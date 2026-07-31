Nirmal Purja, el famoso alpinista de Netflix, desaparece junto a otros montañistas tras una avalancha en Pakistán

Nirmal Purja desapareció durante una avalancha en Broad Peak, una de las montañas más exigentes de la cordillera del Karakórum (Captura: Netflix)

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El reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja, protagonista del documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, permanece desaparecido junto a otros cinco montañistas luego de que una avalancha alcanzara una expedición internacional en Broad Peak, una de las montañas más altas y peligrosas de Pakistán. Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado cuatro cuerpos, mientras las operaciones de búsqueda continúan condicionadas por el clima y la complejidad del terreno.

El alud ocurrió alrededor del mediodía del jueves en Broad Peak, una cumbre de 8.047 metros situada en la región de Gilgit-Baltistán, dentro de la cordillera del Karakórum y cerca de la frontera con China. Considerada la duodécima montaña más alta del planeta, Broad Peak ha sido escenario de numerosos accidentes mortales desde que fue escalada por primera vez en 1957 debido a sus pendientes, avalanchas y las difíciles condiciones meteorológicas que complican cualquier operación de rescate.

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En un primer momento se perdió contacto con un grupo de diez alpinistas de cinco nacionalidades: seis nepalíes, un estadounidense, un pakistaní, una omaní y un ciudadano chino. Horas después, las autoridades pakistaníes informaron que cuatro cuerpos habían sido recuperados y que otras seis personas seguían desaparecidas.

Los rescatistas continúan explorando una de las zonas más hostiles del Karakórum en busca de los alpinistas desaparecidos (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

Según la BBC, las identidades de todos los fallecidos aún no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, aunque distintas organizaciones de montañismo identificaron entre las víctimas a la alpinista omaní Nadhira Al Harthy, la primera mujer de su país en conquistar el Everest, y al guía nepalí Pur Bahadur Gurung, conocido como “Yukta”.

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El Club Alpino de Pakistán señaló que recibió informes “profundamente preocupantes” sobre la expedición y confirmó que no logró establecer comunicación con el grupo tras la avalancha. La organización expresó su solidaridad con las familias de los afectados y aseguró que trabaja junto con las autoridades pakistaníes para coordinar las labores de rescate.

Pese a la gravedad del accidente, todavía existen indicios que mantienen las esperanzas de localizar sobrevivientes. Según The New York Times, los dispositivos GPS de Nirmal Purja y de otros integrantes del grupo registraron movimiento después de la avalancha, aunque hasta el momento no ha sido posible establecer contacto directo con ellos.

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Las operaciones de rescate, sin embargo, avanzan lentamente. Las autoridades de Gilgit-Baltistán suspendieron temporalmente la búsqueda debido a las condiciones meteorológicas, con la previsión de reanudar los trabajos cuando el clima permita el ingreso seguro de los equipos especializados.

Nirmal Purja se encontraba a solo una montaña de completar un nuevo desafío sin precedentes cuando ocurrió la avalancha. (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo)

El alpinista que inspiró un documental de Netflix

A sus 43 años, Nirmal Purja, también conocido como Nims Dai, es una de las figuras más influyentes del alpinismo moderno. Exintegrante de las Fuerzas Especiales del Reino Unido y nacido en Nepal, alcanzó fama mundial en 2019 tras escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y seis días, un récord que en ese momento superó ampliamente la marca anterior (siete años).

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Su desafío, denominado Project Possible, fue retratado en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, estrenado en 2021. La producción mostró no solo la rapidez con la que completó la hazaña, sino también registró los rescates de otros montañistas durante la expedición y las dificultades que enfrentó para financiar el proyecto, incluida la decisión de hipotecar su vivienda.

Además de sus ascensos, Purja ganó notoriedad por una fotografía tomada en la cima del Everest que mostró una larga fila de escaladores esperando alcanzar la cumbre, imagen que abrió un debate internacional sobre la masificación del montañismo en las montañas más altas del mundo.

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Esta foto tomada el 22 de mayo de 2019 y publicada por la expedición Proyecto Posible del escalador Nirmal Purja muestra el intenso tráfico de alpinistas que se alinean para pararse en la cima del Monte Everest. - Muchos equipos tuvieron que hacer fila durante horas el 22 de mayo para llegar a la cima, arriesgándose a sufrir heladas y el mal de altura, ya que una avalancha de escaladores marcó uno de los días más ocupados en la montaña más alta del mundo. (Foto: Folleto / Proyecto posible / AFP)

El desafío que buscaba completar

La expedición a Broad Peak formaba parte de un nuevo objetivo deportivo. Purja buscaba convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 ochomiles del mundo sin utilizar oxígeno suplementario.

Días antes de la expedición escribió en sus redes sociales que originalmente solo planeaba ascender el Gasherbrum II, pero decidió añadir Broad Peak al itinerario al darse cuenta de que, si alcanzaba la cima, únicamente le restaría una montaña para completar ese objetivo histórico.

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El alpinista Nirmal Purja visibilizó el trabajo de los guías nepalíes en las expediciones de alta montaña (Redes)

“Broad Peak, no te pido nada más que un ascenso y descenso seguros. No tomo ninguna montaña a la ligera”, escribió el montañista en una de sus últimas publicaciones antes de iniciar la expedición, según recordó la BBC. Su última actualización también señalaba que había alcanzado con éxito la cima del Gasherbrum II el 21 de julio, en lo que describió como su ascenso número 57 a un ochomil.