la puerta a evaluar la situación más allá del rechazo proclamado por la Concacaf, el organismo que regula el fútbol de esa región: “FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo. Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del fútbol mexicano”. A diferencia del planteo de Concacaf, el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, dijo ante las cámaras de Fox Sports que están “abiertos a analizar todo”.

¿Existen otras federaciones que mantengan esa misma postura más allá del anuncio formal y en bloque de sus confederaciones? Erick Thohir, presidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI), también expuso una mirada distinta a la expresada por la Confederación Asiática. “El fútbol indonesio se ha transformado en los últimos tres años; se ha saneado. La selección nacional ha pasado del puesto 174 al 118 en el ranking; para continuar con esta transformación, necesita financiación”, dijo ante Sky News.

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Detrás de los bloques sólidos se encuentran también las miradas individuales de federaciones sin tanto poderío económico que podrían tener en el incremento de ingresos por desembarco de privados un cambio drástico en sus finanzas. Mientras África espera para debatir el tema, el presidente de la Federación de Fútbol de Comoras simplificó perfectamente este enfoque antes de tomar una decisión en la CAF: “Nuestro problema es cómo conseguir financiación. Ahora mismo no tenemos patrocinadores. ¿Cómo vamos a competir con Marruecos, Argelia y Costa de Marfil? Las naciones más ricas pueden capacitar a su personal, tienen infraestructura y equipamiento, y no es casualidad que se obtengan resultados. La mayoría de los países europeos no tienen estos problemas. No decimos que los países africanos estén a favor o en contra, pero no deberíamos rechazar esta propuesta sin estudiarla“, anticipó Saïd Ali Saïd Athouman ante el diario francés L’Equipe.

Según resumió la propia FIFA, el FFE “trasladaría las actividades comerciales y operativas de organización de eventos de la FIFA a una organización subsidiaria que la FIFA poseería y controlaría de forma permanente” y eso le permitiría a cada Asociación Miembro acceder a 20 millones de dólares de financiación durante los próximos cuatro años.

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Desde Asia decidieron unirse al “rechazo” de UEFA y Concacaf, aunque también hay que matizar que cada Confederación eligió un tono y enfoque distinto para ponerlo en palabras. Europa mostró la postura más irreversible con la amenaza de retirar a todas las selecciones de los torneos FIFA; mientras que los de Concacaf pidieron “dialogar” para “determinar cómo podrían utilizarse las ingentes reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de ‘FIFA Forward’ destinada al desarrollo del fútbol en toda nuestra región”, aunque remarcaron que el “futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística".

Los asiáticos, por su lado, mostraron su sorpresa por las “deficiencias fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA” que expuso el tema de la FFE. “Las principales preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y una consulta efectiva siguen sin respuesta”, señalaron. “Si bien cada Asociación de la FIFA debe tener la oportunidad de considerar y decidir sobre propuestas que afecten el futuro del fútbol mundial, una democracia significativa no se mide únicamente por la posibilidad de votar. Comienza con una gobernanza transparente, consultas oportunas, deliberaciones informadas y una participación genuina a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones”, agregaron. “La Copa Mundial de la FIFA, y el fútbol en sí, pertenecen a toda la familia del fútbol mundial”, aclararon.

Con una renuncia clave en el entorno de Infantino en medio de críticas, los próximos capítulos permitirán entender cómo se enmienda esta crisis política con unas elecciones de marzo del 2027 en el horizonte, pero también con un debate subyacente sobre la chance de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones.

“La iniciativa FFE se ha propuesto únicamente para garantizar que todas las Asociaciones Miembro de la FIFA (AM) tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo comercial del fútbol en sus respectivos países, y que esto no se produzca a costa del espíritu ni de la gobernanza de la FIFA ni del fútbol en sí”, había expresado la FIFA en el comunicado que difundió durante las primeras horas del viernes. “Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría”, insistieron. El terremoto político sigue dando réplicas cada vez más fuertes y el futuro del fútbol está sobre la mesa de un gran debate.