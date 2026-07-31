Salario doble y control de propinas: así protegerán los derechos laborales en El Salvador durante las Fiestas Agostinas

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, presenta el despliegue de inspectores del MTPS para supervisar el cumplimiento de derechos laborales durante las Fiestas Agostinas (Cortesía: Ministerio de Trabajo).

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El Ministerio de Trabajo desplegará más de 700 inspectores en los 14 departamentos de El Salvador para supervisar el cumplimiento de los derechos laborales en el sector privado y la cadena restaurantera y hotelera durante las Fiestas Agostinas. La medida busca asegurar que las empresas respeten las disposiciones vinculadas a los días festivos, las vacaciones y el pago de propinas, según anunció el titular de la cartera, Rolando Castro.

De acuerdo con información oficial, el sector privado tendrá como días festivos el 3, 5 y 6 de agosto en todo el país, mientras que los empleados públicos contarán con una semana completa de vacaciones. Por lo que, el ministro Castro reiteró que cualquier acuerdo para laborar en jornadas festivas debe establecerse de manera voluntaria entre el empleador y el trabajador, tal como lo establece la ley.

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“No es de forma obligatoria contundente. Usted trabaja, usted labora y punto. Es como un acuerdo, así lo dice la ley y así debería respetarse”, señaló el funcionario durante una conferencia de prensa.

De igual manera, el titular aclaró que a quienes presten servicios en días festivos se les deberá pagar el doble de su salario habitual, en cumplimiento estricto de la normativa vigente. Castro enfatizó que la institución verificará que las empresas cumplan con este pago adicional, y advirtió sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.

Una inspectora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social supervisa un establecimiento para verificar el cumplimiento de los derechos laborales durante las Fiestas Agostinas (Cortesía: Ministerio de Trabajo).

El despliegue nacional tiene como objetivo proteger los derechos de miles de trabajadores que suelen laborar durante los días festivos, y responde a un mandato de ley que prioriza la justicia laboral y la equidad en el ámbito productivo. El Ministerio recordó además que todas las denuncias por irregularidades podrán ser presentadas en oficinas físicas y canales digitales habilitados para tal fin.

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Protección especial para trabajadores de restaurantes y hoteles

El operativo también priorizará la inspección en restaurantes y hoteles, sectores en los que la entrega de propinas representa una parte relevante de la remuneración de los trabajadores.

Las empresas tienen un plazo máximo de quince días para entregar las propinas recaudadas, conforme lo estipula la ley. El ministro subrayó que las propinas son única y exclusivamente de los empleados, por lo que ningún establecimiento puede retener estos montos. “La propina que la Caja General adquiera de la empresa tendrá hasta un máximo de quince días para poder entregárselo a sus trabajadores. Pasado este plazo, ya estarían incurriendo en hallazgos y en posibles sanciones”, explicó Castro.

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El funcionario también advirtió sobre la importancia de garantizar la transparencia en la entrega de propinas y propuso que las inspecciones incluyan una revisión aleatoria de facturas para confirmar que los porcentajes entregados correspondan a lo realmente recaudado.

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anuncia el despliegue de más de 700 inspectores en los 14 departamentos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante las vacaciones de agosto, incluyendo el pago doble en días festivos y la correcta entrega de propinas.

Durante su intervención, Rolando Castro llamó a los inspectores del Ministerio de Trabajo a actuar con los más altos estándares éticos, garantizando la justicia laboral sin distinción alguna.

También, el funcionario exhortó a las empresas a cumplir con el pago doble en jornadas festivas, así como a entregar las propinas de acuerdo con lo recaudado y dentro de los plazos legales. La institución mantendrá una vigilancia continua y procederá a sancionar cualquier irregularidad identificada en el marco de las Fiestas Agostinas.

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El operativo, que se extenderá durante toda la semana de celebraciones, representa un esfuerzo coordinado para fortalecer el respeto a los derechos laborales y promover condiciones de trabajo justas en El Salvador.