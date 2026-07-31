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Retiran 1,5 millones de calentadores de manos en EE. UU. tras una muerte y 350 casos de quemaduras

La medida responde a cientos de reportes de sobrecalentamiento registrados desde 2018 e incluye varios modelos con baterías de litio comercializados por internet, cuyos propietarios deberán suspender su uso de inmediato y solicitar un reembolso

Calentador de manos portátil negro con indicadores LED azules encendidos sobre una mesa de madera, emitiendo humo por un lateral.
La CPSC anunció en Estados Unidos el retiro de 1,5 millones de calentadores de manos recargables Ocoopa por riesgo de sobrecalentamiento e incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una retirada masiva de aproximadamente 1,5 millones de calentadores de manos recargables Ocoopa fue anunciada en Estados Unidos por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) tras reportarse la muerte de una mujer de 83 años y más de mil incidentes por sobrecalentamiento e incendio. La medida afecta a consumidores en todo el país y responde a la acumulación de reportes graves en los últimos años.

Según la información oficial de la CPSC, la empresa OCOOPA Direct reconoció haber recibido 1.480 reportes de sobrecalentamiento, 15 incendios, 350 lesiones por quemaduras y el fallecimiento de una persona en San Diego, California. El anuncio, realizado el 30 de julio de 2026, enfatizó el riesgo que presentan estos dispositivos, todos ellos equipados con baterías de litio susceptibles a incendiarse bajo condiciones normales de uso, según la agencia federal.

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La venta de estos productos se realizó desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2026 en plataformas como Amazon, la web de Ocoopa y el sitio de Walmart. Los modelos implicados fueron importados por Shenzhen Street Cat Technology Co., Ltd., que opera bajo el nombre comercial OCOOPA Direct. Según la CPSC, la prioridad es prevenir nuevos incidentes y proteger a los consumidores ante defectos de fabricación en productos con baterías de litio.

¿Por qué se retiraron los calentadores de manos Ocoopa?

La retirada responde a “un riesgo serio de lesiones o muerte por incendio y quemaduras”, de acuerdo con el comunicado oficial de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Los datos recopilados por la agencia muestran un patrón de incidentes reiterados: “OCOOPA Direct ha recibido 1.480 reportes de sobrecalentamiento, 15 incendios, 350 quemaduras y el fallecimiento de una persona de 83 años en San Diego, California, en febrero de 2026”, según consta en el aviso publicado por la CPSC. El organismo considera que la batería de litio recargable es el componente crítico que origina los incidentes.

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Primer plano de un calentador de manos portátil recargable negro con indicadores LED rojos y naranjas encendidos y humo saliendo de la rejilla superior.
OCOOPA Direct reportó 1.480 casos de sobrecalentamiento, 15 incendios, 350 quemaduras y la muerte de una mujer de 83 años en San Diego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los modelos, lotes y fechas de venta afectados?

El retiro incluye los modelos UT3053, UT3056, ZLS-118, ZLS-118S, ZLS-118D, H01 y H01(PD), todos identificados con la marca OCOOPA en la carcasa y el empaque. El número de modelo y el lote de tres dígitos están impresos en la parte inferior del dispositivo. Los productos se comercializaron en packs de dos unidades, con cable de carga USB-C y luces LED indicadoras. Estuvieron disponibles en el mercado estadounidense entre septiembre de 2018 y mayo de 2026, a precios entre 15 y 60 dólares, según la CPSC.

¿Qué riesgos presentan estos dispositivos?

La CPSC subraya que “la batería de litio puede sobrecalentarse e incendiarse durante el uso, lo que representa un riesgo grave de quemaduras e incluso la muerte”. El caso más grave fue el fallecimiento de una consumidora de 83 años en San Diego, registrado en febrero de 2026, según la agencia federal y los reportes oficiales de la empresa. Los 15 incendios y 350 lesiones reportadas incluyen casos de quemaduras graves y daños materiales en viviendas, según el registro de incidentes que la CPSC puso a disposición pública.

¿Cómo identificar si un calentador de manos Ocoopa está incluido en el retiro?

Para saber si un calentador está afectado, se debe verificar el modelo impreso en la parte inferior del dispositivo, así como el lote de tres dígitos. Todos los productos retirados llevan la marca OCOOPA visible en la carcasa y el empaque. La venta se realizó exclusivamente por canales digitales oficiales: Amazon.com, Ocoopa.com, Ocoopa.net y Walmart.com. La CPSC indica que los consumidores deben revisar cuidadosamente el modelo antes de tomar cualquier acción.

Manos sosteniendo un calentador de manos portátil negro con un botón de encendido, luces indicadoras y una etiqueta con número de modelo y lote en la parte inferior.
Los calentadores de manos Ocoopa retirados se vendieron entre septiembre de 2018 y mayo de 2026 en Amazon, Ocoopa y Walmart por entre 15 y 60 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores con los productos retirados?

La CPSC recomienda dejar de usar de inmediato cualquier calentador de manos afectado y solicitar el reembolso a través de la web oficial de OCOOPA Direct (www.ocoopa.com/pages/product-recalls). El procedimiento exige marcar cada unidad con la palabra “RECALLED” en marcador permanente, tomar una fotografía del dispositivo donde se lea la inscripción, el modelo y el lote, y subir la imagen al portal junto con los datos requeridos. El reembolso se otorga en la forma de pago original o mediante una tarjeta de regalo de la marca OCOOPA.

¿Cómo debe eliminarse un calentador de manos con batería de litio defectuosa?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor aclara que estos dispositivos no deben desecharse en la basura convencional, contenedores de reciclaje doméstico ni en cajas de reciclaje de baterías usadas de tiendas o ferreterías. “Las baterías de litio defectuosas presentan un mayor riesgo de incendio”, señala la CPSC en su comunicado. Se recomienda llevar los productos a un centro municipal de residuos peligrosos y consultar con las autoridades locales sobre la disposición adecuada. En caso de duda, la agencia sugiere comunicarse con el municipio para instrucciones específicas.

¿Qué acciones ha tomado la empresa OCOOPA Direct?

OCOOPA Direct, importadora y comercializadora de estos productos, colabora con la CPSC en el proceso de retiro voluntario. En su declaración institucional, la empresa afirma: “Como parte de nuestro compromiso con la seguridad del consumidor y en cooperación con la CPSC, realizamos este retiro voluntario para proteger a los usuarios y mantener los más altos estándares de seguridad”. El fabricante se ha comprometido a gestionar los reembolsos y reforzar los controles de calidad en sus futuros lanzamientos, según la información publicada en su página web oficial.

Calentador de manos portátil recargable en llamas sobre una mesa de madera, con humo blanco y un detector de humo rojo activado en el techo.
La CPSC indicó que la batería de litio de los calentadores de manos Ocoopa puede incendiarse durante el uso y causar quemaduras o la muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre incidentes con baterías de litio en productos de consumo?

Los incidentes reportados con los calentadores de manos Ocoopa se suman a una lista creciente de productos con baterías de litio que han sido retirados en Estados Unidos en los últimos años. Según la CPSC, los riesgos de sobrecalentamiento e incendio han motivado retiros de dispositivos como patinetes eléctricos, teléfonos móviles y baterías portátiles. Las autoridades federales han incrementado la vigilancia sobre la importación y comercialización de productos electrónicos de consumo, especialmente aquellos fabricados en China, donde se concentra la mayor parte de la producción global.

¿Cuál es el impacto para los consumidores y qué se espera a partir de ahora?

El retiro de 1,5 millones de calentadores de manos Ocoopa afecta a miles de usuarios en Estados Unidos y pone en foco la importancia de la supervisión de productos que contienen baterías de litio. De acuerdo con la CPSC, los consumidores deben extremar las precauciones al adquirir productos electrónicos y reportar cualquier incidente a través del portal SaferProducts.gov. Las autoridades continuarán monitoreando la seguridad en el mercado y podrían emitir nuevas alertas frente a productos similares.

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