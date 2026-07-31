Psicóloga, modelo de alta costura y reina: Melissa Núñez, se convirtió en la nueva Miss República Dominicana 2026

Dos años después de ser primera finalista en 2024, Melissa Núñez se corona oficialmente como Miss República Dominicana Universo 2026 (Cortesía: Miss Universe Club).

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La perseverancia siempre tiene su recompensa y Melissa Núñez es la prueba viviente de ello. Tras quedar a un solo paso del triunfo en 2024, donde representó a la Comunidad Dominicana en EE. UU. y terminó como Primera Finalista tomándose de las manos con la eventual ganadora, Celinée Santos, la joven de 28 años regresó con más fuerza que nunca.

Dos años después de aquel primer intento, vistiendo esta vez la banda de Concepción de La Vega, Melissa cerró el ciclo de la mejor manera al coronarse oficialmente como la nueva Miss República Dominicana Universo 2026.

La noche de ayer, 30 de julio, el escenario de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito se vistió de gala para presenciar está coronación histórica. En una velada inolvidable que celebró por todo lo alto los 70 años de la organización.

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Melissa no solo deslumbró al jurado y al público con su elegancia y carisma, sino que demostró ser el vivo retrato de la mujer contemporánea: una combinación perfecta de belleza, inteligencia y una vocación de servicio deeply inspiradora.

La flamante soberana dominicana tiene ahora en sus manos la encomienda de llevar la bandera tricolor a la 75.ª edición de Miss Universo, la cual se celebrará en la próspera isla de Puerto Rico.

Melissa Núñez luciendo la banda y corona que la llevarán a representar al país en la 75.ª edición de Miss Universo en Puerto Rico (Cortesía: N Digital Multimedia).

La gala final arrancó con un despliegue técnico y artístico sin precedentes. El número de apertura, titulado “Dominicana”, encendió los ánimos de los asistentes al reunir a las 30 aspirantes en un espectáculo lleno de color, pantallas de última generación y un deslumbrante juego de luces.

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Acompañadas por un talentoso cuerpo de baile, las candidatas rindieron un vibrante homenaje a las raíces y a la riqueza cultural del país.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la velada llegó de la mano de una invitada de lujo: Fátima Bosch, la actual Miss Universo. La reina reinante robó miradas y aplausos al protagonizar el segmento de preguntas, interactuando directamente con las participantes que avanzaron en las etapas clasificatorias.

Durante esta prueba crucial, las representantes de Samaná, Azua, Monseñor Nouel y Concepción de La Vega lograron destacar notablemente gracias a sus respuestas elocuentes y seguras, demostrando que la belleza dominicana va de la mano con la agudeza mental.

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Ante la pregunta "¿Qué parte de tu corazón esperas que nunca cambie?", Mellisa brindó respuesta emotiva y poderosa sobre su intención de hacer siempre el bien y el orgullo que siente por su trayectoria.

Más allá de la pasarela: Inteligencia y vocación social

Si bien la coronación de Melissa Núñez ha sido recibida con entusiasmo por los apasionados de los concursos de belleza, la historia de vida de la nueva reina es lo que verdaderamente fascina al público. Melissa es modelo profesional, psicóloga y empresaria. Bajo la prestigiosa agencia Ford Models, ha caminado por las pasarelas internacionales más exigentes, vistiendo creaciones de casas de alta costura tan renombradas como Moschino, Michael Kors y Alberta Ferretti.

Pero detrás del deslumbrante glamour de las luces y los diseñadores, se encuentra una mujer firmemente comprometida con el bienestar social. Egresada de The City College of New York con estudios en Ciencias Médicas y Psicología, Melissa ha decidido aplicar sus conocimientos en los escenarios más retadores.

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La flamante soberana combina la alta costura con su labor social apoyando a pacientes en el Hospital Bellevue de Nueva York (Cortesía: Mellisa Núñez).

Una de las curiosidades más admirables de su trayectoria es su labor humanitaria en el emblemático Hospital Bellevue de Nueva York. Allí, Melissa ha trabajado de manera activa ofreciendo apoyo emocional y acompañamiento directo a pacientes que enfrentan severas batallas contra el trastorno por abuso de sustancias. Esta facet refleja que su amor por la psicología trasciende los diplomas académicos, canalizando su verdadero propósito hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Con una preparación académica sólida, una exitosa carrera internacional en el modelaje y un corazón enfocado en la salud mental, Melissa se perfila como una de las candidatas más fuertes y completas para la competencia internacional en Puerto Rico en noviembre. Por lo que, ahora República Dominicana no solo celebra la elección de una soberana deslumbrante, sino la de un ejemplo de empatía, trabajo duro y autenticidad.

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