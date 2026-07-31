Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, analizó lo que dejó la clasificación de su equipo en los penales ante O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, que aseguró el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Vasco no se fue conforme con la imagen que dejaron en Chile y valoró la importancia de este resultado en su cuarto partido al mando.

"Nosotros teníamos que pasar, no nos ha gustado la manera. Hemos sufrido el partido después de los 10 o 15 minutos del primer tiempo. A lo último tuvimos situaciones, pero el rival fue superior. El objetivo era pasar por el momento, por la situación y lo que venimos acumulando de meses. Somos autocríticos y sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir. Hemos estado imprecisos, erráticos y nos faltó animarnos más a jugar. Si bien el rival no tuvo situaciones tan claras, nos ha complicado. Llevamos un mes y medio, necesitamos trabajo y mejorar mucho, pero no estamos contentos. Los jugadores están contentos por haber pasado”, declaró el director técnico en su primera respuesta a la prensa.

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A continuación, explicó por qué hizo una sola modificación en los 90 minutos con el ingreso de Leonel Flores por Sebastián Villa, de discreto partido: “Antes del gol hice un solo cambio, después vi que el equipo había asumido el golpe del gol y lo manejábamos bien. Hoy hice un cambio, el otro día hice 8 (con Riestra). Depende de cómo lo veamos y diferentes situaciones”. “Hoy vi que no era necesario, tengo confianza en todos. Venimos de hacer una rotación de 8 jugadores, ahora con los partidos seguidos habrá rotación o no. Hay que buscar un rendimiento acorde, agarrar confianza y soltarnos. Nos gusta ganar, pero no de esta manera”, profundizó frente a otra pregunta de un cronista.

Además, fue cauto a la hora de hablar sobre el mercado de pases, que cierra este viernes, pero todos los clubes pueden tener una prórroga hasta septiembre si hacen ventas: “Fui claro, nosotros con el presidente estamos analizando algunas opciones para ver si el proceso de recuperación de Adam (Bareiro) es más largo e ir a buscar un nueve, es difícil hoy en día. Sé que el presidente está intentándolo”.

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*Más declaraciones del Vasco Arruabarrena

En otro sentido, ponderó la importancia de este resultado para el trabajo diario: “La reacción es buena, pero sabemos que de esta manera nos va a costar mucho. Lo vamos a seguir hablando, trabajando y analizando. Vamos a seguir trabajando. Lo importante para el grupo es pasar. Se vienen momentos muy duros y no pasar hoy hubiera sido un palo muy grande para todos. Hemos pasado. Ahora hay que descansar bien, entrenar mañana aquí y pensar en la Liga, que hemos fallado en el primer partido y ser más competitivos”. “Hay que ser más protagonistas y saber que todos los partidos van a ser duros”, sentenció.

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En diferente sintonía, fue consultado por el gol rival, que incluyó un mal despeje de Jorge Figal antes de la volea de Francisco Panchito González a la red: “El gol es una jugada de pelota parada, una peinada, no sé si llega con marca o no, pero hay virtud del que la agarra de volea. No creo que hayamos sufrido en las transiciones ofensivas del rival. El arquero sacaba largo al nueve que la aguantaba y venían los extremos, eso no es una transición de O’Higgins. En la presión sí no hemos estado correctos”.

A la hora de referirse a la reacción del grupo tras el tanto, subrayó: “Es más anímico que rebeldía, porque cuando nos hicieron el gol fuimos y tuvimos situaciones. Es anímico y seguir insistiendo. Que ellos crean la calidad que tienen. Hay que demostrarlo. Estoy contento por pasar, no de la manera. Felicito a O’Higgins, ahora pensaremos en Newell’s, en tratar de mejorar y ganar en la Liga”.

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Por último, se refirió al gesto de los jugadores, quienes no hablaron al término del partido: “Son buenos jugadores. Obviamente que hay una cuestión anímica y de rebeldía. Tenemos que salir de esa situación, porque la historia del club y la camiseta que tenemos nos impone, estamos obligados. Este pasaje nos tendría que dar confianza pero también tenemos que ser autocríticos de saber que así no podemos. La calentura de los chicos pasa por ahí. Lo hablamos en el vestuario, pasamos pero no hay mucho para decir. Somos los primeros en entender esto”.

*La tanda de penales completa

Boca Juniors inició el semestre con una cuota de tranquilidad por su cómoda victoria 2-0 ante Sarmiento en Rosario para lograr el pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina. Y su triunfo en la ida contra O’Higgins gracias al único gol de Miguel Merentiel le dio la ventaja antes de visitar Chile, aunque la preparación incluyó un traspié inesperado por la goleada 0-3 sufrida a manos de Deportivo Riestra en su estreno por el Torneo Clausura.

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Vale destacar que la planificación obligó al Xeneize a postergar el duelo de la segunda fecha del campeonato local (se disputa entresemana) y saldará el partido contra Estudiantes el próximo miércoles a partir de las 19:00 en condición de local con arbitraje de Nazareno Arasa. Antes, disputará la tercera jornada este domingo desde las 17:00 contra Newell’s como visitante.

Los octavos de la Sudamericana arrancarán en la semana del 11 al 13 de agosto y las vueltas serán del 18 al 20 de ese mes. Más adelante, los cuartos tendrán lugar del 8 al 10 de septiembre para las idas y las revanchas sucederán del 15 al 17 de septiembre. Las primeras semifinales tendrán lugar el 13 y 14 de octubre, con los partidos de vuelta el 20 y 21 de ese mes. La final se disputará el 21 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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*El resumen del partido