Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higgins la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

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Un error de Nicolás Figal le dio a O’Higgins la apertura del marcador ante Boca Juniors en el partido de vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile.

A los 72 minutos, con el marcador global igualado, Francisco “Panchito” González aprovechó un rechazo deficiente del defensor xeneize para anotar de volea. La jugada nació en un lateral: el envío fue rechazado a medias por Figal, cuyo cabezazo salió hacia atrás, y González no perdonó con un remate que terminó en la red.

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Antes del gol, el equipo de Rodolfo Arruabarrena había tenido su momento más peligroso a los 69 minutos, cuando el juvenil Tomás Aranda se sacó a dos rivales de encima y remató de zurda cerca del palo izquierdo del arco rival. La oportunidad no se convirtió en gol y, minutos después, llegaría el error que cambió el rumbo del partido.

El error de Figal y el festejo de González

En el segundo tiempo, O’Higgins había generado peligro antes del gol: a los 55 minutos, Arnaldo Castillo intentó sorprender a Álvaro Montero desde atrás de la mitad de cancha, y de un córner posterior llegó un cabezazo desviado de Miguel Brizuela, quien también había estado cerca de marcar a los 65 minutos con un testazo que rozó el travesaño.

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